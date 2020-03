Comment prévenir les conflits avec les colocataires lors de l’éloignement social

Maintenant que de plus en plus de personnes se distancient socialement pour lutter contre la pandémie de coronavirus, nous passons plus de temps que jamais avec les gens avec qui nous vivons. Que ce soit votre famille, vos amis ou quelqu’un que vous avez rencontré au hasard sur Craigslist, leurs habitudes ennuyeuses vont sembler encore pire lorsque vous êtes coincé avec elles à chaque heure de la journée. Et bien que cela puisse être tentant, c’est définitivement une mauvaise idée de rompre la quarantaine pour quelque chose comme de la vaisselle sale ou des cheveux sous la douche.

Heureusement, le personnel de SB Nation a une grande expérience de la vie avec des colocataires de tous types, et nous avons quelques conseils pour que vous et vos colocataires viviez à l’amiable pendant une période difficile.

1. Soyez sur la même longueur d’onde à propos du virus

Un colocataire prend au sérieux la distanciation sociale, tandis qu’un autre invite des amis. Un camarade de chambre laisse aller son autre significatif. Un colocataire veut que l’autre se lave les mains dès son retour de l’épicerie, mais l’autre colocataire touche tout. Fixez des limites et des attentes, sinon cela créera d’énormes conflits.

– Anonyme

2. Ne vous diffusez pas dans des espaces partagés

Cela semble probablement du bon sens pour beaucoup, mais c’est aussi quelque chose qui peut rapidement échapper à tout contrôle s’il n’est pas contrôlé. Vous avez enlevé votre pull? Allez-y et posez-le sur le canapé, mais si vous quittez la pièce, prenez-le avec vous et jetez-le sur le sol de votre chambre. Faire le rangement de base après vous va très loin. Le ressentiment des colocataires est trop souvent le résultat de petits découragements qui auraient pu être évités avec un pour cent d’effort supplémentaire.

– Louis Bien

3. Soyez prévenant de partager un espace

Quiconque a voyagé avec des amis le sait: être ensemble 24/7 est stressant. Assurez-vous d’avoir des règles lorsque vous prenez des appels téléphoniques au travail ou dans une pièce où vous ne voulez pas passer du temps.

– Anonyme

4. Ne laissez pas les petits désagréments dégénérer en problèmes plus importants

Votre colocataire a-t-il des habitudes qui ne vous dérangent pas normalement, comme craquer leurs articulations ou roter, mais vous sentez-vous soudainement impossible à ignorer? Parlez (poliment) et soyez honnête – avant qu’une explosion ne se produise.

– Anonyme

5. Lorsque la colère monte, faites une pause de 10 respirations

Bien qu’il soit important d’être honnête et franc au sujet de ce qui vous dérange, sachez que vous devrez également laisser tomber certaines choses qui vous rendront fou. Une façon de le faire est de laisser aller la colère droite qui s’est accumulée depuis le petit déjeuner avec un simple exercice de respiration de 10 points.

Trouvez un espace où vous pouvez être silencieux pendant un moment. Tenez-vous droit et relâchez la tension dans vos bras et vos épaules. Prenez une inspiration de quatre secondes par le nez, maintenez-la pendant deux chefs d’accusation, puis expirez lentement par la bouche. C’est un souffle. Répétez jusqu’à ce que vous atteigniez 10 répétitions.

Tout en respirant, voyez si vous pouvez trouver la source de votre tension. Je le sens souvent dans mes hanches et le bas de mon dos. Dirigez le souffle vers ces espaces puis relâchez-le à l’expiration. Si vous voulez toujours dire à votre colocataire de nettoyer sa vaisselle sale dans l’évier, essayez de le faire de manière calme.

– Paul Flannery

6. Planifiez des activités qui impliquent tout le monde dans votre maison

La solitude n’est pas bonne pour la santé mentale de quiconque. Même si vous n’êtes pas proche de vos colocataires, vous êtes en ce moment ensemble. S’ils semblent irritables, il y a de fortes chances qu’ils manquent tous les amis et la famille qu’ils ne peuvent pas voir en ce moment, alors contactez-les.

Un moyen facile de le faire est de planifier une activité en soirée pour tout le monde dans votre maison. Vous pourriez avoir une soirée de jeu de société, ou un tournoi de Mario Kart, ou même simplement préparer le dîner ensemble. Si vous avez un passe-temps inhabituel ou un intérêt particulier, c’est le moment idéal pour le partager. Invitez tout le monde à créer un diaporama sur ce sujet, puis passez la soirée à les présenter. Les possibilités sont infinies et vous pouvez créer à tour de rôle des activités pour alléger la charge.

Fondamentalement, vous ne pouvez pas vous battre si vous êtes en train de vous amuser.

– Sydney Kuntz