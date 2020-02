Comment regarder Capitals vs Jets en direct, TV, NHL cotes

Maintenant que nous sommes dans le dernier trimestre de la saison 2020 de la LNH, la pression monte. Les vrais prétendants à la Coupe Stanley affinent les choses tandis que tout le monde a du mal à suivre. Vous pouvez regarder la place des Capitals de Washington contre les Jets de Winnipeg en direct sur ESPN +.

Les Jets sont dans une séquence de trois défaites en ce moment, couronnés par leur défaite de 4-3 contre les Capitals mardi. Avec une place de joker toujours fermement à gagner, Winnipeg va devoir prendre le relais et quelques victoires pour se garantir une place en séries éliminatoires.

Washington semble finalement avoir dépassé ce qu’ils espéraient être un hoquet, perdant quatre matchs consécutifs avant de remporter deux victoires consécutives contre les Penguins et les Jets de Pittsburgh. Une place en séries éliminatoires est la perte des Capitals en ce moment alors qu’ils sont assis au sommet de la division métropolitaine et troisième de la Conférence de l’Est, mais ils pourraient certainement utiliser plus d’une mise au point avant le début des séries éliminatoires s’ils veulent vraiment faire une course à la Coupe Stanley.

Comment regarder Capitals vs Jets:

Washington Capital (39-18-6) contre les Jets de Winnipeg (32-27-6)

Jeudi 27 février, 20 h 00 ET

Place Bell MTS, Winnipeg, Manitoba

Flux NHL:

Washington Capitals vs Winnipeg Jets en direct: ESPN + ou NHL.com

LA TÉLÉ: NBC Sports Washington

Chances dans la LNH:

Les Capitals (-154 Moneyline) sont des favoris de 1,5 point sur les Jets (+125 Moneyline), selon BetMGM.

