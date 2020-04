Comment regarder en ligne avec des amis pendant la quarantaine

En recherchant ma liste de jeux et d’activités amusants que vous pouvez faire sur Zoom ou Google Hangouts ou d’autres services de vidéoconférence pendant que vous êtes coincé à la maison, j’ai découvert – via l’invitation d’un ami – qu’il y avait un moyen facile pour nous de regarder Netflix ensemble pratiquement alors que l’isolement et la distanciation sociale se poursuivent.

Il existe une extension Chrome appelée Netflix Party que vous pouvez installer et utiliser pour partager avec vos amis et votre famille pour regarder des émissions sur le service de streaming populaire.

La chose utile ici est que vous pouvez tous regarder la même chose en même temps sans avoir à démarrer le même spectacle au même moment exact, ou le faire diffuser via ces chats vidéo susmentionnés (bien que vous POUVEZ le faire sur vidéo, il est préférable de avoir un chat tapé que des personnes interrompant le son de ce que vous regardez).

Voici donc ce que vous pouvez faire (uniquement si vous avez Chrome sur un ordinateur de bureau / portable ET uniquement si tous les membres de votre groupe ont un compte Netflix):

1. Installez l’extension.

2. Ouvrez ce que vous voulez regarder et démarrez-le.

3. Il y aura un NP rouge dans votre barre d’adresse. Frappez-le, «commencez la fête» et partagez le lien avec vos amis. Vous pouvez également sélectionner «Je n’ai que le contrôle», ce qui permet à l’hôte de faire une pause, de rembobiner ou d’avancer rapidement.

4. Demandez à vos amis de cliquer dessus. Ensuite, discutez et regardez!

C’est ça.

