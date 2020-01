Comment regarder gratuitement le Super Bowl en ligne?

Les 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City joueront dans le Super Bowl 54 dimanche soir au Hard Rock Stadium de Miami, et vous ne voulez pas manquer le match le plus attendu de l’année. En 2020, le Super Bowl sera diffusé sur Fox, mais si vous êtes un coupe-cordon, il existe encore de nombreuses façons de regarder une diffusion gratuite du Super Bowl le jour du match. Voici les moyens les plus simples de regarder gratuitement le Super Bowl, quelle que soit la plate-forme que vous utilisez.

Si vous utilisez un ordinateur, un téléphone ou une tablette:

Sur un ordinateur, vous pouvez regarder gratuitement en ligne via FoxSports.com, ou en utilisant l’application Fox Sports sur un appareil intelligent. Il vous suffit de créer un profil Fox Sports à l’aide d’une adresse e-mail, et vous aurez accès à un flux gratuit.

Si vous utilisez un appareil Amazon Fire ou Apple TV:

Les utilisateurs de Fire et d’Apple TV peuvent accéder à un flux 4K Super Bowl gratuit via l’application Fox Sports.

Si vous utilisez un Roku:

Les utilisateurs de Roku ont reçu de mauvaises nouvelles quelques jours avant le coup d’envoi, car les applications Fox ont été retirées de la plate-forme en raison d’un différend. Il est possible que le problème soit résolu à temps pour le jeu, mais dans le cas contraire, les utilisateurs de Roku devront s’appuyer sur un essai gratuit des différents services de streaming disponibles (YouTube TV, Sling, fuboTV, Hulu avec Sports en direct).

