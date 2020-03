Comment regarder la course NASCAR iRacing Pro Invitational au Texas

Dale Earnhardt Jr. et Denny Hamlin ont livré une finition sauvage à la course inaugurale de la série NASCAR iRacing Pro Invitational la semaine dernière sur un circuit Homestead-Miami Speedway virtuel, et les meilleurs pilotes de NASCAR seront de retour en ligne pour participer à une course télévisée nationale dimanche.

Hamlin a devancé Earnhardt Jr. pour remporter la victoire dans une course remplie de batailles serrées et de nombreux accidents, et la première diffusion sur Fox a semblé être un succès auprès des fans. Mike Joy et Jeff Gordon seront de retour dimanche pour une course au Texas Motor Speedway virtuel, le site de la première victoire en carrière de la série Cup de Earnhardt Jr.

Le O’Reilly Auto Parts 125 commencera à 13 h 00. ET sur Fox.

Vous pouvez diffuser la course en ligne via fuboTV.

Piste: Texas Motor Speedway

Longueur: 125 tours (180 miles)

Champ: Au total, 31 pilotes sont enfermés dans le champ:

Kurt Busch

Austin Dillon

Ross Chastain

Dale Earnhardt Jr.

Chase Elliott

Denny Hamlin

Ryan Blaney

Ty Dillon

Clint Bowyer

Greg Biffle

Chris Buescher

Kyle Busch

Bobby Labonte

Erik Jones

Matt DiBenedetto

William Byron

Tyler Reddick

Michel McDowell

Ryan Preece

John Hunter Nemechek

Kyle Larson

Bubba Wallace

Ricky Stenhouse Jr.

Jimmie Johnson

Garrett Smithley

Timmy Hill

Parker Kligerman

Alex Bowman

Landon Cassill

Christopher Bell

Daniel Suarez

Quatre autres pilotes gagneront une place sur le terrain lors d’une course de qualification de dernière chance. La course LCQ débutera à 11 h 00 HE et sera diffusée sur eNASCAR.com.

