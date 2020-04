Comment regarder la nuit 1 de WrestleMania 36

Le plus grand événement de lutte de l’année aura lieu ce week-end dans la plus petite arène de l’histoire de la WWE. En raison de la crise des coronavirus, WrestleMania 36 a été déplacé du Raymond James Stadium à Tampa et dans le WWE Performance Center à Orlando, où les meilleures stars de la WWE lutteront dans une arène vide devant zéro fan, avec seulement quelques commentateurs au bord du ring. Pour la toute première fois, WrestleMania sera divisé en un événement de deux nuits, avec des matchs se déroulant le samedi et le dimanche.

La carte est empilée avec les principaux événements principaux, de Edge contre Randy Orton, à Brock Lesnar contre Drew McIntyre, à Becky Lynch contre Shayna Baszler. À quelle heure devez-vous vous connecter?

La nuit 1 de WrestleMania 36 débutera le samedi 4 avril à 19h00. ET sur WWE Network et traditionnel à la carte.

Un spectacle de coup d’envoi d’une heure commencera à 18 h 00. sur WWE Network, et sera également diffusé en continu et gratuit à regarder sur YouTube, Twitter, Facebook et Twitch officiels de la WWE.

Pour diffuser WrestleMania sur le réseau WWE, vous aurez besoin d’un abonnement qui coûte généralement 9,99 $ par mois. Pour les nouveaux abonnés, cependant, vous pouvez vous inscrire pour un essai gratuit d’un mois pour regarder les deux nuits de WrestleMania gratuitement.

Vous pouvez accéder au réseau WWE à partir de divers appareils, notamment PS4 et Xbox One, Fire TV, Android TV, Apple TV, Chromecast, Roku et de nombreux téléviseurs Smart LG et Samsung.

Il y a un total de 16 matchs annoncés sur la carte WrestleMania, mais il n’a pas encore été confirmé quels matchs auront lieu chaque jour. Vous pouvez voir la liste complète des matchs en cliquant ci-dessous.

