Comment regarder la présentation PS5 de Sony mercredi

Les joueurs attendent depuis des années une nouvelle génération de consoles, et en supposant que le coronavirus ne force pas les retards, vous devriez enfin pouvoir mettre à niveau votre Xbox One ou PS4 plus tard cette année. Microsoft a déjà dévoilé sa nouvelle Xbox Series X, et mercredi après-midi, Sony offrira une «plongée profonde» sur la prochaine PlayStation 5.

Le compte Twitter de PlayStation a annoncé que Mark Cerny ferait une présentation qui devait initialement avoir lieu lors de la 2020 Game Developers Conference à San Francisco, qui a été annulée en raison d’un coronavirus.

La diffusion en direct commencera à 12h00. ET, et vous pouvez regarder sur le site Web du blog PlayStation ou sur YouTube.

.