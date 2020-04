Comment regarder la série «The Last Dance» d’ESPN

La série très attendue de documentaires en 10 parties d’ESPN sur les Chicago Bulls de Michael Jordan devait initialement sortir plus tard cet été, mais avec des fans de sport désespérés pour le contenu en raison de la crise des coronavirus, la sortie a été reportée à avril. Dimanche soir, les deux premiers épisodes de la série en 10 parties seront diffusés sur ESPN, avec une émission secondaire censurée diffusée sur ESPN 2. Voici tout ce que vous devez savoir sur “The Last Dance”, qui relate la sixième course de championnat des Bulls en 1997-1998.

Épisode 1 de «The Last Dance» commencera à 21 h 00 ET sur ESPN. L’épisode 2 sera diffusé directement à 22 h 00. ET.

Vous pouvez diffuser The Last Dance en ligne via Watch ESPN ou sur un appareil intelligent à l’aide de l’application ESPN.

Remarque: L’émission principale de “The Last Dance” sur ESPN est notée TV-MA et contiendra un langage profane. Si vous préférez, vous pouvez regarder une version TV-14 censurée qui sera diffusée simultanément sur ESPN 2.

La série se poursuivra chaque dimanche soir jusqu’au 17 mai, avec deux nouveaux épisodes diffusés chaque dimanche. À partir de la semaine 2, ESPN retransmettra les deux épisodes précédents à partir de 19h00. ET.

Calendrier de sortie:

Dimanche 19 avril: épisodes 1 et 2 à partir de 21h00 ET

Dimanche 26 avril: épisodes 1 et 2 à partir de 21h00 ET

Dimanche 3 mai: épisodes 1 et 2 à partir de 21h00 ET

Dimanche 10 mai: épisodes 1 et 2 à partir de 21h00 ET

Dimanche 17 mai: épisodes 1 et 2 à partir de 21h00 ET

