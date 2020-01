Comment regarder le choc de la Premier League – heure du coup d’envoi, chaîne de télévision et nouvelles de l’équipe

Liverpool fera face à un autre test de ses titres de champion de Premier League ce week-end quand il accueillera Manchester United.

Le Liverpool de Jurgen Klopp s’affronte avec la couronne de haut niveau cette saison, ne perdant que deux points tout au long du parcours.

Le Liverpool de Jurgen Klopp a été superbe cette saison

Mais l’équipe qui a pris ces points était leurs adversaires ce dimanche, les anciens ennemis de Manchester United.

Les deux rivaux ont joué d’innombrables classiques au fil des ans et ce week-end pourrait bien en fournir un autre.

Liverpool vs Manchester United: Date et heure

Le choc de la Premier League aura lieu le dimanche 19 janvier et le coup d’envoi à Anfield est à 16h30.

United est la seule équipe à avoir marqué des points au large de Liverpool cette saison après son match nul 1-1 à Old Trafford en octobre.

Marcus Rashford a donné l’avance à United avant qu’Adam Lallana ne réussisse à marquer un point plus tard.

Les Red Devils ont écrasé Norwich le week-end dernier tandis que Liverpool a devancé Tottenham.

Un fan de Manchester United affirme que la star de Liverpool, Virgil van Dijk, est le meilleur défenseur que le jeu ait jamais vu

Liverpool vs Manchester United: Comment regarder

Le match est diffusé sur Sky Sports Premier League et Sky Sports Main Event à partir de 16h.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser ce contenu en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass auprès de NowTV pour 8,99 £.

Liverpool vs Manchester United: Nouvelles de l’équipe

Liverpool pourrait accueillir à nouveau Joel Matip, Dejan Lovren et Fabinho mais James Milner et Naby Keita sont absents.

La signature de janvier par Takumi Minamino pourrait faire ses débuts en Premier League.

Le duo uni Luke Shaw et Jesse Lingard devrait être en forme tandis qu’Eric Bailly et Axel Tuanzebe pourraient également revenir.

Il y a des doutes sur Marcus Rashford tandis que Scott McTominay et Paul Pogba restent en dehors.

Man United d’Ole Gunnar Solskjaer fait le déplacement à Liverpool ce week-end

Liverpool vs Manchester United: Statistiques des matchs

Depuis qu’il a terminé un doublé de championnat contre Man Utd en 2013-14, Liverpool n’a remporté qu’un seul de ses 11 matchs de Premier League contre les Red Devils (D5 L5).

Manchester United est sans victoire lors de ses quatre derniers matches à l’extérieur contre Liverpool toutes compétitions confondues (D2 L2) depuis une victoire 1-0 en janvier 2016 en Premier League.

Liverpool a perdu 28 matches de Premier League contre Manchester United, huit de plus que contre tout autre club.

Liverpool affrontera Manchester United à Anfield pour un match de championnat commençant la journée en haut du tableau pour la première fois depuis septembre 1990, s’imposant 4-0 sous Kenny Dalglish.

Parmi les 31 équipes que Jürgen Klopp a affrontées 10 fois ou plus au cours de sa carrière de manager, son pire ratio de victoires est contre Manchester United (20% – P10 W2 D6 L2).

Manchester United a perdu ses deux derniers matchs de Premier League à l’extérieur sur Merseyside contre Liverpool et Everton; ils n’en ont pas perdu trois d’affilée dans l’élite depuis avril 1979.

Liverpool est invaincu lors de ses 38 derniers matchs de Premier League (W33 D5), le troisième plus long parcours de l’histoire de la compétition. Les deux manches plus longues (Arsenal 49, Chelsea 40) ont toutes deux été arrêtées par Manchester United, mais dans les matchs qui ont eu lieu à Old Trafford.

Liverpool a marqué dans ses 21 matchs de Premier League jusqu’à présent cette saison – la dernière équipe à marquer lors de chacun de ses 22 premiers matchs d’une saison dans la compétition était Arsenal en 2001-02, qui a marqué dans les 38 matchs dans un titre. – terme gagnant.

Avant les matchs de ce week-end, aucun joueur n’a marqué le premier but dans plus de matchs de Premier League cette saison que Marcus Rashford (6) de Man Utd. Rashford a également marqué ce qui s’est avéré être le but vainqueur cinq fois ce trimestre, seul Mohamed Salah de Liverpool a récolté plus de vainqueurs (6).

Mason Greenwood de Manchester United a marqué quatre buts en Premier League cette saison – le dernier adolescent à avoir récolté plus de buts en une seule campagne dans la compétition était Marcus Rashford en 2016-17 (5).

.