Comment regarder le choc de la Premier League – heure du coup d’envoi, chaîne de télévision et nouvelles de l’équipe

Aston Villa et Tottenham s’affronteront ce dimanche avec beaucoup de choses à jouer aux deux extrémités de la table de Premier League.

Les villas sont juste au-dessus de la zone de relégation et doivent réclamer des points pour s’éloigner des trois derniers.

Les Spurs, quant à eux, cherchent à remporter leur troisième victoire en championnat alors qu’ils s’efforcent de remporter le top quatre ce trimestre.

Tottenham de Jose Mourinho affrontera Aston Villa ce week-end

Aston Villa vs Tottenham: Comment regarder

Le choc de la Premier League débutera à 14 heures le dimanche 16 février.

Le jeu est diffusé sur Sky Sports Premier League à partir de 13 heures et sur Sky Sports Main Event à partir de 14 heures.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser ce contenu en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass auprès de NowTV pour 8,99 £.

Le camp de Dean Smith face à Tottenham ce week-end

Aston Villa vs Tottenham: Qu’est-ce qui a été dit?

L’entraîneur-chef d’Aston Villa, Dean Smith: «C’est une ligue difficile, dans laquelle il est difficile de créer de la cohérence en raison de la qualité des autres équipes, mais je pense que nous venons juste de commencer à construire cette cohérence.

«Comme tout le monde le sait, nous avons eu un grand revirement [of players] en été et ils commencent à se gélifier.

«Pour la première fois, nous avons fait une mini pause et nous avons vu un côté positif. Cela a donné à tout le monde une chance d’avoir du temps loin de l’endroit et de se vider la tête. »

L’entraîneur-chef de Tottenham Hotspur, Jose Mourinho: «Nous avons eu une bonne semaine. Trois très bonnes séances d’entraînement. Bien sûr, je vous ai dit que si nous ne jouions pas contre Southampton [in an FA Cup replay] Je donnerais du temps aux joueurs mais nous serions de retour tôt.

«En raison du match de Southampton, nous avions moins de temps pour nous entraîner, mais nous avons eu trois très bonnes journées. Nous sommes passés par différents aspects de notre jeu pour nous améliorer. »

Aston Villa vs Tottenham: Nouvelles de l’équipe

La nouvelle signature Borja Baston entrera en lice pour Villa.

L’attaquant, signé tard le jour de la date limite de transfert de Swansea, devrait remplacer Keinan Davis sur le banc en raison du fait que le joueur de 22 ans s’est blessé aux ischio-jambiers lors d’un récent match des moins de 23 ans.

Ils restent sans l’attaquant Wesley, le milieu de terrain John McGinn et les gardiens de but Tom Heaton et Jed Steer.

Tottenham souhaite la bienvenue à Steven Bergwijn, Ben Davies et Giovani Lo Celso.

Bergwijn n’était pas éligible pour le match des Spurs en FA Cup avec Southampton tandis que Lo Celso et Davies étaient inaptes.

Erik Lamela sera évalué mais Harry Kane, Moussa Sissoko et Juan Foyth manqueront.

Conseils de carrière de Martin Keown pour Eric Dier de Tottenham: «Il devrait passer en défense. Il a toutes les qualités d’un demi-centre supérieur »

Aston Villa vs Tottenham: Statistiques du match

Aston Villa est sans victoire lors de ses huit derniers matchs à domicile en Premier League contre les Spurs (D2 L6), perdant chacun des quatre derniers matchs consécutifs. Ils ont battu les Spurs pour la dernière fois à Villa Park en janvier 2008 (2-1).

Dans toutes les compétitions, les Spurs ont remporté 10 de leurs 11 dernières rencontres avec Aston Villa, perdant l’autre 0-1 à White Hart Lane en avril 2015.

Tottenham est invaincu lors de ses 22 derniers matchs à l’extérieur de Premier League contre des équipes promues (W18 D4) depuis une défaite de 0-1 à QPR en avril 2012.

Les sept victoires d’Aston Villa en Premier League cette saison ont eu lieu six jours différents de la semaine, dimanche étant le seul jour où les Villans n’ont pas encore gagné en 2019-2020. La victoire ici verra Aston Villa devenir la deuxième équipe de l’histoire de l’élite anglaise à remporter un match de championnat les sept jours de la semaine au cours de la même saison, après les Spurs en 1986-87.

Tottenham cherche à remporter trois victoires consécutives en Premier League pour la première fois depuis une série de quatre en janvier / février 2019. Cependant, les Lilywhites n’ont remporté que deux de leurs 18 derniers matches de championnat sur la route (D5 L11).

Aston Villa a fait face à plus de tirs que toute autre équipe de Premier League cette saison (441). Leur record de 17,6 tirs affrontés par match est leur plus haut en une seule campagne dans la compétition depuis que nous avons ces données disponibles (2003-04).

Tottenham a eu moins de tirs cadrés (110) qu’ils n’en ont affronté (125) en Premier League cette saison – la dernière fois qu’ils ont affronté plus qu’ils n’en avaient eu en une seule saison dans la compétition, c’était en 2003-04 (194-179) .

Sur les terrains à l’extérieur qu’il a visités au moins cinq fois en Premier League, c’est seulement à St James’s Park (0/7) que le patron des Spurs, José Mourinho, a remporté moins de matchs qu’il ne l’a fait à Villa Park (1/6).

Jack Grealish a créé 63 occasions pour ses coéquipiers en Premier League cette saison, plus du double de celui de tout autre joueur d’Aston Villa. Il est également le premier joueur à enregistrer plus de 50 tirs et plus de 50 chances créées dans une seule campagne de haut vol pour les Villans depuis Christian Benteke en 2012-13.

Lors de la victoire 2-0 des Spurs contre Man City, Steven Bergwijn est devenu le 250e joueur à marquer lors de ses débuts en Premier League et le 13e Néerlandais – aucun joueur néerlandais n’a jamais marqué lors de ses deux premières apparitions dans la compétition.

