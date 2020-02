Comment regarder le choc de la Premier League – heure du coup d’envoi, chaîne de télévision et nouvelles de l’équipe

Les rivaux de milieu de table Arsenal et Newcastle s’affronteront dans le nord de Londres ce week-end.

Les Gunners et les Toon sont tous les deux avec 31 points et ont tiré sept de leurs huit derniers combinés.

Arsenal a gagné 1-0 à St James’s Park en août grâce au vainqueur de Pierre-Emerick Aubameyang.

. – .

Arsenal de Mikel Arteta accueillera Newcastle ce week-end

injuste

‘Arsenal ne reçoit aucune mention’ – Le défenseur de Man United réplique aux critiques

révélé

Les 34 records que Liverpool pourrait encore battre dans une superbe campagne de Premier League

INFO

Aston Villa vs Tottenham en direct: comment regarder le choc de la Premier League

mise à jour

“Paul veut rester au plus haut niveau” – Raiola parle de la sortie de United pour Pogba

faire des mouvements

Chelsea prépare un raid d’été de 23 millions de livres sur l’Inter Milan pour le milieu de terrain

touche de classe

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, admet qu’il est désolé pour Guardiola et Man City

incroyable

Klopp fait l’éloge de l’équipe «incroyable» de Liverpool alors qu’elle se rapproche du record de Man City

Travail de février

Évitez la défaite et Arsenal se rapproche du maintien d’une impressionnante course de 14 ans

GAMEDAY

Commentaire de Norwich vs Liverpool: Super Sub Mane tire les Reds devant Carrow Road

Krul sur le gang

Mane marque le 100e but en Angleterre pour assurer la victoire de Liverpool à Norwich

Arsenal vs Newcastle: Comment regarder

Le choc de la Premier League débutera à 16h30 le dimanche 16 février.

Le jeu est diffusé sur Sky Sports Premier League et sur Sky Sports Main Event à partir de 16h.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser ce contenu en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass auprès de NowTV pour 8,99 £.

. – .

Newcastle de Steve Bruce tentera de battre Arsenal dimanche

Arsenal vs Newcastle: Qu’est-ce qui a été dit?

L’entraîneur-chef d’Arsenal, Mikel Arteta: «Je pense que nous devons générer une certaine stabilité défensive, mais pas en défendant profondément. Je n’aime pas ça.

«C’est en défendant haut et en appuyant le plus possible sur l’adversaire. Mais le processus – ensemble autant de fois que possible de la manière la plus efficace – doit être fait correctement à partir d’ici.

«Sinon, en deux passes quand vous y arrivez, cette transition est impossible à contrôler car vous êtes trop loin de l’adversaire. Nous devons donc bien le faire d’abord pour pouvoir générer et maintenir nos attaques autant de fois que possible pendant les jeux. »

L’entraîneur-chef de Newcastle United, Steve Bruce: «Nous avons 13 matchs à jouer et nous nous sommes mis dans une position décente. Cela nous donne la plate-forme pour avoir une saison décente.

“Je pense que nous avons bien fait. Nous avons eu d’énormes problèmes en six semaines et nous avons fait preuve de fair-play envers l’équipe pour avoir montré cette résilience. »

Arsenal vs Newcastle: Nouvelles de l’équipe

Arsenal restera sans recrues de janvier, Cedric Soares et Pablo Mari.

Le match arrivera trop tôt pour Mari, qui devrait rejoindre l’équipe au cours de la semaine prochaine, tandis que Soares devra attendre plus longtemps et n’a pas encore repris l’entraînement.

Kieran Tierney sera également absent avec une blessure à l’épaule à long terme, bien que Sead Kolasinac et Reiss Nelson soient de retour après avoir eu des problèmes de cuisse.

L’attaquant de Newcastle Joelinton est apte à prendre sa place dans l’équipe.

Le Brésilien de 40 millions de livres sterling n’a pas pu continuer après avoir marqué son troisième but de la saison lors de la victoire en reprise de quatrième tour de la FA Cup à Oxford le 4 février, mais s’est remis d’un problème de côtes à temps pour figurer.

Dwight Gayle et Yoshinori Muto sont de retour à l’entraînement mais peu susceptibles de voyager, tandis qu’Andy Carroll reste sur la touche.

Kevin Campbell impressionné par le nouveau patron d’Arsenal, Mikel Arteta, mais voulait au départ Max Allegri

Arsenal vs Newcastle: Statistiques du match

Arsenal a remporté 13 de ses 14 derniers matchs de Premier League contre Newcastle, perdant les autres 1-2 à St James’s Park en avril 2018.

Newcastle a perdu chacun de ses sept derniers matchs à l’extérieur de la Premier League contre Arsenal, depuis sa victoire 1-0 aux Emirats grâce à un but d’Andy Carroll en novembre 2010.

Arsenal est invaincu dans toutes les compétitions jusqu’à présent en 2020 (W3 D4), bien qu’ils aient tiré leurs quatre derniers matchs de championnat après avoir battu Manchester United le jour du Nouvel An.

Arsenal a perdu neuf points par rapport à ses victoires à domicile en Premier League cette saison – seulement en 2001-02 (14) et 2004-05 (11) ont-ils perdu plus à domicile en une seule campagne dans la compétition.

Newcastle est invaincu lors de ses quatre derniers matchs de Premier League (W1 D3), ayant pour la dernière fois un parcours plus long sans défaite dans la compétition entre avril et mai 2016 (6 matchs).

Newcastle enregistre en moyenne 9,9 tirs par match en Premier League cette saison, leur moyenne la plus basse en une saison dans la compétition que nous avons enregistrée (depuis 1997-1998).

Arsenal n’a pas perdu un match de championnat à domicile en février depuis 2006, lorsque West Ham est devenu la dernière équipe à battre les Gunners à Highbury. Ils en ont remporté 20 et tiré cinq de leurs 25 matchs depuis.

Mikel Arteta (W1 D5 L1) n’est que le deuxième manager d’Arsenal à remporter un seul de ses sept premiers matches de championnat en charge du club après Steve Burtenshaw en 1986.

.