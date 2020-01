Comment regarder le match de Premier League – Chaîne de télévision, heure du coup d’envoi, nouvelles confirmées de l’équipe

Liverpool affrontera les Wolves ce soir alors qu’ils cherchent à faire un pas de plus vers le titre de Premier League.

Les Reds ont 13 points d’avance sur Manchester City avec deux matchs en main sur les champions actuels.

. – .

Le Liverpool de Jurgen Klopp fait le voyage aux Wolves ce soir

L’équipe de Jurgen Klopp n’a perdu que deux points toute la saison mais devra faire face à un test difficile à Molineux ce soir.

Les loups, qui sont revenus de deux points pour battre Southampton samedi, remonteront au cinquième rang du classement avec un point.

dernier

Barcelone fait une enquête Eriksen, Fernandes à United plus tard, Palace Eye Spurs exclu

VERDICT

“ United a l’homme qui a fait tomber Cardiff ” – Durham appelle à la suppression de Solskjaer

résoudre

Firmino marque un but vainqueur contre les Wolves alors que Liverpool prolonge son invincibilité à 40 matchs

PAS BON

Un as de Liverpool souffre d’une blessure aux ischio-jambiers lors de l’affrontement des Wolves

nouvelles

Man United en direct: les joueurs se tournent vers Solskjaer, les Red Devils prennent la décision Tevez et plus

«Joueurs redoutables»

Solskjaer fait les mêmes erreurs que Hodgson à Liverpool, déclare Glen Johnson

DERNIER

Liverpool News Live: Les Reds ont mis en garde Mbappe, Klopp sur les plans de transfert et la mise à jour de Sancho

fiche d’information

La starlette anglaise qui a snobé Liverpool et Man United pour Villa

n’arrive pas

Le patron de Southampton réitère sa position sur l’objectif de transfert de Leeds United

gouffre

Le record d’Ole’s Man United est lamentable… et les résultats de Klopp à Liverpool aggravent encore la situation

Wolves vs Liverpool: date et heure du coup d’envoi

La rencontre de Premier League aura lieu le jeudi 23 janvier et débutera à 20h00, heure du Royaume-Uni.

Liverpool a battu les Wolves 1-0 à Anfield le mois dernier grâce à la frappe de Sadio Mane en première mi-temps.

Les Reds joueront leur match de haut vol en main mercredi prochain lorsqu’ils se rendront à West Ham après leur déplacement en FA Cup à Shrewsbury dimanche.

Wolves vs Liverpool: chaîne de télévision et diffusion en direct

Le match sera retransmis en direct sur BT Sport 1 avec une couverture à partir de 19h.

Si vous êtes un client du téléphone EE, vous pouvez le regarder gratuitement. Les clients EE peuvent s’inscrire à BT Sport pour un essai gratuit de trois mois – envoyez simplement SPORT au 150.

Cela vous permettra de regarder sur votre téléphone, avec une diffusion disponible sur votre téléviseur via le service.

. ou concédants de licence

Les loups de Nuno Espirito Santo ont été impressionnants cette saison

Wolves vs Liverpool: Statistiques du match

Les Wolves ont perdu chacune de leurs six dernières rencontres de Premier League avec Liverpool, marquant un seul but dans cette manche, depuis une victoire 1-0 à Anfield en décembre 2010.

Liverpool n’a plus perdu contre les Wolves en compétition de championnat depuis août 1981. Ils en ont remporté trois et tiré trois de leurs six visites à Molineux depuis, gardant une feuille blanche dans chacune des quatre dernières.

Ce sera le premier match des Wolves en Premier League un jeudi. Pendant ce temps, Liverpool n’a remporté que 25% de ses matchs de Premier League ce jour-là (2/8), son taux de victoire le plus bas un jour spécifique de l’histoire de la compétition.

Les loups sont invaincus lors de leurs sept derniers matches à domicile en Premier League (19h ou plus tard), en remportant cinq et en tirant deux depuis une défaite de 0-2 contre Crystal Palace en janvier dernier.

Liverpool a remporté chacun de ses huit derniers coup d’envoi en soirée en Premier League (19 heures ou plus tard), marquant 31 buts lors de ces matchs et n’en encaissant que six en retour.

S’ils restent invaincus dans ce match, Liverpool ne sera que la cinquième équipe de l’histoire de la Ligue anglaise de football à disputer plus de 40 matches de championnat, après Nottingham Forest (42, 1977-78), Arsenal (49, 2003-04) , Chelsea (40, 2004-05) et Huddersfield Town (43, 2011).

Adrian Durham affirme que le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, mérite de remporter le titre de Joueur de l’année cette saison

Les loups ont remporté 18 points en perdant des positions en Premier League cette saison, soit sept de plus que toute autre équipe. Ils sont l’une des neuf équipes à avoir accumulé plus de 2 buts de retard pour remporter plus d’un match de Premier League en une saison, et la première depuis Man Utd en 2017-18.

Mohamed Salah, de Liverpool, a été directement impliqué dans 88 buts en 93 matches de Premier League avec les Reds (65 buts, 23 passes décisives) – l’Egyptien a marqué et aidé à la victoire 2-0 de Liverpool contre les Wolves à Molineux la saison dernière.

Le duo de loups Adama Traoré et Raúl Jiménez ont combiné pour sept buts en Premier League cette saison, plus que tout autre partenariat. Traoré a enregistré six passes cette saison, deux fois le montant qu’il avait réussi lors de ses trois saisons précédentes en Premier League avec Aston Villa, Middlesbrough et Wolves (3).

Liverpool a remporté ses sept derniers matchs de Premier League sans encaisser de but – la dernière fois qu’une équipe en a remporté huit d’affilée sans encaisser était en février 2009, lorsque Manchester United en a remporté neuf consécutivement.

Wolves vs Liverpool: Composition confirmée

Loups: Patricio, Saiss, Dendoncker, Coady, Doherty, Jonny, Moutinho, Neves, Neto, Traore, Jimenez.

Sous-marins: Ruddy, Boly, Gibbs-White, Jota, Giles, Kilman, Ashley-Seal.

Liverpool: Alisson, Robertson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino.

Sous-marins: Adrian, Fabinho, Minamino, Origi, Matip, Jones, Williams.

.