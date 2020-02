comment regarder le super bowl 54, nfl, comment regarder

Le plus grand événement du sport professionnel est enfin arrivé. La 54e édition du Super Bowl a lieu ce dimanche au Hard Rock Stadium de Miami, alors que le champion de l’AFC Kansas City Chiefs affronte le champion NFC San Francisco 49ers sur FOX Deportes dans ce qui promet d’être un jeu plein d’excitation et d’énergie .

49ers vs Chiefs sur FOX Deportes

Date: Dimanche 2 février

Temps: 18 h 30 HE

LA TÉLÉ: FOX Deportes

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Quand le Super Bowl LIV sera-t-il joué?

Le dimanche du Super Bowl est le 2 février 2020.

Quelle heure est le coup d’envoi?

Le Super Bowl 54 débutera à 18h30 HE sur FOX. La programmation avant le match est visible sur NFL Network.

Qui se produit au coup d’envoi et à la mi-temps?

L’hymne national sera chanté par Demi Lovato et le spectacle de mi-temps de cette année à Miami comprendra deux icônes musicales latines avec Shakira et Jennifer Lopez. Ce sera la première fois que les deux femmes se produisent ensemble. Préparez-vous à danser toute la nuit.

Sharika a mentionné son enthousiasme à l’idée de faire de ce concert un spectacle mondial. «Latinos et latinas des États-Unis et du monde entier. C’est un vrai rêve américain et nous allons apporter le spectacle de toute une vie! »

Comment regarder le Super Bowl LIV en espagnol?

Vous pouvez le diffuser en direct gratuitement sur fuboTV avec un essai de 7 jours. fuboTV ne nécessite aucun contrat et est disponible sur tous les appareils de télévision mobiles et connectés tels que Apple TV, Roku, Chromecast et Amazon Fire TV.

