Comment regarder les exercices OL, RB et ST

Nous en sommes au deuxième jour des exercices de la NFL Combine 2020, que vous pouvez diffuser en direct sur FuboTV. Aujourd’hui, ce seront les porteurs de ballon, les joueurs de ligne offensive et les joueurs des équipes spéciales qui se pavaneront sur le terrain au Lucas Oil Stadium.

Le premier jour, les quarts-arrière, les récepteurs larges et les extrémités étroites ont traversé le gant. Bien qu’il n’y ait pas eu de nouveau chrono de 40 verges le plus rapide établi avec Henry Ruggs III en 4,27 secondes, le groupe d’aujourd’hui compte des joueurs qui pourraient constituer une menace pour le record. John Ross a établi le tableau de bord actuel de 40 verges le plus rapide en 2017 avec un temps de 4,22 secondes, mais gardez un œil sur le porteur de ballon de Louisiane Raymond Calais et le porteur de ballon de l’ouest du Michigan LeVante Bellamy en tant que records.

Dans le groupe d’aujourd’hui, une autre vedette pourrait très bien être le parieur de l’Arizona State Michael Turk, qui a mis en place 25 représentants sur le développé couché hier – battant 86 des 109 perspectives au total jusqu’à présent. Avec un affichage choquant déjà enregistré, qui sait ce que Turk finira par faire avec le reste des exercices.

Le NFL Combine 2020 pourrait également aider à décider combien de coureurs finiront par aller au premier tour du repêchage de la NFL 2020. De nombreux experts ont à la fois le D’Andre Swift de Géorgie et Jonathan Taylor du Wisconsin au premier tour, mais une mauvaise performance pourrait faire chuter le groupe tandis qu’une performance impressionnante pourrait faire disparaître rapidement le haut du plateau.

Comment regarder le NFL Combine 2020:

Monteurs offensifs, Coureurs, Kickers, Équipes spéciales

Vendredi 28 février, 16 h 00 ET

Lucas Oil Stadium, Indianapolis, IN

NFL 2020 Combine streams:

Diffusion en direct: FuboTV

Chaîne de télévision combinée NFL 2020:

Chaîne TV: Réseau NFL

Calendrier de la NFL 2020:

27 février – QB, WR, TE

28 février – OL, RB, ST

29 février – DL, LB

1 mars – DB

Forets combinés NFL 2020:

Tableau de bord de 40 verges

Banc de Presse

Saut vertical

Saut en longueur

Perceuse à 3 cônes

Navette de 20 verges

Navette de 60 verges

