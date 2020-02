Comment regarder les exercices QB, WR et TE

Le NFL Combine 2020 démarre sérieusement aujourd’hui avec la première série d’exercices. Les quarts-arrière, les receveurs larges et les extrémités serrées prendront le terrain au Lucas Oil Stadium dans le but d’impressionner les éclaireurs et les directeurs généraux et d’augmenter leur stock lors du repêchage de la NFL 2020.

Ce pourrait être le groupe le plus prisé pour plusieurs raisons. Joe Burrow et Tua Tagovailoa tentent tous deux de devenir le choix n ° 1 du repêchage tandis que Jalen Hurts tente simplement de prouver à la ligue qu’il devrait être considéré comme un quart-arrière. Avec pas moins de cinq quarts au premier tour, c’est un groupe à surveiller attentivement lorsqu’ils frappent le terrain pour faire des exercices de passage.

Ce large groupe de récepteurs a été considéré comme l’une des classes les plus profondes de la mémoire récente. Mais l’éloge pour le groupe n’est pas qu’une question de profondeur, des gars comme CeeDee Lamb, Jerry Jeudy et Henry Ruggs III essaient tous de prouver qu’ils sont les meilleurs pass-passeurs du tableau. Nous avons également des concurrents qui tentent de détrôner John Ross, le grand receveur des Bengals de Cincinnati pour le plus rapide des 40 mètres, mais ils devront battre son temps de 4,22 secondes établi en 2017.

Pour les fanatiques de la NFL Draft, le NFL Combine 2020 est une occasion en or de voir les prospects en action avant d’arriver au stade de la draft. Si vous ne voulez rien manquer de l’action, assurez-vous de vous inscrire avec FuboTV pour diffuser de n’importe où.

Comment regarder le NFL Combine 2020:

Groupe 1: Quarterbacks, récepteurs larges et extrémités étroites

Jeudi 27 février, 15 h 00 ET

Lucas Oil Stadium, Indianapolis, IN

NFL 2020 Combine streams:

Diffusion en direct: FuboTV

Chaîne de télévision combinée NFL 2020:

Chaîne TV: Réseau NFL

Calendrier de la NFL 2020:

27 février – QB, WR, TE

28 février – OL, RB, ST

29 février – DL, LB

1 mars – DB

Forets combinés NFL 2020:

Tableau de bord de 40 verges

Banc de Presse

Saut vertical

Saut en longueur

Perceuse à 3 cônes

Navette de 20 verges

Navette de 60 verges

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage et de streaming de sports. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner des frais de parrainage.

.