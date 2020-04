Comment regarder les Jeux de Rio 2016

Les sports (et à peu près tout autre événement public) sont annulés et reportés indéfiniment en raison de l’épidémie mondiale de COVID-19 (coronavirus), et cela inclut les Jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo, qui ont été repoussés à l’été prochain.

Et sans sport, les personnes qui se distancient socialement et qui restent à l’intérieur quand elles en ont envie, quelque chose pour les divertir. Bien sûr, il existe de bonnes options sur Netflix, Hulu, Amazon Prime et HBO (gratuitement), mais NBC Sports ramène les Jeux olympiques.

Au cours des deux prochaines semaines, NBCSN prévoit de diffuser les temps forts des trois derniers Jeux olympiques d’été: Rio en 2016, Londres en 2012 et Pékin en 2008. Bien qu’il y ait un accent sur la natation, la gymnastique et l’athlétisme, le basket-ball masculin et féminin des classiques datant de 1988 seront également diffusés.

Affamés de sport, les temps forts de Michael Phelps et Simone Biles et Usain Bolt et Katie Ledecky et Misty May-Treanor et Kerri Walsh Jennings sont plus que bienvenus.

Tout d’abord, voici comment et quand vous pouvez voir certains des moments forts des Jeux olympiques de Rio 2016 (ou voir le calendrier complet sur NBCSports.com).

Lundi 13 avril, 21 h ET – Retour à Rio: finale de l’équipe féminine de gymnastique

© Robert Hanashiro-USA TODAY Sports

Lundi 13 avril, 23 h ET – Retour à Rio: la gymnastique féminine tout autour

© Robert Hanashiro-USA TODAY Sports

Mardi 14 avril, 19 h ET – Retour à Rio: sprints d’athlétisme masculin

© James Lang-USA TODAY Sports

Mardi 14 avril, 20 h ET – Retour à Rio: finales individuelles de gymnastique

© Andrew P. Scott-USA AUJOURD’HUI Sports

Mardi 14 avril, 22 h ET – Retour à Rio: Michael Phelps

Il s’agit d’une spéciale d’une heure sur les cinquième et dernier Jeux olympiques de Michael Phelps.

© Rob Schumacher-USA TODAY Sports

Mardi 14 avril, 23 h ET – Retour à Rio: sprints d’athlétisme féminin

Mercredi 15 avril, 19 h ET – Retour à Rio: natation féminine

© AP Photo / David J. Phillip

Mercredi 15 avril, 21 h ET – Retour à Rio: natation masculine

© Jason Getz-USA TODAY Sports

Mercredi 15 avril, 23 h ET – Retour à Rio: plongée féminine

© Robert Deutsch-USA TODAY Sports

Jeudi 16 avril, minuit HE – Retour à Rio: plongée masculine

© Andrew P. Scott-USA AUJOURD’HUI Sports

Jeudi 16 avril, 1 h HE – Retour à Rio: finale de l’équipe masculine de gymnastique

© Dan Powers-USA TODAY Sports

.