Comment regarder les résultats de la combinaison DB

C’est le dernier jour de la NFL Combine 2020 et après une journée flashy pour les joueurs de ligne défensive et les secondeurs, les arrières défensifs vont vouloir se montrer. Vous pouvez voir les exercices de la NFL Combine 2020 sur FuboTV.

Le prochain demi de coin étoile ou sécurité pourrait très bien être dans ce groupe. Comme pourrait être un tiret record de 40 verges. Des gars comme Javaris Davis, Javelin Guidry et Troy Pride Jr. chercheront tous à afficher le nouveau tableau de bord de 40 mètres le plus rapide de l’histoire de la NFL Combine, battant le temps de John Ross de 4,22 secondes à partir de 2017.

Alors que le demi de coin de l’État de l’Ohio, Jeff Okudah, devrait être le premier défenseur à revenir au tableau lors du repêchage de la NFL en 2020, des gars comme CJ Henderson, Trevon Diggs et Bryce Hall se battent tous pour être le deuxième demi de coin pris. Grant Delpit et Xavier McKinney espèrent qu’une performance impressionnante au NFL Combine 2020 pourrait en faire également les premières sécurités du repêchage.

Avec la NFL poussant davantage dans les offensives pass-happy, de bons arrières défensifs commencent à valoir beaucoup plus. Alors, attendez-vous à ce que les éclaireurs et les directeurs généraux prêtent une attention particulière à qui brille et qui vacille lors de la dernière journée du NFL Combine 2020.

Comment regarder le NFL Combine 2020:

Qui: Dos défensifs

Quand: Dimanche 1 mars, 14 h 00 ET

Où: Lucas Oil Stadium, Indianapolis, IN

NFL 2020 Combine streams:

Diffusion en direct de la NFL 2020: FuboTV

Chaîne de télévision combinée NFL 2020:

Chaîne TV: Réseau NFL

Calendrier de la NFL 2020:

27 février – QB, WR, TE

28 février – OL, RB, ST

29 février – DL, LB

1 mars – DB

Forets combinés NFL 2020:

Tableau de bord de 40 verges

Banc de Presse

Saut vertical

Saut en longueur

Perceuse à 3 cônes

Navette de 20 verges

Navette de 60 verges

