Comment regarder les résultats DL, LB, combiner

La troisième journée de la NFL Combine Stream 2020 débute avec des joueurs de ligne défensifs, des secondeurs et des passeurs qui passent sur le terrain au Lucas Oil Stadium pour leurs exercices. Découvrez les résultats de la NFL Combine en direct sur FuboTV.

Bien que le chasseur de passes de l’Ohio Chase Young n’effectue aucun exercice au NFL Combine, il y aura plus qu’assez de talents explosifs sur le terrain. Des gars comme Derrick Brown d’Auburn, Javon Kinlaw de Caroline du Sud, Isaiah Simmons de Clemson et K’Lavon Chaisson de LSU devraient tous être parmi les 10 meilleurs choix lors du repêchage de la NFL 2020 et tenteront de consolider leur stock de repêchage en travaillant à la NFL 2020 Combiner.

Découvrez comment regarder la diffusion en direct NFL Combine 2020 sur tous vos appareils.

Comment regarder le NFL Combine 2020:

Groupe 1: Joueurs de ligne défensifs, secondeurs

Samedi 29 février, 16 h 00 ET

Lucas Oil Stadium, Indianapolis, IN

NFL 2020 Combine streams:

Diffusion en direct: FuboTV

Chaîne de télévision combinée NFL 2020:

Chaîne TV: Réseau NFL

Calendrier de la NFL 2020:

27 février – QB, WR, TE

28 février – OL, RB, ST

29 février – DL, LB

1 mars – DB

Forets combinés NFL 2020:

Tableau de bord de 40 verges

Banc de Presse

Saut vertical

Saut en longueur

Perceuse à 3 cônes

Navette de 20 verges

Navette de 60 verges

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage et de streaming de sports. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner des frais de parrainage.

.