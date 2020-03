Comment regarder les stars de NASCAR s’affronter dans iRacing dimanche

La saison NASCAR, comme toutes les autres grandes saisons sportives, a été reportée en raison de la crise des coronavirus – mais bon nombre des meilleurs pilotes de NASCAR continueront de se battre sur la piste dans le confort de leur foyer sur iRacing ce dimanche.

En réponse au report de la saison, iRacing et NASCAR ont lancé la série d’invitation eNASCAR iRacing Pro, et l’événement inaugural sera diffusé en direct sur FS1.

La course durera 100 tours au Homestead-Miami Speedway, où la Cup Series devait initialement courir ce week-end.

Liste des participants

Le champ sera rempli de pilotes des séries NASCAR Cup, Xfinity Series et Truck Series, ainsi que des invités spéciaux Dale Earnhardt Jr. et le champion des 2000 Cup Series Bobby Labonte. Les pilotes actifs de la Coupe Cup sur le terrain incluent Kyle Busch, Kurt Busch, Brad Keselowski, Denny Hamlin, Joey Logano, Chase Elliott, William Byron, Clint Bowyer et Kyle Larson.

Vous pouvez voir la liste complète des participants, ainsi que leur expérience iRacing, ci-dessous.

Commentateurs

L’équipe principale de NASCAR sur Fox, Mike Joy, Jeff Gordon et Larry McReynolds, appellera la course de dimanche.

Attendez, les gens vont-ils regarder un jeu vidéo?

Si vous n’êtes pas familier avec iRacing, et la plupart des fans de sport ne le sont probablement pas, il peut sembler un peu ridicule que Fox diffuse en fait un jeu vidéo. iRacing, cependant, est bien au-delà de toute autre simulation sportive sur le marché en termes de réalisme, et plusieurs pilotes professionnels de diverses séries NASCAR ont à l’origine appris à courir en utilisant le jeu.

Bien que les participants utiliseront diverses configurations, l’équipement de simulation est devenu si sophistiqué ces dernières années qu’un conducteur peut reproduire assez précisément exactement ce qu’il ressent quand il tient le volant dans la vraie vie. Le jeu est également incroyable, et bien que vous puissiez certainement dire que vous ne regardez pas une course dans la vie réelle, écouter Mike Joy et Jeff Gordon lors de l’appel devrait vous permettre de passer à l’action comme si c’était facile. étaient un dimanche NASCAR normal.

.