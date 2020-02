Comment regarder l’heure du Kansas vs Kansas State, la télévision, la diffusion en direct

Ce sera certainement un affrontement Big 12 agité entre le Kansas n ° 1 contre l’État du Kansas. Non seulement c’est une rivalité interétatique, mais la dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées, il y a eu une bagarre de compensation à la fin de la réglementation. Vous ne voudrez certainement pas manquer celui-ci et vous ne pourrez le diffuser en direct que sur CBS All Access.

Le Kansas a remporté 13 matchs de suite, dont une victoire de 64-61 sur Baylor, alors classé au premier rang, pour s’emparer de la première place du classement. Avec seulement trois matchs à jouer avant le début de March Madness, le Kansas cherchera à maintenir sa meilleure facturation et sa séquence de victoires.

D’un autre côté, l’État du Kansas est au milieu d’une séquence de huit défaites consécutives. Ils auront besoin de toutes les victoires qu’ils peuvent obtenir pour sortir du sous-sol du Big 12, à deux matchs de la neuvième place de l’Oklahoma State au classement de la conférence.

Regardez les meilleurs streams CBB sur la route des Final Four en direct sur CBS All Access.

Comment regarder Kansas à Kansas State:

Qui: Kansas (25-3) à Kansas State (9-19)

Quand: Vendredi 28 février, 13 h 30 ET

Où: Bramlage Coliseum, Manhattan, KS

Flux CBB:

Diffusion en direct de basket-ball de la NCAA: CBS All Access

Kansas à Kansas State

Chaîne TV: CBS

