Comment Sabermetrics a récupéré la saison du meilleur démarreur de baseball

Lorsque l’initiée de l’ESPN NBA, Ramona Shelburne, était senior à Stanford en 2001, elle a écrit un journal de course pour gostanford.com sur son appartenance à l’équipe de softball. Dans sa dépêche sur la journée d’ouverture, elle a décrit sa réaction dans le champ extérieur quand elle a regardé le lanceur de Stanford tirer une grève pour le premier lancer de la saison: “Ça va être une bonne année.” Comme Shelburne l’a expliqué, “les joueurs de softball et de baseball sont notoirement superstitieux, et obtenir le premier lancer de la saison pour une grève est comme un bon présage, un excellent moyen de donner le ton pour l’année.” Cette année-là, Stanford a terminé 54-16-1 et, pour la première fois, a participé aux Women’s College World Series.

Le premier lancer de la carrière de ligue de départ des Pirates, Mitch Keller, était également un signe de la saison à venir. Keller a fait ses débuts dans la ligue en mai dernier à Cincinnati dans le deuxième match d’un double tête du Memorial Day, et le premier lancer qu’il a lancé au frappeur des Reds, Nick Senzel, a été une balle rapide pour une grève. Il n’y avait aucun mauvais présage en vue jusqu’à ce que le receveur de Keller, Jacob Stallings, essaie de renvoyer le ballon sur le banc pour que les Pirates le conservent pour la postérité. Les décrochages visaient l’ouverture dans la balustrade de la pirogue, mais le ballon est allé large et a rebondi sur la clôture, forçant l’entraîneur de l’équipe à s’élancer et à le récupérer. “Oups!” a déclaré l’homme des Pirates, Greg Brown, tandis que le capitaine des Pirates, Clint Hurdle, fronçait les sourcils avec incrédulité face au ballon capricieux.

Cette séquence de 10 secondes était une parfaite encapsulation de la campagne à venir: le Keller de 23 ans, qui a lancé 48 manches en 11 départs pour Pittsburgh, a tenu sa fin de l’affaire, mais des bêtisiers, des saignements et de mauvais rebonds l’ont trahi. Les choses brutes de Keller étaient superbes: ACES, une métrique qui évalue les lanceurs en fonction des caractéristiques de niveau de tangage telles que la vitesse, la rotation, le mouvement et la commande, le plaçait dans le 94e centile parmi les partants, entre Mike Clevinger et Chris Sale. Les statistiques indépendantes de la défense qui séparent les contributions de Keller de ce qui s’est passé après la mise en jeu du ballon indiquent également que sa saison a été un succès: parmi les 183 partants avec au moins 40 manches lancées la saison dernière, seuls 14 avaient un FIP ajusté en fonction du parc, et seulement 20 avaient un taux de retrait plus faible moins. Malheureusement pour Keller, seulement cinq avaient une ERA plus élevée que sa 7.13. La principale raison de la disparité géante entre les statistiques avancées de Keller et celles de la vieille école semble avoir été une chance de balle frappée presque incroyablement mauvaise.

“Je rayais sept ou huit fois par match, et généralement quand vous voyez que vous vous dites:” Oh, je dois avoir lancé un très bon match “”, dit Keller. “Et puis vous regardez le tableau de bord et j’ai abandonné comme six coups sûrs, et comme trois ou quatre points, et c’est juste,” Comment cela se produit-il? “Il était vraiment difficile d’essayer de vous en sortir.”

Il y a un respect dans lequel la chance a été avec Keller: il a choisi le bon moment pour avoir une année historiquement malchanceuse. À une époque antérieure, le laid ERA et le record de Keller (1-5) auraient raconté l’histoire de sa saison, non seulement à son équipe et à ses fans, mais dans son propre esprit. Dans cet environnement sabermétriquement averti, cependant, une suite de numéros new-age a contribué à préserver sa réputation et à apaiser sa psyché. Prévenir les courses et gagner des matchs est toujours l’objectif, mais les mesures axées sur les processus qui prévalent aujourd’hui permettent une lecture plus précise de la responsabilité d’un lanceur pour les dommages causés pendant qu’il était sur le monticule et une plus grande puissance prédictive.

“Pour avoir ces chiffres pour me soutenir, comme le FIP et la moyenne au bâton attendue et tout ce bon truc – c’est bon de savoir que les gens approfondissent ce qui s’est réellement passé”, dit Keller. “Parce que si vous regardez les sept ERA, c’est assez alarmant. Par exemple: “Que diable se passe-t-il?” Et je pourrais ne jamais avoir une autre chance, juste à cause de la gravité de la situation. Mais les autres chiffres me sauvent en quelque sorte. »

“Je me sentais comme si je faisais des pauses difficiles, mais si vous regardez vraiment, oui, je l’étais.” —Mitch Keller, lanceur des Pirates

Les fans avaient de grandes attentes lorsque les Pirates ont promu Keller. “Il est ici maintenant, et nous avons vraiment besoin de lui”, a déclaré le diffuseur des Pirates, Bob Walk, le jour des débuts de Keller, ajoutant: “Nous avons besoin de quelqu’un pour intervenir et en quelque sorte être un sauveur.” Keller ressemblait à un solide candidat sauveur. Le droitier, que les Pirates ont sélectionné avec un choix de deuxième ronde lors du repêchage de 2014, s’était classé parmi les 30 meilleurs espoirs du match pour trois printemps consécutifs, selon Baseball America et Baseball Prospectus, ce dernier ayant appelé son fastball- combinaison de courbes «l’une des meilleures chez les mineurs». Il avait atteint le Triple-A en 2018, et en sept départs pour Indianapolis précédant sa promotion au printemps dernier, il avait retiré 47 frappeurs en 38 1/3 de manches et enregistré une MPM de 3,05 – des statistiques solides dans une ligue où la balle animée gonflé l’ERA moyen à 4,90.

L’espoir que Keller puisse livrer les Pirates de la cave centrale de NL n’a pas duré longtemps après son premier lancer. S’adressant à environ 40 amis et famille, le droitier a devancé Senzel 0-2, mais deux appels serrés ont suivi Cincinnati et Senzel a marché. Une seule et une autre marche ont chargé les bases sans retrait, mettant en place une manche de six points dans laquelle les Reds se sont battus. Keller a rendu quelques balles durement frappées, y compris un grand chelem de José Iglesias, mais un simple à deux hors-champ par le lanceur adverse Sonny Grey préfigurait sa malchance à venir.

“C’est comme” Comment ça se passe? “” Keller se souvient avoir pensé quand le single de Gray a prolongé la manche. “C’est fou.” Keller a rebondi pour lancer trois manches sans but, permettant à un seul coureur de plus d’atteindre la base, et il a terminé la journée avec sept retraits au bâton, mais les Pirates ne pouvaient pas revenir du déficit de la première manche.

Le single de Gray était l’un des nombreux quasi-outs qui ont joué en boucle dans les yeux de Gray pendant l’intersaison. Il y avait d’autres crachats d’excuse-moi:

Il y avait des célibataires qui ont échappé à plusieurs infielders:

Il y avait des frappeurs qui ont profité du changement:

Et il y avait des coups extra-base qui échappaient à peine aux gants tendus:

Chaque lanceur souffre parfois d’une mauvaise chance de balle frappée, mais la première exposition de Keller aux majors a été un mélange cauchemardesque de chats noirs, d’échelles penchées, de miroirs cassés et de sel renversé. La recrue récite la statistique sans précédent qui définit sa carrière en petit échantillon: “Les gars frappent .475 lorsque le ballon est mis en jeu.” Si vous avez déjà eu du mal au travail pour des raisons indépendantes de votre volonté, vous devez ressentir Keller; c’est assez dur pour être un grand joueur sans que toutes les autres balles en jeu tombent pour un coup.

Le tableau ci-dessous comprend la liste complète des lanceurs qui ont déjà autorisé une moyenne au bâton sur les balles en jeu de 400 ou plus au cours d’une saison d’au moins 40 manches lancées. Aucun autre joueur n’a jamais approché le .475 de Keller.

Plus haut BABIP pour une seule saison, 1900-2019 (Min.40 IP)

Année



Lanceur



Équipe



IP



BABIP













Année



Lanceur



Équipe



IP



BABIP















2019



Mitch Keller



Pirates



48,0



.475











2016



Trevor Rosenthal



Cardinaux



40,1



.425











2007



Shawn Camp



Rayons du diable



40,0



.418











2019



Corbin Burnes



Brasseurs



49,0



.414











2013



José Mijares



géants



49,0



.410











1936



Willis Hudlin



Indiens



64,0



.410











1999



Roberto Ramírez



Rocheuses



40,3



.408











1984



Mike Torrez



Mets / Athlétisme



40,0



.407











1994



Jim Converse



Mariners



48,7



.405











1913



Ralph Comstock



Tigres



60,3



.403











1999



Micah Bowie



Braves / Cubs



51,0



.402











2018



Juan Nicasio



Mariners



42,0



.402











2013



Vance Worley



jumeaux



48,7



.401











1971



Claude Raymond



Expos



53,7



.400

L’écart de 50 points entre le stupéfiant BABIP de Keller et celui du deuxième lanceur (Trevor Rosenthal en 2016) est aussi large que l’écart entre Rosenthal et le 100e lanceur de la liste. Voici à quoi ressemble la chance BABIP sous forme graphique: parmi les plus de 9000 diamants bleus représentant des saisons de lanceurs d’au moins 40 manches pendant l’ère des jokers, le diamant rouge de Keller a une stratosphère en soi.

Dans un sens, le BABIP record de Keller témoigne de ses trucs et de son pedigree de perspective: s’il était un ligueur majeur marginal avec une balle rapide fringante au lieu d’un démarreur de haut de la rotation projeté dont le radiateur était assis à 95 et touché à 98 , les Pirates auraient pu couper la prise sur sa saison lorsque son ERA était de 8,29 après neuf départs. Mais encore une fois, si Keller n’avait pas été rétrogradé après ses débuts – et encore après son deuxième passage dans la ligue, en juin – son BABIP aurait presque certainement coulé quelque peu d’ici la fin de l’année. «Cette année, j’ai l’impression que je pourrais simplement lancer une balle là-bas et ne pas avoir un BABIP aussi élevé», a déclaré Keller. «Le positionnement de tout le monde sur le terrain est comme, cela ne devrait pas se produire. Vous ne devriez pas avoir ce niveau de BABIP quoi qu’il arrive. “

“Je pense qu’ils voulaient que je continue à aller là-bas et à essayer d’apprendre le jeu par moi-même et de comprendre certaines choses.” —Mitch Keller

L’un des enseignements fondamentaux de la sabermétrie est que la plupart des lanceurs des ligues majeures exercent peu de contrôle sur leurs BABIP, qui fluctuent souvent d’une manière à l’autre d’une saison à l’autre. Certains lanceurs peuvent systématiquement induire un faible contact, mais peu s’écartent de manière fiable de la moyenne MLB (.298 en 2019) de plus d’environ 20 points. Certes, la défense des Pirates n’a rendu aucun service à Keller: les lanceurs des Pirates ont permis le plus haut BABIP de la Ligue nationale l’année dernière, grâce à une défense d’équipe qui a évalué 61 courses en dessous de la moyenne de la ligue, selon la version améliorée de Statcast de Sports Info Solutions. de pistes défensives enregistrées. Seule la défense des Mets était pire parmi les équipes de NL, et aucune équipe ne positionnait ses joueurs de champ aussi mal que les Pirates. (Peut-être qu’un champ extérieur de quatre hommes aidera.) Même sur les Pirates, cependant, aucun autre lanceur qui a lancé au moins 40 manches n’a eu un BABIP supérieur à 0,328. Le parc d’un lanceur et sa défense affectent son BABIP, mais la majeure partie de la variation est attribuable à la chance, et la saison maudite de Keller a été une expérience singulière.

Keller ne prétend pas qu’il n’était nullement responsable du sort qui lui est arrivé. “Je pense que je lançais beaucoup de balles rapides, donc cela aurait pu amener beaucoup de frappeurs à savoir ou à m’asseoir sur ma balle rapide et à se préparer vraiment pour ça, et cela aurait pu rendre plus facile de me frapper”, dit-il . Le taux d’utilisation de la balle rapide à quatre coutures de Keller se classait au septième rang parmi les partants avec au moins 40 manches lancées, et bien que le terrain offrait une vitesse et une rotation impressionnantes, il aurait pu bénéficier du mélange de balles plus cassantes – soit la courbe plus qui a été l’une de ses cartes de visite ou le curseur qu’il a développé l’année dernière pour compléter (ou supplanter) une telle modification.

“Mais là encore,” continue Keller, “vous regardez mon faible contact ou ma vitesse de sortie, et c’est [better than] moyenne.” C’est vrai aussi: la qualité du contact contre Keller n’était pas tout à fait à la hauteur de ses affaires, mais elle était plus faible que la ligne de base MLB. Les frappeurs ont frappé 0,348 au large de Keller en 2019, mais sa moyenne au bâton attendue, basée sur les vitesses de sortie et les angles de lancement des balles frappées contre lui, n’était que de 265. Cet écart de 83 points entre ses moyennes de frappes prévues et réelles autorisées est le plus important jamais enregistré parmi les plus de 2000 lanceurs qui ont affronté au moins 150 frappeurs au cours d’une des cinq saisons pour lesquelles nous avons des données Statcast.

Avant la saison dernière, Keller n’aurait pas connu des chiffres comme ceux-là, mais ses difficultés au niveau de la surface ont déclenché un réveil sabermétrique. Lors d’un voyage en septembre à San Francisco, Keller a vu FIP affiché sur le tableau de bord d’Oracle Park et a ensuite cherché ce que c’était. “Je me dis:” Wow, j’en ai un très bon, mais comment? “”, Dit-il. Comme une personne malade qui branche des symptômes sur WebMD, il cherche des remèdes ou des réconfort. Les recherches sur FIP l’ont conduit à xFIP et à d’autres statistiques «attendues», ce qui l’a aidé à comprendre ce qui n’allait pas – et ce qui ne l’était pas. “C’est vraiment énorme pour moi, juste pour garder ma confiance, parce que je ne savais même pas que c’était une chose”, dit-il. “Je me sentais comme si je faisais des pauses difficiles, mais si vous regardez vraiment, oui, je l’étais.” L’agent de Keller, Matt Laird, a renforcé ce que les statistiques disaient en lui disant: «Tu vas finir par te retirer. Cela ne peut pas continuer. “

Ce renforcement sabermétrique positif a empêché Keller de bricoler d’une manière qui aurait pu l’aggraver. “Lorsque les choses tournent mal sur le terrain, vous regardez toujours quelque chose”, explique Keller. «Genre, que dois-je changer ou que dois-je faire pour être meilleur ici? Et puis vous avez mes retraits au bâton, et tout ce qui est bon, et c’est comme, “C’est vraiment bien, donc si nous changeons quelque chose ici, peut-être ceux-ci vont baisser ou disparaître.” “

Hormis BABIP, l’aspect le plus surprenant de la première saison de Keller est que les Pirates ne maniaient pas Keller avec les mêmes baume statistiques. “Personne l’année dernière n’a vraiment rien dit à ce sujet”, a déclaré Keller, ajoutant: “Je pense qu’ils voulaient que je continue à aller là-bas et à essayer d’apprendre le jeu par moi-même et de comprendre certaines choses. La plupart de mes arènes et entretiens que nous aurions eu l’année dernière étaient [about] essayant d’améliorer mes emplacements et où je les situais. Mais rien de vraiment du côté analytique de “Vous êtes un peu malchanceux”. “

Ou peut-être que ce n’est pas si surprenant, à la lumière des récents problèmes des Pirates avec le développement des joueurs. Pittsburgh était autrefois un endroit où les lanceurs ont surperformé, mais ces dernières années, l’équipe a été mieux connue pour ne pas avoir maximisé le potentiel des lanceurs qui ont excellé ailleurs, y compris Gerrit Cole, Charlie Morton, Tyler Glasnow, Jordan Lyles et Shane Baz. Après la saison 2019, les Pirates ont lâché Hurdle, l’entraîneur de tangage Ray Searage et l’entraîneur de banc Tom Prince, parmi d’autres membres du personnel de la ligue majeure. Le propriétaire des Pirates, Bob Nutting, a par la suite limogé le président de l’équipe Frank Coonelly et le directeur général Neal Huntington et remplacé ce dernier par l’ancien directeur des Red Sox, Ben Cherington, qui a contribué au développement de l’équipe du championnat de Boston 2018. «Nous sommes fatigués de voir des joueurs que nous avons recrutés jouer ailleurs à un niveau élevé», a déclaré Nutting, soulignant l’importance de «s’assurer que les joueurs que nous avons dans le système continuent de se développer et de s’améliorer dans la ligue majeure. niveau.”

Après que Baz ait été échangé aux Rays, il a noté que sa nouvelle équipe lui avait présenté «une toute nouvelle perspective, une nouvelle approche du tangage». Keller entend déjà un message différent de la nouvelle équipe d’entraîneurs des Pirates, qui a accueilli le manager Derek Shelton (qui a assisté à la modernisation du développement des Twins) et l’entraîneur de tangage basé sur les données Oscar Marin. «Les réunions de cette année au printemps, nous avons passé en revue tous mes chiffres», explique Keller. “Et c’était comme,” OK, vous avez de très bons chiffres. Tout est à peu près meilleur que la moyenne, à l’exception de cette ERA. »»

Cela ne signifie pas que Keller va sabrer toute future mauvaise fortune à ses coéquipiers. Trevor Bauer peut être à l’aise de déclarer: «J’exécute des lancers et je ne suis pas chanceux» lorsque ses résultats ne correspondent pas à sa performance auto-perçue, mais chez la plupart des joueurs, il est toujours tabou de trouver des excuses, même si elles sont bonnes. C’est particulièrement vrai pour un jeune joueur qui essaie de s’établir dans les majors et de justifier son label de longue date comme le meilleur espoir de l’équipe. “Je suis toujours une recrue, et il est toujours difficile d’en parler, car je ne veux pas dire comme,” Oh, je n’ai pas de chance “”, a déclaré Keller. Quand il a eu son épiphanie indépendante de la défense à la fin de l’année dernière, il a dit: «J’ai simplement gardé cette information pour moi.» Même maintenant, il ne sait pas si ses coéquipiers sont au courant de ses statistiques sous-jacentes de la saison dernière.

Ses employeurs apprécient ses performances passées, tout comme les évaluateurs de talents rivaux, les classeurs de prospects, les systèmes de projection complexes et les personnes se préparant pour leurs projets fantastiques. Keller reste le meilleur espoir des Pirates, selon Baseball America et Baseball Prospectus, et il cherche une place dans la rotation pour commencer la saison. Eric Longenhagen, analyste en perspective chez FanGraphs, a déclaré n’avoir rien entendu de négatif sur les performances MLB de Keller de ses sources dans l’industrie alors qu’il travaillait sur sa liste de prospects Pirates. «Les gens adorent ça», dit Longenhagen.

Si Keller est à la recherche d’encouragements supplémentaires, il pourrait étudier l’un des trois partants pour terminer une saison avec un abîme plus grand entre son ERA et son FIP que la marge de 3,93 de Keller l’an dernier: Roy Halladay, qui a affiché un ERA de 10,64 en 67 2. / 3 manches en 2000, grâce en partie à un BABIP .377. Le printemps suivant, les Jays ont renvoyé Halladay à A ball, où il a révisé sa mécanique, ses mouvements et sa mentalité. Après être revenu dans les majors cet été-là, il a affiché un FIP de 2,25, surpassant tous les autres partants à l’exception de Pedro Martínez et Randy Johnson.

Keller aura du mal à suivre les traces du Hall of Fame de Halladay, mais il a également moins de défauts à corriger qu’en Halladay en 2000, lorsque le futur as a marché presque autant de frappeurs qu’il a raté. Keller n’a pas besoin d’une réinvention de fond en comble; il a juste besoin d’une opportunité pour continuer à faire plus de départs comme les sorties de fin de saison qui ont suivi sa FIPspiration, dans laquelle il a retiré 14 sur 10 manches et n’a accordé que trois points (malgré un BABIP exorbitant).

«Si je continue à faire ce que je faisais l’année dernière… mes numéros de barrage vont continuer à venir, je vais continuer à faire sortir les gars», dit Keller. «Les autres trucs vont se mettre en place, ou j’espère que ça va commencer à tomber un peu plus. Ou même pas à ma façon – juste de la façon normale dont il est censé le faire. ” Une fois la saison commencée, Keller peut commencer à faire tomber son BABIP. En attendant, dit-il, “c’est bon de savoir que les autres voient le vrai côté” de sa première saison. Avant que la sabermétrie ne s’infiltre sur le terrain, les initiateurs de snakebit comme Keller auraient pu manquer le vrai côté d’eux-mêmes.