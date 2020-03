Comment serait la Liguilla si elle reprenait Clausura 2020?

Oui, hypothétiquement parlant, le Liga MX choisir de reprendre le Fermeture 2020 du Liguilla, Le football mexicain aurait Quarts de finale de grands rassemblements dont l’authentique Nacional National Classic ».

À l’heure actuelle, les huit premiers du tableau général sont Croix Bleue (leader), León, Santos, Amérique, Chivas, Pumas, Tigres et Juárez. Pour cette raison, la série mesurerait céleste et frontière, ventres verts et étudiants universitaires, lagunes et ailes bleues et, enfin, bleu-crème et rouge-blanc.

La ligue cherche à couper le tournoi et à jouer la ligue comme ça maintenant.

Dans la première clé Croix Bleue partirait comme favori. Ce qui précède pour ce qui a été fait au cours des sept derniers jours où ils sont allés avec étape pratiquement parfaite. Entre Léon et les tigresPour sa part, la décision serait plus difficile et proche.

La prochaine série de Quarts de finale entre Saints et Pumas il décanterait légèrement pour les lagunes en raison de sa puissance d’attaque. Enfin, le Nacional National Classic » entre Amérique et Chivas apparaîtrait à nouveau dans Liguilla avec prévisions totalement réservé.

SCÉNARIOS POSSIBLES POUR LA REPRISE DE LA CLÔTURE 2020

• Champion sans ligue, désigner le vainqueur selon le classement final

• Disputer le reste de la phase régulière et exprimer la ligue à un match

• Rejoignez Clôture et Ouverture 2020

L’initiative de redémarrer le Clôture 2020 de la «Fiesta Grande», comme indiqué David Medrano, c’était réel. Cependant, le journaliste d’Azteca a souligné que le projet n’était pas à la de la plupart des clubs Football aztèque.

