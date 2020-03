Comment s’est déroulée la dispute publique extraordinaire entre l’actionnaire majoritaire Tahnoon Nimer et le président Matt Southall

Cela n’a pas été facile pour les fans de Charlton ces dernières années, car leur saga de propriété continue de devenir plus bizarre.

Les fans d’Addicks protestaient depuis longtemps contre Roland Duchatelet sur la façon dont il dirigeait le club avec une inquiétude particulière concernant les politiques de recrutement des joueurs et des managers.

ESI a promis aux fans de Charlton un avenir radieux après avoir repris le club début 2020, mais Nimer et Southall sont maintenant à couteaux tirés

Les supporters pensaient que leurs prières avaient été exaucées lorsqu’un nouveau groupe d’investissement, apparemment riche, est venu acheter le club au début de 2020.

East Street Investments, dirigé par l’ancien agent Matt Southall avec l’homme d’affaires syrien Tahnoon Nimer en tant que principal bailleur de fonds, a promis d’énormes investissements dans le club et les jours sombres de Duchatelet semblaient révolus.

Mais c’est loin de là. Une rupture très publique entre les deux hommes s’est ensuivie au fur et à mesure que chacun se bat pour tenter de garder le contrôle du club.

Ici, sur talkSPORT.com, nous avons regardé où tout s’est mal passé à The Valley au cours des derniers mois…

Verdict de Simon Jordan sur une dispute extraordinaire et une bataille de pouvoir à Charlton

2 janvier – Rachat terminé

ESI prend le contrôle du club, pour le plus grand plaisir des fans, et le nouveau président Southall promet que le bon temps approche.

“J’ai eu la chance de rencontrer de nombreux membres dévoués du personnel qui ont servi le club avec tant de loyauté et de diligence et dont l’amour de Charlton Athletic transparaît”, a-t-il déclaré aux supporters.

«Leur enthousiasme fait partie des raisons pour lesquelles nous sommes si confiants de construire quelque chose de spécial maintenant que le rachat est terminé.»

9 janvier – Lee Bowyer offre un contrat de cinq ans

Les nouveaux propriétaires ont immédiatement fait connaître leurs intentions avec une offre de contrat longue durée au populaire manager Bowyer, qui a guidé le club vers la promotion de League One la saison dernière.

“Il [Bowyer] s’est vu proposer un contrat de cinq ans », a déclaré Southall à talkSPORT.

Lee Bowyer s’est vu offrir un contrat de cinq ans à Charlton

«On lui a offert la possibilité de construire.

«J’ai confiance en Lee et j’espère que Lee a confiance en moi. Je lui fais confiance pour faire avancer le football, car il me fait confiance pour faire avancer le reste du club.

“J’aimerais penser que nous avons déjà de bonnes relations, mais la confiance est quelque chose qui se construit sur une période de temps.

“Nous devons être unis.”

14 janvier – Conor Gallagher rappelé par Chelsea

Le premier signe inquiétant pour les fans de Charlton. Conor Gallagher, l’un de leurs meilleurs joueurs dans la première moitié de la saison, n’a été rappelé par Chelsea que pour être envoyé à son rival du championnat Swansea.

Conor Gallagher s’était rapidement adapté à la vie au championnat avec Charlton

22 janvier – Bowyer signe une entente de trois ans

Au grand soulagement de nombreux fans de Charlton, le manager Bowyer signe un nouvel accord mais juste pour trois ans plutôt que les cinq proposés.

31 janvier – Date limite

De grandes promesses ont été faites quant aux signatures à effectuer en janvier avec un investissement dans l’équipe. Mais seulement trois joueurs sont arrivés, tous en prêt, et il est apparu plus tard que le club était sous embargo d’enregistrement.

De l’achèvement de la prise de contrôle au point où la rangée de la salle du conseil est devenue publique, Charlton n’a remporté que trois fois en 13 matchs toutes compétitions confondues et s’est glissé dans la zone de relégation du championnat.

9 mars – Nimer retire son soutien financier

L’actionnaire majoritaire Nimer a fait un certain nombre d’allégations contre le président Southall sur Instagram et a déclaré qu’il retirait son soutien financier au club.

9 mars – Déclaration de Southall

Le même soir, Southall a publié une déclaration sur les réseaux sociaux du club réfutant ces affirmations et a déclaré que Nimer n’avait pas encore fourni de preuve de fonds à l’EFL.

10 mars – Le CAFC «accepte» la démission de Nimer du conseil d’administration

Un communiqué publié sur le site officiel du club indique que la démission de Nimer du conseil d’administration du club a été acceptée. Nimer a ensuite contesté leur affirmation selon laquelle il avait démissionné.

10 mars – Déclaration de l’EFL disant que Charlton est sous «embargo sur l’enregistrement»

L’EFL a confirmé que le club est soumis à un embargo sur l’enregistrement car aucune source de financement n’a été fournie après la prise de contrôle.

10 mars – Chris Parkes suspendu

Le secrétaire du club, Chris Parkes, une personnalité populaire du club, a été suspendu par Southall pour contact présumé avec l’EFL au nom de Nimer. Il a été réintégré le lendemain.

11 mars – L’avocat de Nimer parle à talkSPORT

L’avocat de Nimer, Chris Farnell, a déclaré à talkSPORT que son client n’allait nulle part et que Southall serait celui qui quitterait Charlton.

“Nous avons demandé à M. Southall de démissionner volontairement, mais s’il ne souhaite pas le faire, nous n’aurons d’autre choix que de le retirer”, a-t-il déclaré.

«M. Nimer est l’actionnaire majoritaire et il n’aura aucun scrupule à le retirer, absolument pas.

“M. Southall a refusé aux auditeurs d’avoir accès aux comptes du club, et il y a des questions très sérieuses auxquelles M. Southall va devoir répondre en ce qui concerne le fonctionnement du club depuis la prise de contrôle et un certain nombre d’autres questions toutes concernant le club.” finances.”

L’avocat de l’actionnaire majoritaire de Charlton, Tahnoon Nimer, donne à talkSPORT une mise à jour sur sa guerre avec le président Matt Southall

12 mars – Nimer réitère qu’il ne va nulle part pour parler

“En tant qu’actionnaire majoritaire, il est impossible de faire confiance à Matt Southall après avoir abusé de cette confiance”, a déclaré à Jim White l’homme d’affaires basé à Abu Dhabi.

«Je veux lui donner la possibilité de partir afin que nous puissions commencer à réparer les dégâts qu’il a causés dès que possible.

«Je dois mettre de l’argent entre de bonnes mains.

«Je suis pleinement engagé envers Charlton Athletic et je cherche à être promu en Premier League. Charlton est la première priorité pour moi, [Dinamo] Bucarest est entièrement séparé.

«Je ne quitterai jamais Charlton, jamais jamais. J’ai hâte d’aller de l’avant avec le club après le départ de Matt Southall.

“Je cherche le soutien des fans, je suis avec eux et je suis avec Charlton pour toujours.”

12 mars – Déclaration du CAFC affirmant que Southall est «pleinement soutenu»

Une déclaration officielle du club, écrite par Southall, a riposté: «Le club souhaite préciser que Matt Southall a tout son soutien dans son rôle de président exécutif et se réjouit à l’idée de travailler avec lui à l’avenir vers une issue positive à cette situation. la saison en cours et au-delà.

12 mars – CAST demande à Southall de démissionner

Suite à une réunion entre le Charlton Athletic Supporters ’Trust et Southall, ils ont publié une déclaration appelant Southall à démissionner de son poste de président.

L’ACTS demande à Southall de démissionner. Hier, après une longue réunion, nous n’avons aucune confiance dans l’avenir de la #cafc sous sa direction et le manque de financement.

– cafcSUPPORTERStrust (@CAStrust) 12 mars 2020

12 mars – Réforme de la CARD avec une manifestation prévue contre Southall

Le mouvement qui a organisé des manifestations contre l’ancien propriétaire Duchatelet s’est rapidement réformé et prévoyait de prendre des mesures lors du prochain match à domicile, qui a été reporté en raison de l’épidémie de coronavirus.

12 mars – Southall «limoge» un certain nombre de membres du personnel

Lors d’une soirée bizarre au club, Southall aurait tenté de licencier un certain nombre de membres du personnel après avoir reçu des papiers.

La police a été appelée à The Valley pour “empêcher une violation de la paix”.

Southall a compris avoir «limogé» Olly Groome, Mick Everett et Tracey Leaburn lors du coup d’État de ce soir #cafc

– Rick Everitt (@airmanbrown) 12 mars 2020

Twitter

Matt Southall, en photo avec le manager, Lee Bowyer est un ancien agent qui a pris la présidence de Charlton en janvier

13 mars – Déclaration du club sans mention de Southall

Le club publie une déclaration sur le jour où le football est reporté au 3 avril en raison de l’épidémie de coronavirus, cette fois soutenu par Nimer.

“Les membres de la haute direction du club se sont réunis vendredi matin pour discuter des prochaines étapes”, indique le rapport.

«Le club est assuré par l’engagement de SE Tahnoon Nimer et espère que les administrateurs régleront leurs différends pour le meilleur de tous à Charlton Athletic.

«Entre-temps, l’objectif principal reste de gérer le club de la manière la plus efficace possible et de coordonner l’activité en réponse au report des matchs d’aujourd’hui, jusqu’au 3 avril au moins. “

17 mars – Le différend agacé de Bowyer est devenu public

Le patron de Charlton, dont l’équipe se trouve dans la zone de relégation du championnat, a déclaré à talkSPORT: «En tant que directeur du club, vous voulez juste que les choses se déroulent bien et nous avons eu beaucoup de mauvaise presse au cours des dernières semaines.

«Certains trucs sont sortis que moi, en tant que manager, je préférerais qu’ils ne soient pas rendus publics, je préfère qu’ils soient gardés à huis clos.

«Mais je suis sûr que les avocats vont maintenant régler les problèmes qui se sont produits.

“La chose la plus importante pour moi est d’essayer de tout préparer du côté du football du mieux que je peux, et l’autre côté se réglera, j’en suis sûr.”

19 mars – Déclaration de Southall de ne pas s’éloigner

Southall a publié une déclaration sur son compte Twitter disant qu’il ne s’éloignait pas du club et se battrait pour rester. Il a également insisté sur le fait qu’il était toujours président exécutif du club.

20 mars – Nimer supprime Southall

Charlton a annoncé que Southall avait été démis de ses fonctions de président et de membre du conseil d’administration d’ESI.

À leur place, Marian Mihail et Claudiu Florica, basés à Bucarest, ont rejoint le club en tant que directeurs, après une réunion du conseil d’administration jeudi.

Twitter

Tahnoon Nimer, basé à Abu-Dhabi, a fait un certain nombre de réclamations extraordinaires à propos de Matt Southall

Des questions encore en suspens

Il y a beaucoup de questions que les fans de Charlton veulent répondre non seulement de l’actionnaire majoritaire mais aussi de l’EFL et la saga est loin d’être terminée.

Alors que Nimer maintient qu’il contrôle désormais le club, Southall insiste sur le fait qu’il reste président, et il y a des points d’interrogation sur la légalité de la prise de contrôle en janvier.

Les questions clés auxquelles il reste à répondre…

Qui contrôle réellement le club? Les deux parties insistent sur le fait

Pourquoi la reprise a-t-elle été réalisée sans qu’une preuve de fonds ait été fournie à l’EFL?

Pourquoi ces preuves de fonds n’ont-elles pas été fournies?

Duchatelet possède toujours The Valley et le terrain d’entraînement du club, que se passe-t-il avec l’achat de cela?

Que se passera-t-il lors de la vente du club est “annulé” comme cela a été suggéré?

Espérons que les fans de Charlton obtiendront bientôt les réponses qu’ils veulent.

