Comment tirer le meilleur parti du NBA League Pass, qui est gratuit maintenant

Afin de calmer les sentiments alternatifs d’ennui et de panique que tout le monde éprouve, la NBA et Turner Sports ont annoncé mercredi qu’ils rendraient League Pass gratuit jusqu’au 22 avril. Maintenant, si nous pouvons continuer à payer à ces travailleurs de l’aréna leur salaire perdu. Le laissez-passer de ligue gratuit signifie l’accès à tous les matchs de cette saison, aux séries finales antérieures jusqu’en 2000 et à une multitude de jeux classiques. Avec autant de contenu, vous avez besoin d’un navigateur pour pointer vers les meilleurs jeux pour remplir votre temps. Voici mon guide pour les jeux à revisiter en fonction de l’humeur dans laquelle vous vous trouvez:

Si vous voulez regarder le bon type de balle de héros, regardez ceci:

31 mai 2007: Cavaliers contre Pistons

Il y a environ 78 jeux qui pourraient être appelés «Le jeu LeBron»; Le cinquième match de la finale de la Conférence de l’Est 2007 est mon troisième choix, derrière:

Match 6 lors de la finale de la Conférence Est 2012 contre Boston

Tache tournante, puisque LeBron a 35 ans et a toujours des performances Bow to the Crown sans âge; actuellement occupé par le cinquième match de la finale de 2016 contre Golden State.

LeBron avait 22 ans quand il a fait ce voyage au Palais, alors il marquait toujours à volonté avec une puissance brute; il n’avait encore subi aucune de ses nombreuses réinventions de son corps et de son style de jeu. Regarder LeBron au fil des ans, c’est observer une grandeur constante grâce à des méthodes en constante évolution. Dans le match 5, il a marqué les 25 derniers points de Cleveland en tirant 11 pour 13, forçant le double des prolongations et en volant la victoire. Ce fut un moment charnière pour tous ceux que je connaissais. Après le match 5, vous l’aimiez, l’admiriez ou le détestiez.

Appairer avec: Vin rouge.

Si vous voulez regarder le Bully Ball Old-School, regardez ceci:

14 mai 1993: Knicks vs Hornets

Ces Knicks étaient des meurtriers menés par Patrick Ewing, Charles Oakley et Anthony Mason (et entraînés par Pat Riley). Plus tôt dans la saison, Phil Jackson s’est plaint que New York employait délibérément une balle d’intimidation pour blesser ses Bulls. Contre Alonzo Mourning de Charlotte, cette tension a été amplifiée malgré le fait que Zo et Ewing soient de bons amis de leur connexion commune en tant qu’anciens joueurs de Georgetown. Ce jeu va doubler les heures supplémentaires, plein d’intimidateurs et d’exécuteurs.

Appairer avec: Une séance d’entraînement kettlebell.

Si vous voulez regarder une main chaude au travail, regardez ceci:

22 janvier 2006: Raptors vs Lakers

Mieux connu sous le nom de jeu de 81 points de Kobe Bryant, cette entrée pourrait également s’appeler:

Si vous avez une vendetta personnelle contre Sam Mitchell, regardez ceci:

Si votre stratégie de basket est mauvaise, regardez ceci:

Si votre méthode d’adaptation à distance sociale est le sadisme, regardez ceci:

Si le Canada vous a une fois déporté et que vous en êtes toujours fou, regardez ceci:

Si vous êtes moralement opposé aux équipes doubles, regardez ceci:

Il n’y avait probablement pas d’arrêt à Kobe cette nuit-là, quelle que soit la stratégie défensive. Il a terminé 28 pour 46 sur le terrain et 7 pour 13 sur 3. Le gardien des Raptors, Mike James, a déclaré plus tard que Kobe avait “l’acharnement dans ses yeux, comme un regard étrange dans ses yeux.” Mais ce jeu est remarquable pour des raisons au-delà de son protagoniste. C’est tout aussi amusant de voir l’un des meilleurs buteurs atteindre un record qu’un seul homme n’avait jamais atteint auparavant que de voir une équipe impuissante devant lui.

“Nous avons pensé que si nous arrêtions Kobe et lui faisions des tirs sauts tôt, nous aurions une meilleure chance de gagner”, a déclaré James. Les Raptors ne pensaient pas que quiconque sur les Lakers était capable de faire grimper le score. Vraiment, personne ne l’était. Le banc a marqué cinq points, et deux joueurs en plus de Kobe ont atteint des chiffres doubles: Chris Mihm (12 points) et Smush Parker (13 points). Kobe a convenu avec Toronto qu’il était tout ce que L.A. avait; quand un journaliste lui a rappelé en 2018 que Parker était le deuxième meilleur buteur des Lakers de ce match, il a déclaré: “Maintenant, vous savez pourquoi j’ai dû marquer 81”. (Si vous avez le temps, et je sais que vous le faites, veuillez approfondir tout ce que Kobe a dit à propos de Parker, y compris son commentaire de 2012: «Il n’aurait pas dû être dans la NBA, mais nous étions trop bon marché pour payer un Nous l’avons donc laissé marcher. “Et l’histoire que Parker a racontée dans Highly Questionable en 2014 à propos de Kobe lui disant qu’il n’était pas autorisé à lui parler dans la pratique.)

«Nous avons pensé que la meilleure façon [to guard Kobe] est probablement de rester à la maison et de le garder en tête-à-tête, ne le doublez pas », a déclaré Jay Triano, qui était entraîneur adjoint des Raptors à l’époque. Cela n’avait pas de sens à l’époque et n’a plus de sens maintenant, mais Toronto a essayé un comité de défenseurs individuels sur l’homme en vain. Kobe a marqué 18 points sur Jalen Rose, dont la longueur était censée perturber Kobe, 17 sur Morris Peterson, huit sur James, sept sur Joey Graham, cinq sur Matt Bonner, quatre sur José Calderón, quatre sur Chris Bosh, trois sur Pape Sow, et le reste en transition.

Appairer avec: Une balle anti-stress.

Si vous voulez regarder un passage magistral, regardez ceci:

1er novembre 2019: Lakers vs Mavericks

Bien sûr, deux des meilleures infractions des Lakers et des Mavs et des esprits du basket-ball individuel à Luka Doncic et LeBron ont réalisé une performance classique lors d’un match de novembre. Les deux ont terminé avec un triple double: LeBron a accumulé 39 points, 16 passes décisives et 12 rebonds, et Doncic, 31 points, 15 passes décisives et 13 rebonds. Le match est allé en prolongation et a également été un moment décisif pour la saison de LeBron – ou, comme l’a écrit Paolo Uggetti plus tôt ce mois-ci, un moment Heisman – dès le début.

Appairer avec: Une bougie à double mèche.

Si vous voulez regarder la prochaine sortie, regardez ceci:

22 janvier 2020: Éperons contre pélicans

Honnêtement, vous pouvez faire la sieste pendant les trois premiers trimestres des débuts de Zion Williamson. Ou lisez un livre! Écrire un poème. Réveillez-vous pour le quatrième trimestre, une confirmation que Zion est l’avenir et le présent, avec une performance magnifiquement grande et responsable qui a battu plusieurs records et terminé ses débuts de 22 points en 18 minutes.

Appairer avec: Un relaxant musculaire.

Si vous voulez regarder deux mecs en duel, regardez ceci:

22 mai 1988: Hawks contre Celtics

Larry Bird aux prises avec Dominique Wilkins dans le septième match était si consommateur que Scott Hastings a parié que les gens dans la foule avaient fait pipi. “Je parie que moins de 2% des gens ont quitté leur siège au quatrième trimestre”, a déclaré Hastings en 2013. “Il y avait probablement des gars qui se mouillaient parce que vous ne vouliez pas vous lever.” Il est considéré comme l’un des meilleurs matchs du jeu 7 et des combats individuels, et vous pouvez le regarder dans le confort de votre propre maison, avec un bouton de pause et une salle de bain, et une agence complète pour ne pas faire pipi dans votre pantalon.

Appairer avec: Un vieux film occidental.

Si vous voulez faire face à vos proches et regarder ensemble, regardez ceci:

6 mai 1989: Bulls contre Cavaliers

Si vous avez pour mission de revoir les classiques, le cinquième match du premier tour de la Conférence de 1989 devrait faire partie de votre top cinq. Le buzzer-batteur de Michael Jordan est si inégalé qu’il est appelé The Shot. Le tir. Dans l’histoire de la NBA, il y a eu 10 446 995 tirs, et ce ne sont que ceux pris en saison régulière. La Jordanie seule a pris 24 537 en saison régulière. De tous ces millions de coups, c’est toujours celui avec le définitif Le devant.

Appairer avec: Une conversation explicite avec les membres de la famille sur la responsabilité collective de rester à l’intérieur!

Si vous voulez voir Kyrie avant toutes les choses étranges, regardez ceci:

19 juin 2016: Cavaliers contre guerriers

Si vous aimez les blocs chasedown, les embrayages 3s, les larmes joyeuses et les piña coladas, et vous faire prendre sous la pluie:

Appairer avec: Jeux 5 et 6.