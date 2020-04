Comment tirer le meilleur parti du yoga à la maison, expliqué par un yogi

J’ai commencé à faire du yoga dans le salon de mon appartement il y a 10 ans lorsque j’étais entre deux emplois. En faisant du yoga, je veux dire que j’ai grogné à travers des chiens inflexibles et j’ai triché sur des chaturangas. Je ne connaissais pas mon Warrior One de mon Warrior Two et même les pigeons se sont moqués de mon imitation pathétique.

Quelques années plus tard, je suis tombé sur une vidéo de mon amie Rebecca Pacheco intitulée «Yoga for Runners». Au fil du temps, j’ai internalisé ses vidéos et créé ma propre pratique que j’utilise pour la récupération post-exécution. Je n’ai suivi qu’un seul cours de yoga – c’était un petit chéri pour moi – et même si je n’ai jamais pratiqué dans la même salle que Pacheco, elle est mon instructrice depuis des années.

J’ai rencontré Pacheco pour parler de la façon dont le yoga peut nous libérer et nous libérer du stress de vivre en lock-out pendant la pandémie de Covid-19, et comment vous n’avez pas besoin d’être un maître yogi pour profiter des avantages d’une pratique simple . Comme le dit Pacheco, “Si vous pouvez respirer, vous pouvez faire du yoga.”

Nous avons également parlé d’être présent dans le moment, de créer votre propre petit sanctuaire et pourquoi le yoga est comme le basket-ball. Des parties de cette interview ont été modifiées pour plus de clarté et de longueur.

SB NATION: Quels sont certains des avantages d’une pratique de yoga, en particulier dans un moment comme celui-ci?

REBECCA PACHECO: Je commencerais par ce que signifie le yoga. Littéralement, le mot «yoga» vient de la racine sanskrite «yuj», qui est un verbe signifiant se connecter, ou unir ou joug ensemble. Vous pouvez interpréter cela de différentes manières, mais une façon courante est l’esprit et le corps, en joignant ces deux choses ensemble.

Le yoga est souvent appelé méditation en mouvement. Particulièrement dans un moment comme celui-ci, avoir une stratégie d’adaptation qui consiste à mettre votre corps et votre esprit au même endroit en même temps est une chose vraiment saine.

Il y a tellement d’avantages à ce que le yoga fait pour le corps et ce qu’il fait pour l’esprit, et tout le monde peut trouver quelque chose. Tout le monde y est poussé pour différentes raisons et ces raisons évoluent avec le temps.

Parfois, les gens viennent en classe parce qu’ils ont mal. Ils ont mal au dos ou des maux de tête de tension et la pratique physique aide de cette façon. Quelque part en aval, quelque chose se passe dans leur vie et ils sont là pour l’aspect mental ou spirituel de la pratique parce qu’ils apprécient d’avoir cet élément fondamental dans leur vie.

Il y a autant de raisons de le faire qu’il y a de gens qui déroulent leur tapis.

SB: Quelle est l’importance et le cadre d’une pratique à domicile?

RP: Cela dépend de la personne. En théorie, il est agréable de se créer un petit sanctuaire, mais cela peut se faire de très petites manières. Cela peut être aussi simple que d’allumer une bougie et cela signifie pour vous: Ok. Commence maintenant le yoga.

Beaucoup de gens n’ont pas le luxe de beaucoup d’espace ou d’ambiance. J’ai commencé cette pratique il y a près de 25 ans. C’est beaucoup d’appartements à Boston, beaucoup d’entre eux pas très jolis. Parfois, c’était un morceau de linoléum dans la cuisine. Ce qui est important, c’est que votre tapis soit un espace accueillant pour vous.

Quelque chose d’un rituel peut être utile. Cela peut être aussi simple que de fermer la porte de la chambre d’amis, d’avoir quelques plantes, tout ce qui vous convient. Certainement un endroit qui a une certaine séparation avec les choses que vous essayez de mettre de côté pendant la pratique. Je pense spécifiquement à votre ordinateur, à un téléviseur ou à votre téléphone.

Idéalement, il s’agit plus d’espace mental que d’espace physique. Si vous pouvez respirer, vous pouvez faire du yoga et vous pouvez créer votre propre sanctuaire où que vous soyez.

SB: Le yoga peut être un peu intimidant, mais il y a des parties qui m’ont vraiment séduit au début, comme l’étirement et la flexibilité. Est-ce que c’est valable?

RP: Les gens réagissent à différents aspects du yoga à différents moments de leur vie. Ce qui vous amène à la pratique n’est peut-être pas ce qui vous soutient tout au long. Vous pouvez le voir avec des tendances plus importantes. Il y a eu une période où le yoga le plus populaire était le plus rapide, le plus dur, le plus chaud. Plus plus plus. C’est pour ça que les gens avaient un appétit.

Maintenant, nous voyons un peu de correction et les gens sont comme, non, je suis bon avec le ralentissement. Beaucoup de gens ont du mal à dormir et nous avons le yoga nidra, qui encourage le sommeil et la restauration et la récupération.

Il y a eu une période au début de ma pratique où un professeur de yoga vous disait de ne pas courir. La course était à gauche, on la regardait de haut, vous allez seulement endommager votre corps. J’ai toujours contesté cela parce que j’avais grandi en tant que coureur. Maintenant, il est courant pour les gens de choisir ce qui fonctionne pour eux.

Il n’y a pas de police de yoga qui vous dira: «Non Paul. Vous ne le faites pas correctement si vous ne le faites pas comme ça. “Il est important de considérer l’ensemble du voyage, d’avoir un esprit ouvert et de lui permettre de changer de forme au fil du temps.

SB: À ce moment-là, quand j’ai ralenti et essayé de me connecter à la respiration avant de venir au tapis, c’était comme un tout nouveau monde s’est ouvert. Des suggestions sur la connexion à la respiration?

RP: En termes de philosophie du yoga, il est disposé sur un chemin à huit branches, comme on l’appelle. Il existe différentes branches de l’arbre qui sont les principes de la pratique du yoga. L’asana, les poses, n’est qu’une branche et c’est celle que les Américains aiment tant. Donc, beaucoup de gens pensent que le yoga est la posture, mais il y en a d’autres qui se rapportent à l’éthique et à la respiration.

La respiration est le yoga. La conscience de la respiration est le yoga. Il existe plusieurs exercices de respiration qui comptent comme du yoga que votre professeur peut intégrer ou non dans une classe. Ou, selon le style que vous pratiquez, vous pouvez respirer d’une manière différente. Tout dépend de l’énergie et de la façon dont vous puisez dans votre énergie, comment vous vous connectez au moment présent.

Le fait est que vous ne pouvez pas respirer dans le futur et que vous ne pouvez pas respirer dans le passé. Peu importe à quel point vous êtes debout sur votre tête ou à quel point un pratiquant est dévoué, si je dis: «S’il vous plaît, respirez deux semaines dans le futur», cela ne peut pas être fait. Cela ne peut se faire qu’en ce moment.

Lorsque vous faites attention à une seule respiration, c’est l’outil de méditation le plus abordable et le plus accessible dont vous disposez.

SB: L’autre jour, j’ai eu cette percée où mon corps s’est déplacé en un seul mouvement. C’était tellement joyeux, comme un enfant qui apprend à faire du vélo pour la première fois. Les gens ne devraient pas se décourager s’ils ne le ressentent pas tout de suite, non?

RP: D’accord, d’accord. L’expérience que vous avez vécue est tellement cool. Je pense que c’est la différence en regardant un basketteur faire des exercices et faire les différentes mécaniques au coup par coup, et regarder un joueur dans la zone. C’est là que vous êtes allé. Vous tiriez des lancers francs, puis vous avez eu un jeu où vous étiez dans la zone et vous vous êtes dit «Wow. Je comprends. “C’est génial.

SB: Et puis, est-ce que cela devient plus facile avec le temps?

RP: Absolument. Le yoga est similaire à tout type de sport, forme d’art, expression créative. Au début, cela peut être maladroit. Vous apprenez la mécanique. Avec la pratique, vous vous sentez plus à l’aise et cela commence à se rejoindre. Vous avez eu cette belle expérience de sentir tout cela se rassembler. Ce n’est pas unique au yoga, mais c’est la beauté d’apprendre quelque chose de nouveau.

Au début, par exemple, les gens ne connectent pas les postures à la langue. Quel guerrier est ce guerrier? Même votre gauche et votre droite sont complexes au début. Cela peut être écrasant, juste sentir votre corps dans l’espace. C’est très cool quand on a cette synergie.

Je dirai que je fais du yoga et enseigne depuis longtemps. J’ai vu beaucoup de débutants et je peux presque toujours les repérer. Je ne veux pas dire cela de manière critique, mais je peux voir un inconfort. C’est plus énergique que physique. Vous pouvez avoir une ballerine qui est extrêmement flexible, mais je serai probablement en mesure de dire que le yoga est nouveau pour eux.

Les seules personnes qui m’ont expulsé à quelques reprises sont des gens qui aiment les arts martiaux. Une partie de cela n’est pas seulement la mécanique similaire, mais aussi dans les arts martiaux il y a cette énergie psychique, cet état d’esprit d’être concentré et dans le corps.

SB: C’est un endroit formidable.

RP: Absolument.

En plus de créer le Runners World Yoga Center et le DVD With Yoga pour la santé des femmes, Pacheco est l’auteur de Do Your Om Thing, un guide pour faire de la pratique du yoga une partie de votre vie quotidienne. Elle travaille actuellement sur un livre de suivi et peut être trouvée en train de diriger des séances de méditation de 20 minutes sur Instagram @Omgal.