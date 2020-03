Comment Tom Brady et les Patriots ont lancé une génération de stars des médias sportifs

Lorsque Tom Brady a décidé de signer avec Tampa Bay, ce fut un coup dur pour l’une des plus grandes dynasties de l’histoire. Pas les Patriots, leur corps de presse. Au cours des 20 dernières années, écrire sur les Patriots a été le moyen le plus efficace d’obtenir un excellent emploi dans les médias sportifs. Vous devriez revenir à l’ancienne boîte de presse du Yankee Stadium pour trouver un groupe qui s’est enrichi plus en profondeur avec des emplois nationaux, des offres de livres et une amélioration générale de carrière. Il y a eu des rythmes de choix auparavant. Lequel d’entre eux pourrait bénir la carrière de Dave Portnoy et de David Halberstam?

L’arbre d’écriture sportive de Bill Belichick a fait beaucoup mieux que son arbre d’entraînement. Les écrivains dont la carrière a été améliorée et / ou réalisée en écrivant sur les Pats comprennent Ian Rapoport, Michael Smith, Albert Breer, Tom E. Curran, Mike Reiss, Greg Bedard, Michael Holley, Ben Volin et – n’oublions pas – Bill Simmons.

Les Patriots ont ajouté des volumes aux étagères de Halberstam, Ian O’Connor, Charles P. Pierce et de l’écrivain politique du New York Times Magazine Mark Leibovich. Ils ont ajouté à l’œuvre de cinéastes comme Tom vs. Time’s Gotham Chopra et Geno McDermott, directeur de la série Aaron Hernandez Netflix.

Les scandales des patriotes et les intrigues de palais ont été épouvantables pour des écrivains comme Seth Wickersham et Don Van Natta Jr., The Athletic’s Bob Kravitz et Jeff Darlington, qui ont insisté pendant des mois pour que Brady soit prêt à quitter la Nouvelle-Angleterre. Rodney Harrison (anciennement Pats Safety) et Field Yates (ancien stagiaire Pats) ont perché dans des emplois télévisés aux côtés de plusieurs de leurs collègues. De plus, les nouvelles quotidiennes de Pats alimentent les chroniqueurs du Globe, les animateurs de radio sportive locale et la fosse Sarlacc de Barstool.

“Vous voulez rester aussi objectif que possible lorsque vous écrivez à ce sujet”, a déclaré Curran, l’initié des Patriots à NBC Sports Boston. “À mon avis, vous devez encore avoir dans le fond de votre esprit, vous êtes tellement putain de chance. Vous avez tellement de chance que vous vous trouviez au bon endroit au bon moment. “

L’arc de carrière de Curran est instructif. Comme il aime à le dire, il n’a pas «fait son âge» dans le journalisme avant d’avoir 35 ans et de couvrir les Patriots pour le MetroWest Daily News à Framingham, Massachusetts.

“À ce moment-là, j’étais dans l’entreprise depuis 11 ans avec trois garçons de moins de 3 ans”, a-t-il déclaré. «Je ne savais pas si je pouvais continuer à faire le travail parce que je ne gagnais pas assez d’argent. … Je parlais en fait aux gens de vendre du gazon en plaques. »

En 2002, alors que Curran couvrait la première victoire des Patriots au Super Bowl, à la Nouvelle-Orléans, un écrivain lui a tapoté l’épaule et lui a dit qu’il allait être embauché par le Providence Journal. Quatre ans plus tard, Curran a déménagé à NBC. À cette époque, l’écriture des Patriots était une industrie en pleine croissance. Curran est passé de l’idée de quitter le journalisme à l’écriture des mémoires de Julian Edelman.

“Vous n’aviez pas besoin d’aller à Slippery Rock et de travailler à la télévision”, a-t-il déclaré. “Vous n’aviez pas besoin d’aller à Anchorage et de travailler dans un journal. Vous pourriez simplement rester là où vous étiez et que cela se passe autour de vous. »

Les écrivains sportifs aimeraient penser que leur travail attirera l’attention, qu’ils couvrent les Patriots ou les Jaguars. Mais le chemin le plus clair vers l’avancement professionnel est de couvrir une dynastie. C’est pourquoi les listes des points de vente nationaux sont remplies de têtes parlantes qui couvraient les Warriors, les Yankees des années 90 et 00 et les Cowboys des années 90.

L’embauche d’un écrivain hors du rythme des Patriots est un bonus pour un point de vente national. Il offre au point de vente une chance de rivaliser sur les histoires qui allaient de toute façon dominer leurs titres. Mardi, lorsque le Rapoport du NFL Network a annoncé que Brady avait un contrat avec Tampa Bay qui lui rapporterait jusqu’à 30 millions de dollars par an, il achevait le cycle de vie d’un ancien écrivain battu des Patriots.

Lorsqu’un journaliste couvre une dynastie sportive normale, il peut avoir cinq ans pour gagner des promotions et un contrat de lecture. La dynastie des Patriots a duré près de quatre fois plus longtemps. L’équipe a remporté son premier Super Bowl quelques mois après les attaques du 11 septembre et a salué Brady alors que le coronavirus se répandait à travers l’Amérique. En termes de longévité, a noté Curran, il a couvert l’équivalent approximatif des carrières de Bill Walsh et Vince Lombardi.

Vous pouvez voir le changement de génération sur le rythme des Pats. Michael Smith, qui est devenu plus tard un hôte à ESPN, n’avait que 22 ans quand il est devenu l’écrivain de sauvegarde du Globe en 2001. La dynastie des Patriots s’étend également sur une époque de temps médiatique, avant que l’écriture sportive ne soit entièrement nationalisée.

“Comment les gens allaient-ils obtenir des informations sur les Patriots en ’01, ’03, ’04 au jour le jour?” dit Curran. «Ils n’auraient pas leurs journalistes nationaux là-bas, ils n’y allaient pas ESPN quotidiennement. … Ils devaient nous l’obtenir. » Cela, à son tour, a conduit à plus de promotions.

En plus d’accumuler des titres, les Patriots se sont révélés être un sujet riche pour les écrivains. La troïka de Brady, Belichick et Robert Kraft n’avait pas le potentiel comique de Reggie Jackson, Billy Martin et George Steinbrenner. Mais ils avaient leurs avantages.

Kraft est un propriétaire idéal à couvrir car il est incroyablement dans le besoin. (Mardi, il disait aux journalistes de Brady: «Je l’aime comme un fils».) Brady peut être délibérément fade, mais les scandales dans lesquels il a été impliqué – ou, comme il le dit, lui ont été infligés – lui donnent lui une sorte de texture.

“Le méchant est toujours beaucoup plus convaincant que le gars qui est M. Perfect”, a déclaré Leibovich, qui a interviewé Brady pour son livre Big Game. “C’est pourquoi, d’une manière étrange et paradoxale, Brady a fait un si grand méchant.”

Belichick peut battre les écrivains à bras raide et même les partenaires télévisés chéris de la ligue. Mais son éloignement a créé son propre flux de contenu alternatif. Je ne peux pas penser à un autre entraîneur de la NFL dont les photos de loisirs seraient une chose, peut-être en dehors d’Andy Reid.

Les Cowboys des années 90 étaient le détenteur du record des activités parascolaires, réelles et supposées, qui ont produit des montagnes de journalisme. Les Patriots ont pris les devants avec Spygate, Deflategate, les accusations de sollicitation de Kraft et le procès pour meurtre d’Aaron Hernandez. Pour une autre franchise, l’approbation par Belichick de Donald Trump aurait été un événement nucléaire. Avec les Pats, ça se perd presque.

Grâce en partie à de tels bourbiers, la couverture des Patriots est venue imiter, ou peut-être anticiper, les contours de la couverture politique. Vous êtes pro-Pats. Ou – les pro-Pats disent – vous êtes anti-Pats. Cela crée une autre méta-couche de contenu, comme peuvent en témoigner Darlington, Chris Mortensen, Charlotte Wilder de Sports Illustrated et quiconque a été illuminé dans une émission de radio sportive de Boston.

Il y a une ironie à ce que les Patriots battent le fait de faire carrière. Des équipes comme les Warriors et les Cowboys ont préparé le tapis d’accueil pour les journalistes. Couvrir les Patriots est plus une corvée, comme si endurer ces réponses «à Cincinnati» était le prix de la célébrité. “La distanciation sociale est fondamentalement le Patriot Way placé sur la société”, a déclaré Leibovich.

Même avec Brady parti, ce n’est pas comme si le rythme des Patriots se fondait dans l’obscurité. “Brady ou Belichick étaient-ils le vrai génie?” sera un chyron ESPN dans la prochaine administration présidentielle, à condition que des débats soient toujours en cours. Belichick propulsant une équipe dirigée par Andy Dalton dans le Super Bowl pourrait produire un autre boomlet de couverture.

Mais en attendant, le corps de presse des Patriots devra partager sa bonne fortune avec certains homologues étoilés. S’il reste de la vie dans le bras de Brady, âgé de 42 ans, vous pouvez continuer et féliciter Rick Stroud pour son contrat de livre en ce moment.