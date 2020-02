Comment Tom Brady s’est comporté dans les 32 équipes de «Madden NFL 2020»

Aidons Tom Brady à considérer toutes ses options (même les options pratiquement impossibles). Le quart-arrière des New England Patriots devrait être un agent libre en mars 2020, quand il pourra signer avec n’importe quelle équipe de la NFL.

Dans l’esprit de cette possibilité infinie, les gens de «Pick Six Podcast» ont décidé d’exécuter des simulations pour Brady sur chaque équipe de la NFL dans «Madden NFL 20» pour la saison 2020. C’est vrai, ils ont testé le niveau de succès de Brady pour chaque équipe de la NFL, des Patriots aux Ravens en passant par les Redskins et les Eagles.

Les résultats ont permis une conversation assez amusante. Voici un aperçu de certaines des saisons les plus remarquables de ses meilleurs et pires spots d’atterrissage.

Brady a remporté le Super Bowl avec les Eagles de Philadelphie, l’une des deux seules franchises à avoir battu Brady dans le même match. C’était sa seule simulation gagnante du Super Bowl.

Brady a connu sa meilleure saison régulière avec un 13-3 Chicago Bears. Brady a lancé pour 4 800 verges et 47 touchés. (Il semble que ce soit à nouveau les Broncos de Peyton Manning.) Mais hélas, les Bears ont perdu dans le match pour le titre NFC.

Ce n’était pas la seule équipe qui l’avait amené au championnat NFC. Plus surprenant, Brady et les Washington Redskins se sont rendus au match pour le titre NFC. Les Redskins!?

Brady a raté les séries éliminatoires avec les Patriots, les 49ers de San Francisco, les Saints de la Nouvelle-Orléans, les Packers de Green Bay, les Chiefs de Kansas City et les Ravens de Baltimore. Très étrange.

Brady avait une fiche de 10-6 avec les Cowboys de Dallas avant de perdre au premier tour des séries éliminatoires. Attention, Dak.

Les Chargers et Brady ont décroché la tête de série no 1 dans l’AFC, mais ont subi des pertes lors de la ronde de division. Cela semble juste pour L.A.

Donc…. quelqu’un d’autre est-il intéressé à voir Brady dans l’offensive de Philly?

