Comment Tottenham, blessé, pourrait ressembler à Liverpool avec Harry Kane jusqu’en avril et Tanguy Ndombele et Moussa Sissoko également mis à l’écart

Tottenham affrontera samedi son énorme affrontement avec Liverpool face à une crise de blessures.

Non seulement Jose Mourinho manque l’attaquant vedette Harry Kane – qui a été exclu jusqu’en avril – mais il devrait également se passer de Tanguy Ndombele, ainsi que des absents de longue date Hugo Lloris, Moussa Sissoko et Ben Davies.

Harry Kane boitait contre Southampton

Harry Winks fait également face à un test de fitness tardif et est actuellement un doute, laissant Jose Mourinho sérieusement à court d’options dans le milieu de terrain central pour un jeu dont les Spurs ont désespérément besoin d’un résultat alors qu’ils recherchent une place dans le top quatre.

Ndombele semblait s’être blessé à l’aine à seulement 25 minutes du match des Spurs avec Southampton, ce qui était un coup dur compte tenu de sa performance impressionnante à ce point.

Sissoko a également subi une blessure au ligament collatéral médial contre Saints, mais a continué à jouer et a ensuite manqué son décevant match nul 1-1 de la FA Cup avec Middlesbrough et est maintenant exclu jusqu’en avril.

Le jeu Boro peut également avoir un coût, Winks lui portant un coup dur à la cheville.

Il a continué après le coup, mais l’international anglais a finalement été remplacé après 56 minutes de match nul au Riverside.

Maintenant, après avoir fait match nul avec Norwich et perdu contre Southampton, les Spurs doivent affronter les leaders de la ligue Liverpool, qui se disputent le titre de Premier League, sans certains de leurs meilleurs joueurs.

La blessure de Kane est un coup particulier, mais peut-être pas surprenant étant donné qu’il avait joué 90 minutes à chaque match sous Mourinho, à l’exception de la défaite contre le Bayern Munich en Ligue des champions.

Ndombele, quant à lui, semblait avoir des inquiétudes quant à son conditionnement avant la période des fêtes mais a été démarré en deux matchs consécutifs par le manager portugais.

Il laisse maintenant les Spurs sérieusement à court avec Troy Parrott, 17 ans, le seul attaquant spécialisé reconnu dans l’équipe, bien que Heung-Min Son, Lucas Moura et Dele Alli aient déjà été utilisés comme attaquants.

Troy Parrott pourrait-il jouer en l’absence de Harry Kane?

Au milieu de terrain, c’est une question plus complexe; Ndombele a été de loin le meilleur joueur au milieu du parc cette saison mais ses problèmes de fitness ont limité son impact.

Les fans étaient fatigués de la combinaison Winks et Sissoko qui manquait de puissance d’attaque et de réelle créativité et poussée, mais restait toujours le premier équipier clé.

Eric Dier retrouve sa forme physique après avoir souffert d’un virus pendant la période des fêtes, et Oliver Skipp est toujours considéré comme en train d’apprendre les cordes.

Giovani Lo Celso, qui a passé son temps au Paris Saint-Germain en tant que milieu de terrain central, a, étrangement, principalement été utilisé dans un rôle avancé, tandis que Victor Wanyama n’a fait que deux apparitions de remplacement ce terme et est prévu pour un transfert d’hiver.

Les choses ne se sont pas passées comme prévu pour Giovani Lo Celso à Tottenham

Tanguy Ndombele était sur le point de recevoir quelques défis difficiles avant qu’un problème à l’aine ne l’oblige finalement à quitter le terrain

Ailleurs, Christian Eriksen a joué dans des positions plus profondes cette saison, mais a également passé beaucoup de temps sur le banc en raison de sa sortie apparemment imminente.

Tout cela laissera Mourinho arracher ses cheveux alors que le mastodonte imparable qu’est Liverpool roule en ville.

Alors, comment Tottenham pourrait-il aligner pour le choc – qui est en direct sur talkSPORT? Nous jetons un coup d’œil ci-dessous…

Option 1 – 4-2-3-1

Une formation privilégiée pour Mourinho, on pouvait voir Sessengon à l’aile gauche avec ses capacités défensives lui permettant de reculer et de former un back-five lorsque Liverpool est au sommet.

Alli peut se retirer pour former un milieu de terrain trois hors de possession dans une tentative d’étouffer la salle des machines des Reds et la combinaison pourrait également aider à arrêter Trent Alexander-Arnold sur le flanc droit.

Le rythme de Son et Lucas Moura autour de leurs adversaires pourrait leur causer une véritable gêne, en particulier sur le comptoir alors que Tottenham essaie de casser rapidement avec de longues balles de Paulo Gazzaniga.

Option 2 – 5-3-2

Si Tottenham recherche une limitation des dégâts, il pourrait jouer dans un back-cinq dès le départ.

Cela verrait Sessegnon et Aurier beaucoup plus profonds et plus réticents à percer en avant, même en contre-attaque.

Dier serait le bouclier majeur devant la ligne de fond avec Lo Celso et Eriksen tentant de briser leur milieu de terrain avant de faire avancer le ballon vers les attaquants larges Son et Alli.

L’arrivée de Mourinho a vu une augmentation des balles longues mais contre le dominant Virgil van Dijk, cela peut être imprudent.

En tant que tel, Son et Alli devront utiliser leur excellent mouvement pour trouver des poches d’espace qu’Eriksen et Lo Celso pourront ensuite trouver avec des passes soignées.

Ce sera difficile, mais cela pourrait entraîner une amélioration de l’affichage défensif.

Une autre façon pour les Spurs de déjouer Liverpool

Option 3 – 4-4-2 (formation de diamant)

Si plus de créativité et une surcharge dans le milieu de terrain central étaient ce que Mourinho voulait, il pourrait opter pour cette formation.

Cela permettrait à Eriksen et Lo Celso, d’être un corps supplémentaire au milieu du terrain alors qu’ils cherchent à prendre le contrôle de Liverpool au Tottenham Hotspur Stadium.

Si les Reds prennent le dessus, cela peut s’effondrer dans une équipe avec des hommes larges, mais contre Chelsea lorsque les Spurs ont été attaqués sur le flanc droit, Mourinho ne semblait pas trop désireux de ramener Lucas et Son pour aider leurs arrières.

Cela suggère qu’un étroit 4-4-2 peut ne pas être favorable aux Portugais contre l’équipe de Klopp qui attaquera en utilisant leurs étoiles en maraudage Alexander-Arnold et Andrew Robertson.

Cela pourrait-il aider les Spurs à dominer contre Liverpool?

