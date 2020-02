Comment Tottenham devrait regarder contre Southampton en FA Cup sans Steven Bergwijn et Dele Alli

La saison de Tottenham a reçu un énorme coup de pouce dimanche alors qu’ils battaient Manchester City en Premier League.

Le manager Jose Mourinho augmente lentement son sommet d’espoir alors qu’il pourrait également atteindre le cinquième tour de la FA Cup s’il remportait sa rediffusion contre Southampton ce soir – vivre sur talkSPORT.

. – .

Steven Bergwijn célèbre son premier but pour Tottenham avec leur premier tir du match

Les Spurs, cependant, doivent se passer de Steven Bergwijn pour l’affrontement dans le nord de Londres car il n’a pas été signé avant le premier match à St Mary’s.

Le match sur la côte sud s’est terminé 1-1 lorsque Sofiane Boufal a annulé le but de Heung-Min Son et que les deux équipes devraient à nouveau jouer des équipes fortes.

Alors que l’absence de Bergwijn était bien connue, il y a encore un doute sur l’aptitude du milieu de terrain offensif Dele Alli qui a reçu un gros coup à la cheville contre Man City.

Un tacle controversé de Raheem Sterling lui a laissé du mal jusqu’à ce qu’il soit remplacé après 70 minutes et, tout comme dimanche, Tanguy Ndombele pourrait bien commencer à sa place alors qu’il retrouve sa forme physique.

Jamie O’Hara dit que Jose Mourinho peut gagner un trophée chez Spurs

John Motson en concert avec Paul Hawksbee de talkSPORT – achetez vos billets ici

EXCEPTIONNEL

Le plus jeune club de Liverpool jamais félicité pour “ jouer à l’identique avec la première équipe ”

annoncé

Tirage au sort du cinquième tour de la FA Cup: Liverpool affrontera Chelsea et Man United, hôte du Derby de Rooney

RÉVÉLÉ

Prédit – Comment le classement du championnat se terminera en 2019/20 – Mise à jour de février

meilleurs morceaux

Le chef du PL sur le VAR «positif», les changements de fenêtre de transfert et l’attaque de la maison d’Ed Woodward

quitter la conversation

Eriksen confirme qu’il a eu des entretiens avec Man United et dit qu’il est devenu le “ mouton noir ” des Spurs

FIER

Klopp “bourdonnant” et le rôle de Milner révélés après la victoire de la plus jeune équipe de Liverpool en FA Cup

drame

Des luttes intestines à Barcelone alors que Lionel Messi frappe le directeur sportif Eric Abidal

au secours

Jose Mourinho fixe une nouvelle date au retour de Harry Kane à Tottenham

vieux amis

Rooney prêt pour une réunion “ spéciale ” de Man United alors qu’il continue sa belle forme de Derby

Ailleurs, les Spurs restent sans Harry Kane et Moussa Sissoko mais Ben Davies a repris l’entraînement en équipe première et pourrait figurer à un moment donné.

Southampton est sans Yan Valery (maladie) et Stuart Armstrong (hanche), tandis que Kyle Walker-Peters n’est pas éligible car il ne peut pas jouer contre son club parent.

Comment Tottenham pourrait regarder contre Southampton

Est-ce que Tottenham pourrait ressembler ce soir?

Comme mentionné ci-dessus, Ndombele devrait remplacer Alli. Cette décision donnera à ce dernier un peu de repos, bien que sur le banc, et a permis à son coéquipier français d’obtenir quelques minutes vitales sur le terrain après un sort.

Avec Bergwijn sorti et Giovani Lo Celso, ce sera entre Erik Lamela et Gedson Fernandes pour une place dans l’équipe et ce dernier pourrait bien l’obtenir avec Mourinho favorisant peut-être le jeune en prêt.

Troy Parrot peut avoir une chance après avoir atteint l’âge de 18 ans, mais uniquement en tant que remplaçant, ce qui signifie que Lucas Moura démarre en haut.

Les défenses devraient rester les mêmes, Mourinho recherchant la solidité et la familiarité de ses joueurs.

. ou concédants de licence

Giovani Lo Celso allume le style des Spurs

.