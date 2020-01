Comment Tottenham pourrait s’occuper de la fenêtre de transfert de janvier avec Gedson Fernandes et Ze Luis

Tottenham a signé son premier contrat avec le nouveau manager Jose Mourinho alors que Gedson Fernandes rejoint Benfica.

Le milieu de terrain a conclu un accord de prêt de 18 mois avec Spurs détenant une option pour l’acheter définitivement à la fin de la saison 2020/21.

Avec Moussa Sissoko blessé et l’avenir incertain de Christian Eriksen, Fernandes pourrait bientôt se retrouver dans l’alignement, bien qu’il n’ait joué que sept fois en championnat cette saison pour son club parent.

Dribbleur de renom, son objectif principal est probablement de faire avancer le ballon sur le pont pour nourrir la ligne de front.

Et Fernandes pourrait ne pas être le seul homme de la Primeira Liga à rejoindre Tottenham dans cette fenêtre de transfert, non plus.

On signale que le club devrait signer Ze Luis de Porto s’il peut obtenir un permis de travail pour le Cap-Vert.

. – Contributeur

Ze Luis – est-il l’homme pour remplacer Harry Kane?

Luis n’a jamais été l’attaquant le plus prolifique lors des périodes avec Gil Vicente, Braga, Spartak Moscou et maintenant Porto, avec 99 buts au fil de sa carrière.

Cependant, avec Harry Kane blessé et Lucas Moura et Heung-Min Son pas des attaquants naturels, un accord de six mois a du sens pour aider les Spurs à traverser.

Il a marqué en Ligue des champions, a remporté un titre de Premier League russe, et peut-être le plus utilement son ensemble de compétences est bien arrondi, même s’il n’est pas à un niveau d’élite.

Mais comment Fernand et lui s’intégreront-ils dans l’équipe de Mourinho dans le nord de Londres? talkSPORT.com jette un œil.

4-2-3-1

Mourinho a bricolé très régulièrement avec son équipe ces dernières semaines, mais pour commencer, nous allons jeter un œil à l’une de ses formations préférées.

Nous pourrions voir le nouveau garçon Fernandes faire la queue aux côtés de l’été en signant Tanguy Ndombele, une fois qu’il sera en pleine forme.

Bien plus accompli en tant que milieu de terrain central qu’en tant qu’ailier, où il a joué pour Benfica récemment, il progresse bien et pourrait aider à résoudre certains des problèmes de transition des Spurs.

. – .

Tanguy Ndombele n’a pas encore été présenté sous Jose Mourinho, mais devrait être au cœur de ses projets

Celles-ci ont conduit à la tactique de Mourinho sur le long ballon, mais avoir Fernandes aux côtés de Ndombele devrait les voir revenir à un style plus agréable à l’œil.

Il serait cependant un peu plus prudent car il aurait besoin de couvrir son coéquipier français qui aime aussi dribbler et créer.

Ze Luis prendrait, assez évidemment, le rôle d’un attaquant central mais il est capable de dériver largement et pourrait facilement échanger des rôles avec Son et Lucas pour faire un front-3 fluide, tandis que le numéro dix Dele Alli pourrait bénéficier de son hold-up jouer.

Première option pour Tottenham

5-3-2

Comme nous l’avons déjà vu à quelques reprises, Mourinho n’a pas peur d’aller sur la défensive pour tirer le meilleur parti de sa ligne de fuite qui fuit.

Avec des arrières volants de Serge Aurier et Ryan Sessegnon, les Spurs peuvent jouer en profondeur mais aussi faire avancer le ballon sur les flancs.

Ici, Fernandes a plus de couverture derrière lui et peut donc avancer beaucoup plus pour lier le jeu avec l’attaquant Luis et Son.

Alli remplirait probablement l’autre rôle de milieu de terrain central étant donné l’amour très apparent de Mourinho pour le milieu de terrain tenace et habile.

Option deux pour Tottenham

5-2-3

Comme dit plus tôt, récemment Fernandes a joué davantage sur l’aile droite, il y a donc une chance qu’il puisse venir pour les Spurs.

Dans une version plus attaquante du back-cinq, il aura l’air plus asymétrique.

Fernandes peut rentrer à l’intérieur aux points, tout comme Son, pour offrir un soutien à Luis, surtout s’il y a un ailier qui se présente.

Ndombele et Lo Celso patrouilleraient au milieu du parc, permettant à Aurier et Sessegnon de pénétrer dans les zones plus élevées avec une couverture adéquate en cas de contre-attaque.

Troisième option pour Tottenham

.