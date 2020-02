Comment Tua Tagovailoa au n ° 3 bouscule le dernier draft de la NFL de Mel Kiper

Mel Kiper sait que le repêchage de la NFL 2020 commence vraiment avec les Lions de Détroit.

À moins d’un bouleversement majeur, les Bengals sélectionneront le quart Joe Burrow avec le premier choix. Washington suivra avec le passe-passe incontournable Chase Young au numéro 2. Alors? C’est là que les choses deviennent intéressantes.

Le dernier brouillon de Kiper a fait en sorte que les Lions bousculent l’ordre du brouillon et volent la prunelle des Dolphins en faisant de la star de l’Alabama Tua Tagovailoa le troisième choix global de 2020. Cela ne signifie pas nécessairement qu’il jouera à Détroit, cependant. Voici ce que Kiper avait à dire sur l’évolution du projet de cette année.

Les Lions ont une tonne de levier Tua avec le choix n ° 3

Il pourrait être difficile de justifier la sélection des Lions par Tagovailoa en 2020. Détroit pourrait rédiger le QB de l’Alabama et travailler pour échanger Matthew Stafford – un directeur général de la stratégie que Bob Quinn nie est à son ordre du jour – mais l’énorme coup mortel de Stafford (33 millions de dollars) fera qu’une pilule difficile à avaler. Les Lions pourraient également choisir de garder les deux sur la liste et d’amener Tagovailoa lentement derrière lui avant de lui remettre les rênes en 2021.

Les Lions doivent répondre à plusieurs besoins dans le repêchage de cette année, et le quart-arrière n’en fait pas vraiment partie. Au lieu de cela, Détroit pourrait consolider la liste ailleurs en menant une guerre d’enchères alors que les équipes cherchent à échanger le projet de tableau contre un quart-arrière.

Les Chargers pourraient passer du sixième choix pour trouver leur remplaçant Philip Rivers. Les Panthers pourraient fermer la porte à l’ère de Cam Newton en remontant de la fente n ° 7. Les Colts pourraient se frayer un chemin vers le haut du repêchage s’ils croient que le marasme de fin de saison de Jacoby Brissett était plus révélateur de son plafond en tant que passeur. Même les Dolphins pourraient expédier des choix de deuxième ronde pour passer du cinquième au troisième et empêcher les autres équipes de couper la ligne et de repérer leur gars.

Tout cela a convaincu Kiper que Tagovailoa – que Kiper avait précédemment choisi comme cinquième choix – ne durera pas jusqu’au n ° 4. Cela pourrait être une aubaine pour les Giants, qui pourraient faire en sorte que le cornerback potentiel Jeff Okudah joue dans leur secondaire.

Cela diffère de la maquette de l’expert en chef de SB Nation Dan Kadar, où Okudah se rend aux Lions au n ° 3 et Tagovailoa attend les deux choix des Dolphins plus tard.

Kiper projette quatre QB de premier tour en 2020 – mais pas Jordan Love



Burrow et Tagovailoa sont tous deux les trois premiers choix selon Kiper, mais le quart-arrière de l’Oregon Justin Herbert ne sera pas loin derrière. Kiper a Miami pour terminer la montée impressionnante de Herbert avant le repêchage en faisant de lui le cinquième choix de 2020 (Kadar l’a au conseil d’administration un peu plus longtemps, passant sixième aux Chargers). Il aura la chance d’apprendre les cordes du vétéran Ryan Fitzpatrick avant de devenir ostensiblement la meilleure option de l’entraîneur-chef Brian Flores en 2021.

Cette course sur les quarts-arrière frappe une passe sèche des choix 6-22 avant que Kiper ne se tourne vers les Patriots. Il a appelé Jacob Eason, le signaleur de Washington, comme l’héritier de Tom Brady en Nouvelle-Angleterre (bien qu’il doive battre Jarrett Stidham en quatrième ronde en 2019). Eason pourrait finir par remplir un rôle immédiat à Foxborough – les Patriots sauront si Brady reviendra pour une 21e saison en tant que Patriot ou partira en agence libre bien avant le repêchage.

C’est tout pour les QB de premier tour de Kiper, ce qui signifie que le passeur mercurial de l’État de l’Utah, Jordan Love, devrait attendre jusqu’au jour 2 pour entendre son nom. L’amour avait déjà été attribué au 24e choix aux Saints dans la simulation du 24 janvier de Kiper et a été une prédiction régulière dans les ébauches de Kadar.

Le scribe ESPN a la Nouvelle-Orléans sélectionnant le demi de coin Auburn Noah Igbinoghene, mais son message a été publié avant que Drew Brees n’ait officialisé son retour en 2020. Les Saints pourraient être à la recherche d’un quart de franchise pour se développer derrière lui alors qu’il s’aventure dans la quarantaine.

Les Vikings obtiennent un choix hérité

Minneapolis est un territoire familier pour la famille Winfield. Antoine Winfield a été trois fois Pro Bowler en neuf saisons avec les Vikings. Son fils, Antoine Winfield, Jr., était un défenseur All-Big Ten à l’Université du Minnesota. Si la prédiction de Kiper est correcte, il n’aura pas à aller très loin pour commencer sa carrière professionnelle.

Le champ de tir fictif de Kiper va de Winfield au Minnesota avec le 25e choix du repêchage, réorganisant la défense contre les cols des Vikings avec une sécurité polyvalente qui peut exceller à chaque phase du jeu. Ce serait une aubaine pour un club qui a besoin d’une aide immédiate et peu coûteuse face à une situation de plafond salarial inquiétant qui menace de dépouiller le Minnesota de plusieurs vétérans à fort impact.

Winfield serait le cinquième arrière défensif hors du plateau dans le scénario de Kiper, et l’un des sept remportés au Jour 1 ce printemps.

Kiper pense que Justin Madubuike sera l’élévateur de pré-draft le plus rapide de 2020

Le joueur de ligne défensive Texas A&M avait été une pierre au milieu de la défense Aggie au cours des deux dernières saisons, générant 22 plaqués pour la perte et 11 sacs en 24 matchs. À 6’4 et 305 livres, il apporte une bonne taille pour sa position et est suffisamment explosif pour se frayer un chemin dans le champ arrière et arrêter les courses derrière la ligne de mêlée.

Malgré tout cela, Madubuike n’a pas été un grand nom dans l’horizon de tirage simulé cet hiver. Kadar ne l’a pas comme premier tour dans son dernier draft. Le dernier repêchage simulé du collègue de Kiper, Todd McShay, le laisse également de côté.

Kiper pense que cela va changer au cours du processus d’avant-projet. Il s’attend à ce que Madubuike ait une solide combinaison de la NFL et des performances professionnelles qui lui permettront de se hisser dans le 27e choix pour une équipe des Seahawks ayant besoin d’aide pour se précipiter. Madubuike pourrait soit aider à remplacer Jadeveon Clowney s’il partait en tant qu’agent libre, soit faire équipe avec l’ancien premier choix global pour aider à reconstruire une défense autrefois redoutable à Seattle.