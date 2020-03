Comment Tua Tagovailoa gère la crise des coronavirus

L’ancienne star de l’Alabama Tua Tagovailoa espérait qu’il serait en mesure de prouver aux équipes de la NFL lors de son Pro Day qu’il était suffisamment en bonne santé pour être considéré comme un quart-arrière de franchise, mais l’épidémie de coronavirus a rendu sa période cruciale d’avant-projet encore plus compliquée, et le l’interdiction actuelle de la NFL de visiter les joueurs pourrait menacer son stock de draft.

Tagovailoa a été opéré en novembre après avoir subi une luxation de la hanche et une fracture de la paroi postérieure lors d’un match contre l’État du Mississippi. Tagovailoa n’a pas pu participer à des exercices au NFL Combine, mais aurait été autorisé à pratiquer le football au début du mois.

Malheureusement pour Tua, les restrictions de voyage de la NFL signifient que les équipes intéressées ne pourront pas lui donner un examen médical avant le repêchage – ce qui est un sérieux obstacle pour un joueur revenant d’une blessure majeure.

Vendredi, Laura Rutledge d’ESPN a rejoint Get Up et a expliqué comment Tagovailoa tentera de donner aux équipes autant d’informations sur son état que possible compte tenu des circonstances.

«La journée professionnelle de Tua était censée être le 9 avril, puis il serait allé à ces contrôles de contrôle le 10 avril à Indianapolis. Évidemment, cela ne va pas se produire maintenant, mais ils continueront de faire l’IRM qu’ils prévoyaient de faire le 10 avril de toute façon, cela se produira très probablement à Birmingham, en Alabama, ou quelque part autour de ces régions. Peut-être même à Nashville. Quoi qu’il en soit, cette analyse se fera toujours, et en ce moment, juste en dessous de ces temps actuels, ils devront prendre cette IRM et l’envoyer dans un énorme fichier…. à tous les médecins associés aux équipes qui pourraient s’intéresser à Tua. »

Rutledge a également indiqué que Tagovailoa prévoyait de faire une vidéo qu’il pourrait diffuser à chaque équipe pour essayer de prouver qu’il était en bonne santé et prêt à jouer.

“L’autre partie de cela est aussi que le camp de Tua travaille actuellement sur une sorte de vidéo qu’ils pourraient distribuer à ces équipes le montrant lancer, lui montrant faire les exercices que les gens voudraient voir autrement.” Et vraiment essayer de reproduire ce que feraient ces équipes si elles pouvaient voir Tua en personne. »

.