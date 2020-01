Comment Tyrann Mathieu est passé de Honey Badger à un leader pour les chefs

Syl LaBome était en huitième année la première fois que quelqu’un l’a comparé à Tyrann Mathieu. LaBome, qui sera un demi de première année au Division II Lane College au Tennessee cet automne, a joué partout sur le terrain au collège, et la façon dont il a affecté le jeu à tous les niveaux a évoqué des images du Honey Badger de ses jours LSU. “À partir de ce moment-là,” dit LaBome, “ça me reste un peu.” comme il dépouillerait les quarts-arrières venant du bord. En tant que senior, LaBome portait même le non. 7 que Mathieu avait fièrement secoué à Baton Rouge. Cette adoration a été d’autant plus choquante pour LaBome que, sans aucun avertissement, Mathieu est entré dans son champ de pratique du secondaire en janvier dernier. “Il se tient juste là!”, Dit LaBome. «J’étais comme mon frère, maintenant. Ce n’est pas possible. ”

Quelques jours plus tôt, le demi de coin de Marshall, Drew Conley, âgé de 17 ans, avait été tué par balle dans une dispute familiale avec son oncle. LaBome a vu les rapports pour la première fois sur Twitter, et quand il a ouvert les nouvelles locales, il a hurlé à sa mère que cela ne pouvait pas être réel. “Je ne peux même pas l’expliquer”, explique LaBome. «C’était comme un moment d’arrêt. Une pause. »Son équipe était à quatre jours d’une victoire palpitante en séries éliminatoires de 47-43, et alors qu’ils se préparaient pour les demi-finales d’État, un brouillard de tristesse planait sur l’ensemble du programme. “Les gars vivaient encore”, a déclaré l’entraîneur-chef de Marshall, James Williams. «Les gars étaient toujours en deuil. Honnêtement, ce furent les deux semaines les plus difficiles de ma vie. »

Mathieu se préparait pour une course éliminatoire avec les Texans à l’époque, mais il a contacté Williams par le biais d’un porte-parole de l’équipe pour lui demander s’il pouvait assister aux essais et s’adresser à l’équipe. Sans préavis aux joueurs, Mathieu est arrivé avec environ une heure à l’entraînement et a passé ce temps à faire des blagues et à donner des conseils. Puis, après la fin de la session, il s’est tenu devant le groupe et a prononcé un discours émouvant de 10 minutes sur son propre chemin. Il a parlé de son père biologique, qui avait passé la majeure partie de sa vie en prison pour meurtre au deuxième degré. Il a parlé d’un ami d’enfance qu’il avait perdu à cause de la violence armée en Louisiane. «Il a compris ce que nous vivions à ce moment-là», explique LaBome. «Nous pensions tous que tout allait tomber. Et il nous a donné un aperçu de la façon dont vous pouvez en sortir. »Pendant que Mathieu parlait, LaBome s’est rendu compte qu’il admirait non seulement Mathieu, le générateur de temps forts, mais aussi Mathieu, l’être humain. «C’était juste comme, Wow, il pouvait être n’importe où, mais il est ici en ce moment. Avec nous.”

La façon dont Mathieu a parlé était suffisante pour que LaBome comprenne pourquoi Mathieu semble avoir un impact instantané sur chaque équipe dans laquelle il a été. Il était une star depuis le jour où il est entré sur le campus au LSU. Avec les Cardinals, sa première équipe de la NFL, il est passé d’un choix de troisième ronde qui est tombé dans le repêchage en raison de la consommation de drogues par le passé pour devenir l’un des meilleurs défenseurs du football. Lorsque des blessures ont fait dérailler son mandat en Arizona, Mathieu a signé un contrat modeste d’un an à Houston et a été élu capitaine quatre mois après son arrivée. Et cette saison, après avoir signé un accord de 42 millions de dollars sur trois ans avec des conditions de marché au printemps dernier, il a aidé à transformer une défense des Chiefs autrefois fragile en une unité capable de remporter un Super Bowl.

Lorsque Mathieu est entré dans la conscience du football pour la première fois en 2010, il était le Honey Badger – un ravisseur exaltant qui a été défini par ses faits saillants. Mais dans la décennie qui a suivi, il est devenu tellement plus. «Ce fut beaucoup de travail acharné», m’a dit Mathieu la saison dernière, alors qu’il était avec les Texans. «Beaucoup de séances de thérapie. Beaucoup de moments de venir à Jésus. Je me regarde juste dans le miroir. Et vous accepter vraiment pour qui vous êtes. ”

Mathieu a réalisé une carrière de hauts et de bas en sept saisons. Et dans le processus, il est devenu une présence qui peut transformer une défense – et une organisation. «Il faut trouver du talent», explique le directeur général des chefs, Brett Veach. «Vous devez vous constituer une liste complète. … Mais jusqu’à ce que vous obteniez un catalyseur, c’est difficile. Vous avez besoin d’un seul gars pour que tout se passe. Il est certainement ce type. L’avoir dans notre équipe a été tout. »

Tyrann Mathieu





Christian Petersen / .

À mi-chemin de la saison 2017, Mathieu s’est retrouvé face à face avec sa mortalité footballistique. Les effets d’une déchirure du LCA qu’il avait subie en décembre 2015 ont persisté, et avec la sécurité hautement rédigée de Budda Baker qui attendait dans les coulisses, le personnel d’entraîneurs des Cardinals a dit à Mathieu qu’il pourrait se diriger vers le banc. «J’ai fait de mon mieux pour ne pas ressentir de rancune», raconte Mathieu. «J’ai essayé de me présenter au travail tous les jours. Mais je le savais. Je savais que mes jours étaient comptés. »

La déchirure du LCA était la deuxième de la jeune carrière de Mathieu. Le premier était arrivé vers la fin de son excellente saison de recrue en 2013, et bien que Mathieu ait riposté et retrouvé son statut de l’un des meilleurs défenseurs de la ligue, il semblait encore une fois, il regardait tout s’écrouler. «Je me sentais comme si j’étais le meilleur défensif de la NFL», dit Mathieu. «Ce que j’étais probablement. Et puis je me suis encore blessé. Ensuite, je me dis: «Merde. Pourquoi dois-je toujours emprunter la route la plus difficile? »Je me retrouve toujours à mener les mêmes combats. Cela peut vous perturber mentalement. »Il a porté une genouillère pendant toute la saison 2016, ce qui, selon lui, ressemblait plus à une enclume qu’à un dispositif de soutien. «À chaque jeu, j’avais l’impression de me faire battre», dit Mathieu. “Je ne l’étais probablement pas, mais j’ai continué à regarder mon attelle de genou comme,” Je ne peux pas couvrir ces gars avec cette merde. “”

Peut-être que le joueur le plus passionné de football avait été submergé par une émotion qu’il avait repoussée pendant des années: la peur. Et ses effets avaient laissé Mathieu méconnaissable. «Je m’inquiéterais de mon genou littéralement tout le match. Je ne jouerais pas le jeu comme je le sais. »

Le jour où les Cardinals ont annoncé la mise en jeu potentielle de Mathieu, l’entraîneur des arrières défensifs Nick Rapone l’a accompagné sur le terrain d’entraînement. L’assistant de longue date s’est opposé au mouvement et n’a pas caché son mécontentement. Alors que les deux marchaient du vestiaire, Rapone a livré un message qui est resté avec Mathieu pendant des années. “Il a dit: ‘Tyrann, tu es le genre de gars qui va mourir debout. Tu n’es pas le genre de gars qui va vivre à genoux », dit Mathieu. “J’ai pensé:” Il a raison. “Parce que je ne suis pas ce genre de gars. Je suis vraiment un guerrier. Et je devrais sortir de cette façon. Je devrais sortir comme le gars de 300 ans. Je pourrais mourir. Mais ça va bien paraître. ”

Mathieu a finalement évité Baker et a gardé son emploi, mais il a vu l’écriture sur le mur. En mars 2018 – seulement 16 mois après avoir signé un contrat de 62,5 millions de dollars sur cinq ans qui faisait de lui le joueur le plus payé de la NFL – Mathieu a refusé de prendre une réduction de salaire et a été libéré. «Cela m’a un peu rappelé les Miles, quand j’ai eu cette conversation avec lui quand il m’a coupé de l’école», raconte Mathieu à propos de son licenciement au LSU en 2012. «Je me retrouve toujours dans ces situations, c’est comme déjà vu. Je suis assis ici en face des Miles il y a cinq ans, et cinq ans plus tard, je suis assis en face de [Cardinals GM] Steve Keim, et ils ne veulent plus de moi dans leur équipe. “

Une fois qu’il a officiellement atteint le marché libre, Mathieu a évalué ses options. Il a eu des conversations initiales avec les Panthers, les Steelers, les Raiders, les Browns et les Bucs, mais il a effectué sa première visite d’équipe à Houston, deux jours après sa libération. L’entraîneur-chef des Texans, Bill O’Brien, avait auparavant contacté l’entraîneur-chef des Cardinals, Bruce Arians, pour se renseigner sur Mathieu et la façon dont les choses s’étaient terminées en Arizona. “Quand [Mathieu] parle, les gens écoutent “, m’a dit O’Brien l’année dernière. “C’est ce dont je me souviens que Bruce m’a dit.”

Au début de sa carrière, Mathieu avait été réticent à parler devant ses coéquipiers. Derrière ce sourire magnétique et ce style de jeu électrique, le Honey Badger est une personne naturellement timide et réservée. Mais les Ariens ont rapidement réalisé l’influence que Mathieu avait sur ses coéquipiers – même pendant plusieurs années son aîné. “[Bruce] probablement vu en moi quelque chose que je ne voyais pas nécessairement en moi-même », dit Mathieu. «Il me harcelait sur le fait d’être vocal. Il me disait simplement: «Tous ces mecs vous suivent. Même des vétérinaires de 15 ans. “Dans mon esprit, je me dis:” Il n’y a aucun moyen qu’un vétérinaire de 15 ans veuille être comme moi. Il ne veut absolument pas ressembler à Tyrann. “Mais j’ai juste eu un moment pour moi, quand beaucoup de choses se sont révélées, où j’ai réalisé:” Beaucoup de ces mecs se tournent vers moi. Ils veulent entendre ce que j’ai à dire. »Ensuite, j’ai commencé à le faire, puis j’ai commencé à le faire davantage. Ensuite, mes coéquipiers ont commencé à attendre avec impatience que je parle. C’est devenu une habitude. »

O’Brien a pris le message des Arians à cœur, et peu de temps après que Mathieu ait signé un contrat de 7 millions de dollars avec Houston, le coach des Texans a commencé à pousser subtilement sa nouvelle sécurité pour trouver sa voix. «Mon plan était de ne pas dire deux mots toute la saison», dit Mathieu. «J’allais juste travailler mon cul. Mais OB me regardait tous les jours comme: “Qu’est-ce que tu attends?” Je n’y étais pas depuis deux semaines, et il me disait: “Allons-y. Guide-nous.'”

Quand O’Brien a tabulé une douzaine de joueurs pour s’adresser individuellement à l’équipe pendant le camp d’entraînement, Mathieu était l’un des premiers noms de la liste. Et alors qu’il se tenait devant le groupe et racontait son histoire, toute la pièce était transpercée. O’Brien dit qu’en 25 ans de carrière d’entraîneur, il n’a jamais vu un joueur modifier le ténor d’un vestiaire plus rapidement que Mathieu ne l’a fait pour les Texans. Lorsque le coordinateur défensif des Chiefs, Steve Spagnuolo, a appelé un assistant de Houston en mars pour se renseigner sur Mathieu en agence libre, il a reçu le même rapport qu’O’Brien avait un an plus tôt. “Sa citation pour moi était:” Ce gars a juste changé la culture de cet endroit le jour où il a franchi la porte “”, a déclaré Spagnuolo. “Cela m’est resté.”

Avant le repêchage de 2013, Travis Kelce et Mathieu se sont entraînés ensemble en Floride. Pendant ce temps, Kelce – qui finirait par avoir six choix devant Mathieu en avril – dit que la mystique de Honey Badger était indubitable. “Vous avez entendu parler de lui”, dit Kelce. “Il est le Honey Badger pour une raison. Peu de gars à l’université ont un surnom. ”

Même parmi les joueurs de la NFL, Mathieu est quelque chose d’une célébrité. Il est célèbre depuis près de 10 ans, depuis sa première apparition sur la scène de Baton Rouge en 2010. LSU était une des 25 meilleures équipes de présaison lorsque Mathieu est arrivé, et le secondaire était bordé de futurs talents de la NFL. Au cours des prochaines années, trois arrières défensifs des Tigres – Patrick Peterson, Morris Claiborne et Eric Reid – seront repêchés au premier tour. Mais même parmi ce groupe étoilé, l’étudiant de première année de 5 pieds 9 pouces s’est démarqué. «Je me souviens que certains des gars les plus âgés disaient:« Ce petit gamin de Tyrann peut jouer », a déclaré l’ancien entraîneur des défenseurs des LSU Ron Cooper. «Il n’était pas le plus grand et il n’était pas le plus rapide. Mais quand il a joué, c’était comme s’il était le plus grand et le plus rapide. Il a toujours eu ça. »Lors de l’ouverture de la saison des Tigers cet automne, Cooper n’a attendu qu’une poignée de jeux avant de mettre Mathieu dans le rôle de nickel et de déplacer Peterson vers l’extérieur. «C’est à peu près tout ce qu’elle a écrit», dit Cooper. “Vous savez qui il était et de quoi il parlait à partir de ce moment.”

En un instant, Mathieu est devenu un phénomène. Il a récolté 16 plaqués pour la perte, six sacs, quatre interceptions et 11 échappés forcés en deux ans. En deuxième année en 2011, il a marqué quatre touchés – deux sur les retours de botté de dégagement, et deux sur les récupérations échappées. Pendant une courte période, une sécurité était devenue le visage le plus reconnaissable du football universitaire. «Un étudiant de première année ne pourrait même pas marcher sur le campus sans que quelqu’un ne l’arrête et lui parle», dit Cooper. “Il ne pouvait même pas entrer dans un McDonald sans que les gens sachent qui il était.”

La production de Mathieu était inattaquable, mais il y avait toujours un aspect de la philosophie de Honey Badger qui allait au-delà de son impact sur le terrain. Cooper garde plusieurs photos sur son téléphone de son fils et Mathieu de ces années. Deuce Cooper a maintenant 15 ans, mais sur ces photos, il n’a que 5 ou 6 ans et rayonne alors qu’il se tient à côté de Mathieu. “On pouvait presque voir l’innocence de Tyrann [in that photo]», Explique Cooper. «Il a quelque chose pour lui, un peu d’air autour de lui. La façon dont il se porte, en 35 ans, je ne sais pas si je l’ai déjà vu auparavant. ”

Mathieu est peut-être un talent universel, mais pour tant de jeunes joueurs comme LaBome, il représente quelque chose d’étrangement réalisable. Ce n’est pas une sécurité énorme qui a réussi un chrono inférieur à 4,4 dans le tableau de bord de 40 verges. Il est construit comme une personne qu’ils pouvaient voir dans la rue tous les jours. Ils sont liés à lui – parce que c’est eux. «Parfois, vous pouvez vous voir dans quelqu’un d’autre», explique Labome. «C’est comme si je pouvais être lui. Je pourrais le rencontrer tous les jours, dans ma vie de tous les jours, s’il n’était pas ce qu’il est. ”

Tyrann Mathieu





Joe Robbins / .

Dave Merritt était inquiet à propos de Mathieu au cours de leurs premières semaines ensemble. L’entraîneur des arrières défensifs des Chiefs avait passé la saison 2018 dans le même rôle que les Cardinals, et la fin acrimonieuse de Mathieu en Arizona l’année précédente avait terni sa réputation. “J’étais un peu distrait au début, à cause de ce que j’avais entendu en Arizona”, raconte Merritt. “Après quelques semaines de travail avec lui, j’ai découvert:” Ce gars est un peu différent. “Je dis différent dans le sens où son énergie et sa passion pour le jeu, ça ne ressemble à rien d’autre. C’est ce qu’il est. ”

Le plan original de Merritt pour Mathieu à Kansas City était assez simple. Le personnel voulait le garder en sécurité, plutôt que de le déplacer autour de la défense comme les autres équipes l’avaient fait par le passé. Mais lorsque le coin de la machine à sous Kendall Fuller est tombé avec une blessure au pouce lors de la semaine 6, ce plan a disparu. “Je savais qu’il pouvait jouer au nickel, mais je ne savais tout simplement pas l’ampleur de la façon dont il penserait dans ce package”, a déclaré Merritt. “Quand j’ai vu qu’il était en plein essor et qu’il voulait plus de connaissances, il est devenu,” OK, mettons-le au nickel pour cette pièce. Et remettons-le en sécurité. Alors mettons-le au secondeur. »»

Le rôle de Mathieu sur le terrain a suivi une trajectoire similaire à presque tous les arrêts de sa vie de football: après avoir initialement pris un travail quelque peu basique au sein de la défense, une blessure à un coéquipier force Mathieu à changer de position. Et comme les entraîneurs voient avec quelle facilité il prend en charge la charge de travail accrue, ses responsabilités s’élargissent. Au cours de sa deuxième année à LSU, Mathieu a remplacé Reid à la sécurité dans un affrontement crucial contre l’Arkansas avec un voyage au match de championnat SEC sur la ligne – et il était spectaculaire. Quand Andre Hal et Kevin Johnson ont été mis à l’écart pour les Texans en 2018, Mathieu a repris le coin nickel. Au départ, O’Brien se sentait un peu coupable, car avant de signer avec les Texans, Mathieu avait dit à O’Brien que pour la première fois de sa carrière, il voulait se concentrer et perfectionner une seule position. O’Brien avait donné à Mathieu l’assurance qu’il jouerait strictement la sécurité, mais les circonstances en avaient décidé autrement. Malgré sa demande initiale, cependant, le déménagement n’a pas dérangé Mathieu le moins du monde. Franchement, s’en tenir à un seul endroit était devenu un peu ennuyeux. “Je ne sais pas ce que je me disais sur le simple fait de jouer la sécurité”, a déclaré Mathieu l’année dernière. «Mais je m’ennuyais. Beaucoup.”

Déplacer Mathieu a beaucoup d’utilité pratique, mais cela sert également à augmenter l’énergie de la défense. En affectant le jeu à tous les niveaux, il peut injecter de la vie partout sur le terrain. Et comme la défense des Chiefs a atteint son rythme de croisière au cours de la seconde moitié de la saison, cet impact est inévitable. Depuis le congé de l’équipe à la semaine 12, Kansas City n’a accordé que 15,3 points par match – et même ce nombre est gonflé par une paire de touchés des Texans induits par le chiffre d’affaires dans le tour de division. Au cours de ses cinq derniers matchs, Mathieu a défendu huit passes et sa performance de neuf tacles contre le Tennessee lors du match de championnat de l’AFC a été l’une de ses meilleures sorties de l’année. De la façon dont les Chiefs s’attaquent à droite à Mitchell Schwartz, Mathieu est parfaitement positionné pour maximiser son impact intangible sur les joueurs autour de lui. “Ce qu’il apporte, c’est une certaine attitude et une détermination qui sont particulièrement importantes pour la défense, qui est beaucoup plus motivée par l’attitude et la passion”, explique Schwartz. “C’est quelque chose qui est contagieux de jouer avec et autour, et il a en quelque sorte besoin de celui des gens avec qui il joue.”

Alors que Mathieu a levé ses coéquipiers, la défense des Chiefs est passée de la 26e unité classée par DVOA en 2018 à non. 14 cette saison. Et seulement neuf mois après avoir gardé Mathieu à distance, Merritt a pu envoyer un SMS de félicitations à Mathieu lors de son vote dans l’équipe All-Pro 2019. “Il a été tout ce qui a été annoncé”, explique Spagnuolo. «Ce que vous voyez sur le terrain n’est que la moitié de ce qu’il fait à notre équipe de football. Les autres gars réagissent et lui répondent comme personne que je n’ai jamais vu. ”

Mathieu n’a que 27 ans, mais il a déjà voyagé plus haut, plus bas et plus haut dans la hiérarchie de la NFL que la plupart des joueurs ne le feraient en 15 ans de carrière. Il a été le meilleur défenseur de la ligue et on lui a montré la porte sans ménagement. Et maintenant, il joue dans le Super Bowl. «Je ne pense pas que des gars comme Patrick Peterson ou Jalen Ramsey pourraient passer du non. 1 d’être parmi les 10 premiers », dit Mathieu. “C’est difficile à gérer, quand vous savez que les gars jouent mieux que vous. Je devais revenir à moi. »

Alors qu’il se prépare pour le match le plus important de sa vie, Mathieu sait que ce moment – et la façon dont les chefs l’ont embrassé – n’est possible qu’en raison de tout ce qu’il a enduré. «Ce n’est peut-être pas toujours mon chemin», dit Mathieu. «Mais j’ai retardé la fin du marché. Et je pense que je peux vivre avec ça. “