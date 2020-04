Comment un nutritionniste aide les athlètes à rester en forme pendant la crise COVID-19

Manger des aliments sains pendant ces périodes de test n’est pas une tâche facile. Cependant, le nutritionniste Ahmed Saleh fait de son mieux pour surveiller ses clients, en veillant à ce qu’ils alimentent leur corps avec précision et précision tandis que des restrictions sont en place pour aider à freiner la propagation du COVID-19.

Ancien footballeur lui-même, Saleh a travaillé en étroite collaboration avec l’équipe nationale du Koweït et la Fédération de Jiu-Jitsu des EAU ces dernières années. Il est également chargé d’élaborer, de mettre en œuvre et de maintenir des programmes sains pour les athlètes d’autres disciplines sportives.

Bien que ce soit une période difficile, le Koweïtien y voit une chance pour ses clients de suivre et d’en apprendre davantage sur les habitudes alimentaires propres car ils ont accès à toutes les méthodes de cuisson à la maison.

«Étant à la maison avec peu de choses à faire, il est plus difficile de maintenir un mode de vie sain, mais je vois cette situation comme une opportunité pour les athlètes de suivre leur alimentation avec précision et d’en apprendre davantage sur les méthodes de cuisson saines comme les grillades, la cuisson au four et l’ébullition.» dit Saleh.

«Je recommande également de rester mobile. Bien que vous ne puissiez pas être à l’extérieur, vous devez continuer à vous entraîner et à faire de l’exercice à l’intérieur.

Si vous n’avez pas d’équipement, il est toujours possible de faire des exercices de poids corporel tels que des pompes et des tractions.

«De nombreux formateurs publient désormais des séances d’entraînement quotidiennes sur leurs réseaux sociaux, et c’est donc un outil utile dont il peut profiter. Pratiquer l’auto-isolement n’est pas une excuse pour ne pas continuer à suivre un style de vie sain et actif. »

Avant de prescrire un plan nutritionnel à ses clients, il s’assure que tous les paramètres issus d’une analyse de la composition corporelle sont compris.

La machine d’analyse de la composition corporelle peut mesurer la graisse, la masse musculaire et la teneur en eau du corps. Après avoir enregistré toutes les mesures, le régime alimentaire antérieur et les antécédents médicaux, il conçoit ensuite un plan de régime alimentaire qui convient à leur corps et, surtout, à leurs objectifs sportifs.

«Tout dépend des exigences des athlètes. Cela dépend des mesures et des objectifs du régime alimentaire et de l’athlète. Un plan de repas sain devrait couvrir tous les groupes d’aliments tels que les légumes, les fruits, les légumes verts, le lait et les graisses », a-t-il déclaré.

«En calculant les calories des macronutriments que sont les protéines, les glucides et les graisses, je vise à les répartir sur trois repas principaux et trois collations réparties sur la journée.

«Je recommande généralement un régime alimentaire qui touche tous les groupes d’aliments, car c’est la façon de tirer le maximum d’avantages pour la santé des aliments que vous consommez et de prévenir toute carence.

“Savoir combien de calories sont consommées et combien sont brûlées pendant les séances d’entraînement est un aspect très important et je conseillerais aux athlètes de surveiller cela.”

Avec autant d’options alimentaires disponibles, parfois un athlète peut être naïf quant à ce qu’il est préférable d’inclure dans son programme alimentaire quotidien. Peut-être qu’il manque un type de nourriture qui pourrait leur donner un coup de pouce supplémentaire d’énergie saine.

«Un exemple de plan de repas pour un athlète serait de commencer par un petit déjeuner composé d’un sandwich à la croquette aux œufs avec du café, du lait et une pomme. La première collation peut comprendre une barre granola avec un mélange protéiné », a-t-il déclaré.

«Pour le déjeuner, une poitrine de poulet grillée avec des épinards et du riz cuit à la vapeur avec une portion de salade de betteraves et de yaourt grec pour augmenter la teneur en protéines et fournir des probiotiques bénéfiques pour le corps. La collation deux peut être un sandwich au thon.

«Le dîner pourrait être un risotto au saumon et des légumes vapeur avec du yaourt grec. Pour une collation avant l’entraînement, la banane avec du beurre d’arachide et un expresso fonctionne bien. “

Bien que les gens prêtent une attention particulière à leurs aliments, ils oublient souvent de surveiller leurs micronutriments – les vitamines et les minéraux contenus dans les aliments.

Pour optimiser les performances, certains athlètes prennent des suppléments supplémentaires comme des multivitamines, des huiles de poisson et des comprimés de vitamine c, entre autres. Le magnésium est un autre minéral populaire car il réduit les crampes aux jambes et abaisse la pression artérielle.

Comme le dit Saleh, la sélection des vitamines et des minéraux dépend de l’athlète et des sports qu’ils pratiquent, et de leurs carences.

«Pour les combattants de jiu-jitsu, je recommande de prendre de la citrinine pour réguler le flux sanguin vers le cœur, ce qui peut améliorer le flux sanguin et l’endurance. Les multivitamines peuvent être bénéfiques s’il existe des carences dans leur régime alimentaire actuel », a-t-il déclaré.

“Je conseille également à mes combattants de prendre des suppléments de zinc et de magnésium avant d’aller se coucher avant leur compétition pour améliorer la récupération et la qualité du sommeil.”

La récupération et un bon sommeil sont essentiels pour tout athlète. Outre leur nutrition, c’est cette chance de gagner un pourcentage supplémentaire pour les différencier de la compétition.

Avant les matchs, Saleh recommande une gamme de différents aliments pour aider ses athlètes à travers les disciplines de taekwondo, de boxe, de jiu-jitsu et de football, afin de générer de l’énergie et de maintenir la masse musculaire et les forces.

«Parfois, j’ajoute des ressources en caféine comme un expresso pour améliorer la concentration et le temps de réaction», a-t-il déclaré.

«Un repas d’avant-match ou de pré-compétition peut être une banane, du beurre d’arachide, ainsi qu’un espresso, du pain grillé blanc, du beurre d’arachide à la confiture et du café noir.

«Les dattes au miel et à l’espresso sont également idéales pour le jiu-jitsu et d’autres sports de combat. Ces types de repas doivent être consommés 30 à 45 minutes avant l’activité compétitive. »

Après une activité compétitive, il est vital de reconstituer les niveaux de glycogène, un stockage d’énergie dans les muscles et le foie qui retient et reconstruit les muscles.

Si un athlète ne se remplit pas correctement après un exercice intense, son niveau d’énergie diminuera considérablement et les performances ultérieures pourraient être affectées.

«Les athlètes ont besoin d’un réapprovisionnement rapide comme des boissons pour sportifs comme Gatorade et Powerade, qui contiennent des glucides et des électrolytes rapides. Si un athlète ne préfère pas une boisson pour sportifs, nous pouvons prescrire du jus de cerise ou de baies.

“La nourriture comme la pizza ou les pâtisseries. Des gels de sport sont également prescrits. Après une heure, un repas riche en glucides et en protéines. Des aliments tels que des spaghettis à la viande, des pâtes au poulet et l’objectif devrait être de faire le plein juste pour commencer efficacement le protocole de récupération. »

Les athlètes doivent manger correctement pour améliorer les performances et la récupération, ce qui signifie sélectionner des aliments qui fournissent de l’énergie. Les glucides et les protéines sont évidemment les aliments les plus importants pour aider, mais d’autres sont également cruciaux.

Beaucoup de gens disent que le sucre est mauvais pour le corps et il y a beaucoup de mythes associés à cela. Un peu de sucre avant, pendant et après la compétition aide un athlète car c’est une forme rapide de glucides.

Bien sûr, comme tout, trop d’un aliment particulier est mauvais, mais le sucre a ses avantages.

«Le sucre présente de nombreux avantages pour les joueurs lorsqu’il est utilisé proportionnellement. Je recommande toujours à l’athlète de consommer du sucre avant, pendant et après son entraînement ou match car c’est une forme rapide de glucides, ce qui lui donne un regain d’énergie immédiat avant un match et aide à initier la récupération après », a-t-il déclaré.

«À la mi-temps, je leur recommande de boire de l’eau sucrée ou des boissons pour sportifs afin d’obtenir un peu plus d’énergie pour récupérer le plus possible et apporter de l’intensité dans la seconde moitié du match.

«Après le match, le sucre aide à la récupération rapide du joueur. La consommation de jus aide les athlètes à ravitailler leurs réserves de glycogène. »

Un sujet qui a été au centre de la plupart des conversations nutritionnelles est le véganisme. Il y a des athlètes de renom qui soutiennent maintenant un régime végétalien comme Novak Djokovic et Lewis Hamilton, qui attribuent tous les deux leur succès récent à un régime sans viande.

De plus en plus de gens sautent dans le train végétalien, croyant que la santé cardiaque sera améliorée et réduisant également les chances d’avoir certaines maladies. Différents régimes alimentaires fonctionnent pour différentes personnes; par conséquent, une alimentation équilibrée est toujours mieux recommandée.

«Il est vrai que les athlètes suivent des styles de régime spécifiques, en particulier un mode de vie végétalien. Cependant, en particulier pour les athlètes de jiu-jitsu, il est important pour eux de compenser les pertes de vitamines et de minéraux résultant de la non-consommation de viande et de produits laitiers. Ces pertes sont souvent compensées par la prise de suppléments », a-t-il déclaré.

