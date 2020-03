Comment une conversation avec l’un des entraîneurs d’Ole Gunnar Solskjaer a sauvé la carrière de Fred à Manchester United

La transformation de Fred à Manchester United cette saison a été tout simplement remarquable.

Le milieu de terrain brésilien a connu une première saison épouvantable à Old Trafford après son transfert de 47 millions de livres du Shakhtar Donetsk et a été critiqué pour son inefficacité sur le terrain.

Fred a été l’un des meilleurs joueurs de United cette saison

Cependant, cette saison, il est devenu l’un des joueurs les plus importants d’Ole Gunnar Solskjaer – et selon le Times, il semblerait que ce soit la conversation qu’il a eue avec l’un des nouveaux entraîneurs du club, Martyn Pert.

Ayant raté les quatre premiers matches de la saison en raison d’une blessure, Fred allait apparemment être un joueur peu actif pour Solskjaer tout au long de la campagne.

Les tensions entre les deux hommes se sont encore intensifiées lorsqu’il a accordé une interview à UOL Esporte au Brésil, dans laquelle il a affirmé qu’il y avait des «problèmes» dans le vestiaire United sous la direction du Norvégien.

On pense que ses remarques ne sont pas descendues avec Solskjaer ou certains membres du personnel du club, mais Pert, qui parle couramment le portugais, l’a pris de côté et lui a dit d’être plus sage sur ce qu’il disait en public.

La suspension de la Premier League en raison du coronavirus est survenue au mauvais moment pour les Red Devils, qui étaient sur une séquence de 11 matchs sans défaite et qui ont pris de l’élan pour une vague de quatre premiers.

Et Fred aurait été candidat au Joueur de la saison du club si la campagne avait continué.

S’exprimant en février, Solskjaer a expliqué pourquoi Fred avait eu du mal lors de sa première saison au club.

Il a dit qu’il [Fred] eu du mal avec la langue la saison dernière, et pour être honnête, je ne m’attendais pas à ce que ce soit un problème quand il est entré parce que Jose était le manager, donc il a probablement très bien communiqué avec lui.

“Un de nos entraîneurs, Martyn Pert, est venu des Whitecaps de Vancouver en MLS et il parle couramment le portugais, donc il est plus facile pour Fred de communiquer avec nous tous maintenant.”

