Comment une expérience de Michael Jordan préfigure la NBA moderne

Au printemps 1989, Michael Jordan s’était déjà annoncé comme un talent pour toujours. Il avait fait le match des étoiles au cours de chacune de ses cinq premières saisons NBA et a remporté trois sélections All-NBA en cours de route, dont deux pour la première équipe; il avait mené la ligue deux fois et était devenu le premier joueur à remporter le titre de joueur le plus utile et de joueur défensif de l’année au cours de la même saison.

Avant d’avoir 26 ans, Jordan était déjà le genre de basketteur dont le mariage entre un athlétisme impressionnant et des fondamentaux affinés pourrait court-circuiter les tableaux de bord, amadouer les hosannas des chorales des amateurs de basket-ball et affronter les réalisations individuelles les plus impressionnantes de histoire. La partie «individuelle» reste cependant un point de friction.

Personne n’a marqué en moyenne plus de points par match en séries éliminatoires que la Jordanie de 1984 à 1988, mais ses Bulls ont fait un total combiné de 5 à 15 lors de ces quatre séries éliminatoires et n’ont pas progressé au-delà du deuxième tour. Il semble ridicule, avec le bénéfice de trois décennies de recul et d’histoire sur lesquels s’appuyer, de considérer l’existence de la question: Michael Jordan peut-il gagner le gros? Mais au début de mars 1989, les inquiétudes tournaient toujours autour de ce qu’une seule étoile – même aussi incandescente que MJ – pourrait accomplir contre les galaxies réparties dans la ligue.

«Il est, par lui-même, une équipe d’un seul homme, qui mérite clairement le prix MVP; mais dans une ligue qui évolue vers un jeu plus profond et plus équilibré, il est quelque chose d’une bizarrerie – presque un albatros », a écrit Ted Cox pour le numéro de février 1989 du magazine Chicago. «Comment un joueur aussi bon peut-il traiter les autres comme des égaux? Comment un joueur aussi accompli peut-il être simplement membre d’une équipe? »

Jordan n’y est jamais tout à fait arrivé. Les histoires sur la façon dont il pouvait être dur avec ses coéquipiers sont devenues une légende, et même plus tard dans sa carrière, alors qu’il remportait le championnat après le championnat flanqué de l’un des 50 plus grands joueurs de l’histoire de la NBA, il a toujours qualifié ses coéquipiers de « mon casting de soutien. ” (La prédilection de Jordan à prendre le relais tard dans les matchs est devenue un bâillon de longue date à Chicago. L’entraîneur adjoint des Bulls, John Bach, l’a appelé «l’Archange Offense», décrit plus tard par Phil Jackson comme: «C’est là que nous donnons le ballon à Michael Jordan et disons , «Sauve-nous, Michael.» »)

Mais au cours de la dernière partie de cette saison 88-89, Jordan a trouvé un fac-similé assez convaincant d’une réponse à ces questions d’égalité et de responsabilité partagée, qui s’appuyait sur l’héritage à tout faire d’Oscar Robertson et préfigurait par inadvertance le moderne changement de style du jeu vers les principaux fabricants de jeux à usage monstre. Un quart de siècle avant que LeBron James, James Harden, Russell Westbrook et Luka Doncic ne commencent à faire en sorte que les triples doubles de 30 points semblent banals, Michael Jordan a décidé de commencer à jouer le meneur.

L’expérience a débuté à Boston, il y a environ 31 ans. Après s’être tiré l’aine lors d’une défaite du 7 mars contre les 76ers – ou peut-être qu’il avait la grippe? -, Jordan a manqué le match de la nuit suivante avec les Celtics, prenant une série de 236 matchs consécutifs. La Jordanie n’étant pas disponible pour porter la charge de score, une équipe de Chicago sans punch a perdu pour la quatrième fois en six matchs, laissant les Bulls à la sixième place dans une Conférence de l’Est brutalement difficile.

Cela a également laissé Jordan, bien en route vers un troisième titre de score consécutif, mais opérant souvent contre des défenses chargées, voulant voir des changements à la fois dans l’offensive de l’équipe (lire: Impliquons le reste de l’équipe) et son rôle dans faciliter (lire: Essayons de rendre le processus de génération de seaux un peu moins épuisant pour moi). Cela a conduit à une longue conversation à huis clos avec Doug Collins – un sitdown de deux heures, selon certains rapports – dans lequel Jordan a appelé son entraîneur-chef pour lui jeter les clés.

“J’ai mentionné que quelque chose devait être fait pour améliorer la cohérence de notre jeu”, a déclaré Jordan, selon Robert J. Murphy de l’UPI. “Il m’a demandé d’être un leader, et j’ai dit qu’il était difficile de diriger depuis la deuxième position de garde, et qu’il valait mieux pour moi de diriger depuis la position de meneur.”

C’était logique. Si le but de la plupart des possessions de Chicago était de donner à Jordan le ballon avec une chance de créer un seau, alors pourquoi ne pas simplement éliminer la partie où le jeu commence avec quelqu’un d’autre ayant le ballon et Jordan doit se battre dans la circulation pour l’obtenir?

“C’est différent”, a déclaré Jordan, selon Sam McManis du Los Angeles Times. «Cela change votre accent sur le jeu. Vous devez tout gérer, garder le rythme, mettre tout le monde à leur place. Mais cela aide notre jeu à rupture rapide, et c’est le rythme et le style dans lesquels nous voulons être. »

Et pas celui dans lequel les adversaires des Bulls voulaient qu’ils soient. A déclaré alors l’entraîneur-chef des Hawks Mike Fratello, au Atlanta Journal-Constitution: «Il était déjà un cauchemar. Maintenant, il obtient encore plus le ballon. » (Le meneur de jeu de Fratello à Atlanta, l’entraîneur éventuel du champion de la NBA, Doc Rivers, a fait une remarque assez fine: “Je n’aime pas ça. Je pense que c’est terrible. Ce n’est pas juste.”)

Vingt-sept ans plus tard, Mike D’Antoni prendrait une décision de rationalisation similaire à celle de l’entraîneur-chef de Houston, dispensant des faux-semblants de position et installant officiellement James Harden en tant que meneur des Rockets. L’une des raisons du changement à Houston en 2016, a déclaré D’Antoni à Jared Dubin, était de donner à son marqueur All-Star «un sens… de but pour l’équipe qu’il comprend: faire participer tout le monde dans une certaine mesure sans perdre son identité . ” Cela a très bien fonctionné à Houston; Harden (qui était toujours en moyenne de 29,1 points par match) a mené la ligue aux passes décisives aux commandes d’une équipe de 55 victoires qui se vantait du non de la NBA. 2 infraction.

Jordan et Collins ont eu la même idée en 1989, visant à tuer deux oiseaux avec une pierre: faciliter la libération de la superstar en lui donnant simplement le ballon plutôt qu’en l’obligeant à aller le chercher auprès de quelqu’un d’autre, et en le faisant plus facile pour tous les autres de Chicago de tirer parti de l’attraction gravitationnelle de Jordan sur les défenses.

«Nous essayons d’obtenir une plus grande distribution des tirs, d’impliquer tout le monde dans l’infraction. Je veux faire de tout le monde une arme maintenant, donc nous n’avons tout simplement pas une arme », a déclaré Jordan aux journalistes. «L’année dernière, en séries éliminatoires, nous avons été exposés, où une personne faisait tout le score.»

Cela a changé rapidement lorsque Jordan a glissé au point. Dans le prochain match de Chicago, une victoire de 105-88 contre les SuperSonics, c’est le vétéran centre Bill Cartwright qui a mené cinq Bulls à deux chiffres avec un sommet de 20 points, tandis que Jordan a réussi 18 buts – en seulement 13 tentatives de placement, sa deuxième -le numéro le plus bas de la saison: 15 passes décisives, un record en carrière et huit rebonds. Deux nuits plus tard, Jordan a gardé la pédale au métal contre les Pacers, cumulant 21 points, 14 rebonds et 14 passes en seulement 30 minutes de temps au sol dans une victoire de 122-90 en éruption:

Il s’agissait du neuvième triple-double de la carrière de Jordan et de son quatrième de la saison. Plus serait sur le chemin.

Donner à Jordan le ballon en haut au milieu du terrain a rendu plus difficile pour les défenses de le doubler et a donné plus de place à ses coéquipiers pour faire des dégâts lorsque les adversaires tentaient toujours de s’incliner trop lourdement vers le MVP en titre. Il avait besoin de coéquipiers capables de le faire, cependant, c’est pourquoi plusieurs matchs dans l’expérience Point MJ, Collins a déplacé le meneur de quatrième année Sam Vincent – un gardien incohérent décrit dans ce journal de Chicago comme exécutant l’infraction Bulls “avec toute la surface” cool d’un buveur de café compulsif »- sur le banc en faveur du tireur d’élite Craig Hodges.

L’ancien choix de repêchage de troisième ronde (il y a bien longtemps lorsque le repêchage de la NBA comptait trois rondes) avait rebondi autour de quatre équipes en sept saisons, essayant de trouver une niche en tant que garde combo sous-dimensionnée défiée de manière défensive. Mais en tant que tireur à longue portée volontaire qui avait dirigé deux fois la NBA en pourcentage de 3 points, il était un ajustement main dans la main en tant que cible de capture et de tir avec espacement au sol aux côtés d’un créateur d’ailes dominant le ballon. Dans les 10 premiers matchs de Jordan en tant que meneur de jeu de Chicago, dont six ont commencé Hodges, il a obtenu une moyenne de 15 points en 31,5 minutes par match, tirant à 56,9% à longue portée sur 5,1 essais par nuit – un taux de tentatives de 3 points qui semble carrément étrange. ces jours-ci, mais était sacrément inconnu pendant les administrations Reagan et Bush. Les Bulls en équipe ont en moyenne seulement 6,5 tentatives de 3 points par match au cours de la saison 1988-1989; huit équipes en moyenne moins de 5,1.

Mettre un autre tireur dangereux sur le sol – que ce soit Hodges ou John Paxson, qui est entré dans l’alignement à la fin de la saison lorsque Hodges a été blessé – avec une menace de bas niveau Cartwright et de jeunes attaquants athlétiques Scottie Pippen et Horace Grant ont donné à Jordan des cibles plus viables. Cela, à son tour, a relevé le plafond offensif de Chicago: en commençant par une victoire de la Saint-Patrick contre les Knicks, les Bulls ont dépassé 100 points en 16 matchs consécutifs. La meilleure partie pour la Jordanie? “Je ne suis pas censé marquer entre 30 et 50 points par nuit pour que nous gagnions.”

“Combien de paniers faciles voyez-vous Horace Grant et Scottie Pippen obtenir chaque jour maintenant?” Dit Collins. “Tout est créé par la grandeur de Michael Jordan avec le ballon. Les adversaires ne savent pas d’où vient la balle. » (Pippen et Grant, deux étudiants en deuxième année qui joueraient d’énormes rôles dans la dynastie des Bulls à venir, chacun en moyenne plus de tirs et de points par match après que Jordan ait pris les rênes.)

Le menu offensif élargi a laissé les Bulls se demander pourquoi ils n’avaient pas essayé tout ça “laisser Jordan diriger le spectacle” plus tôt; comme l’a dit Jordan lui-même: «Personne ne savait que cela arriverait. Si nous avions su cette année, nous l’aurions fait. » De toute évidence, personne n’a consulté Don Nelson à ce sujet. Dans son livre fondateur The Jordan Rules, les Bulls de longue date ont battu l’homme Sam Smith a écrit que Hodges a affirmé qu’après avoir regardé Jordan pop pour 32-12-11 contre Nelson’s Warriors, le cerveau offensif / iconoclaste noté a remarqué: «Eh bien, ils l’ont finalement compris là-bas . Je l’aurais joué au meneur dès le jour où il s’est présenté comme une recrue. » (Comme toujours, Nellie était en avance sur la courbe.)

Ce changement a propulsé le jeu de la légende naissante vers de nouveaux sommets. Jordan a battu Magic Johnson une nuit, récoltant 16 passes décisives dans une victoire d’un point sur les Lakers. Le lendemain, il est sorti dans le deuxième match consécutif sur la route et a eu raison de Kevin Johnson de Phoenix, mettant 32-10-9 dans une autre victoire d’un point. Deux nuits plus tard à Portland, il a amassé 34 points, 17 passes décisives en carrière, sept rebonds et six interceptions sur les Trail Blazers dans une victoire de 15 points qui a conduit la star de Portland Clyde Drexler à affirmer que Jordan «gère le ballon mieux que La magie.” Pas mal pour un gardien de carrière 2 essayant quelque chose de différent pour pousser son équipe vers l’avantage du terrain à domicile au premier tour.

«Je me révèle être un apprenant assez rapide», a déclaré Jordan.

Jordan continua de rouler à partir de là. Une victoire du 25 mars à Seattle a donné le coup d’envoi à une série de sept triples doubles consécutifs – une séquence comme celle que la NBA n’avait pas vue depuis Wilt Chamberlain en 1968, et ne reverrait pas avant que Russell Westbrook ne décroche 11 matchs de suite l’année dernière – au cours de laquelle Jordan a montré à quel point il était devenu dangereux en donnant la priorité au jeu:

Vous avez besoin d’aide pour assembler une séquence comme celle-là. Vos coéquipiers ont besoin de terminer vos flux, de sortir pour pouvoir attraper le ballon et de vous frapper en déplacement pour pouvoir l’emmener jusqu’à la tasse. Jordan a également obtenu de l’aide ailleurs – des statisticiens qui ont suivi ses progrès pendant le match. “Les gars du bureau du marqueur m’ont fait savoir ce dont j’avais besoin”, a-t-il déclaré. Cette communication “s’est arrêtée lorsque la ligue a été informée et a ordonné au buteur de s’abstenir de divulguer les informations pendant le match”, comme Smith l’a écrit dans The Jordan Rules … mais pas avant que la pression impitoyable de Jordan pour les repères statistiques ait suscité des tsk-tsks autour du ligue. (Heure, cercle plat, etc.)

Tout compte fait, la Jordanie a accumulé 11 triples doubles en 15 matchs. Il a également raté de peu quelques-uns de plus au cours de cette séquence, avec une moyenne de 32,7 points, 10,1 rebonds, 10,1 passes décisives et 2,6 interceptions par match, tirant à 50% sur le terrain et à 88% sur la ligne de faute.

“Je pense que ces matchs de 63 points ont disparu”, a déclaré Jordan aux journalistes à la veille des éliminatoires de 1989. «J’ai passé un bon moment à marquer 60 points et 50 points. Mais c’est beaucoup de travail, beaucoup de travail. “

Vous auriez pu déduire, du fait que Jordan est l’auteur de 18 matchs de plus de 50 points après la saison 88-89, que son point de vue sur la question a changé. Alors qu’il parlait au début de l’expérience du meneur de jeu de se sentir comme s’il se sauvait un martèlement physique en jouant sur le ballon plutôt qu’en dehors, le poids de la création et de la finition principale de Chicago pendant plus de 40 minutes par match a commencé à s’user lui. (Encore une fois: temps, cercle plat, etc.) De plus, bien que le changement dans le jeu de Jordan se soit avéré passionnant et mémorable, il n’a pas été trop fructueux pour les Bulls, qui se sont rendus 13-11 pour terminer la saison régulière.

Les Bulls ont atteint la finale de la Conférence de l’Est cette année-là pour la première fois de la carrière de Jordan, vainquant les Cavs en cinq sur The Shot puis les Knicks en six. Mais ils se sont à nouveau échoués contre une équipe de Pistons plus profonde, plus solide et plus expérimentée – une équipe qui pensait qu’une version de Jordan résolue à faciliter était un ennemi moins intimidant qu’une personne pleinement engagée à marquer. Du joueur post-élimination du Chicago Tribune:

Après que Jordan ait brûlé les Pistons pour 46 points dans le match 3, [Isiah] Thomas et son collègue Joe Dumars ont fait une suggestion pour entraîner Chuck Daly, et son concept était tout à fait simple. Ne laissons pas la Jordanie nous battre à nouveau, ont-ils dit. Essayons que les autres gars nous battent.

«Plus vous lui faites penser en tant que meneur de jeu – c’est important:« en tant que meneur de jeu »- plus c’est bénéfique pour nous», a expliqué Thomas, lui-même meneur de jeu. …

“Si l’un de ses coéquipiers s’était intensifié, nous aurions eu des ennuis”, a déclaré l’attaquant des Pistons Dennis Rodman après la victoire de la série.

Alors que les Bulls se dirigeaient vers le repêchage pendant l’intersaison, des informations ont commencé à couler sur le fait que Jordan se sentait à la fois meilleur buteur et principal metteur de table «était trop difficile, avec parfois à défendre contre le meneur adverse et à subir des pressions amener la balle sur le terrain. ” Le directeur général Jerry Krause a répondu en réinsérant Paxson – davantage un meneur d’espacement au sol de nom seulement – dans la formation de départ et en repêchant BJ Armstrong hors de l’Iowa pour se préparer à devenir le second de Jordan, tandis que le nouvel entraîneur-chef Phil Jackson cherchait à réduire l’équipe. s’appuyer sur la création de Jordan en cédant plus de responsabilités de jeu à Pippen et en installant l’infraction de triangle plus égalitaire.

Le sort était jeté: Jordan passerait le reste de sa carrière sur l’aile, terminant les jeux plus souvent qu’il ne les avait créés. (Et, pour ce que ça vaut, plus souvent et avec plus d’effet que n’importe quel autre joueur de l’histoire du sport.) Jordan ferait la passe – à Wennington, à Paxson, à Kerr – mais comme le disait la légende Bob Ryan dans Basketball: A Love Story, «Le point fort de Michael était de mettre le ballon dans le panier. Le passage était secondaire; il pouvait le faire, mais ce n’était pas pour cela qu’il vivait. ” Pendant environ six semaines au printemps 1989, Jordan a semblé déterminé à prouver que c’était le cas et a donné aux observateurs de cerceaux un aperçu à travers le trou de la serrure de l’avenir de la ligue.

“Si la façon dont je joue maintenant ne les convainc pas que je suis un joueur complet, je suppose que rien ne le fera”, a-t-il déclaré.