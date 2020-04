Comment une génération de stars du jeu a changé le Scoutisme QB pour toujours

Même si Quincy Avery n’aime pas la comparaison entre Jalen Hurts et Lamar Jackson, il le prendra. En tant qu’expert quart-arrière qui apprécie les subtilités du poste, Avery grimpe à chaque fois que quelqu’un rassemble grossièrement son nouvel élève et le MVP en titre. Mais il voit aussi les avantages. “C’est intéressant pour moi parce qu’ils sont si différents, mais les gens dans le processus d’évaluation pensent qu’ils sont les mêmes parce qu’ils sont tous les deux athlétiques”, dit Avery. “Je pense que c’est idiot, mais cela pourrait finir par être utile pour Jalen.”

Avery est un entraîneur quart respecté basé à Atlanta, et Hurts est son dernier protégé. Après avoir perdu l’emploi de départ de l’Alabama au profit de Tua Tagovailoa en 2018, Hurts a été transféré en Oklahoma pour sa dernière année d’éligibilité. L’automne dernier, il a lancé 3 851 verges et s’est précipité pour 1 298 verges supplémentaires – rejoignant Jackson et Johnny Manziel en tant que seuls joueurs de l’histoire du football universitaire à accumuler 3 000 verges dans les airs et 1 000 verges au sol en une seule saison. Hurts est considéré par la plupart comme un espoir du Jour 2 dans le repêchage de cette année, et Avery pense qu’il serait projeté encore plus haut s’il ne transportait pas les bagages de son passage en Alabama.

A présent, Avery est familier avec le tutorat des prospects recherchés de la NFL. Il y a trois ans, il a passé le projet de gantelet avec son étudiant le plus célèbre, Deshaun Watson. Watson a eu une carrière historique à Clemson, mais est tombé au 12e choix – une omission qu’Avery attribue au rythme glacial de la pensée de groupe de la NFL. Il y a encore trois ans, les équipes de la NFL ne savaient pas trop quoi penser de la capacité de Watson à évoquer des jeux de nulle part et à briser le cœur des défenses dans le processus. “Je ne pense pas qu’ils aient creusé suffisamment pour comprendre à quel point c’était important”, déclare Avery. “Je ne pense pas qu’ils aient compris qu’en entrant dans la ligue, les gars en auraient vraiment besoin, et cela allait changer leur façon de jouer.”

Pendant des décennies, les quart-arrière mobiles et meneurs de jeu ont été considérés comme une nouveauté dans la NFL. La possibilité de prolonger les jeux ou de ramasser des chantiers sur le terrain était un luxe, pas une nécessité. De temps en temps, un QB au pied de flotte comme Steve Young ou Michael Vick venait et faisait des vagues, mais les entraîneurs et les évaluateurs réclamaient toujours largement les passants de poche qui travaillaient dans les limites d’une infraction. Récemment, cependant, cette position s’est adoucie.

Alors que des QB meneurs de jeu comme Watson, Jackson, Russell Wilson et Patrick Mahomes ont repris le sport, les entraîneurs et les cadres ont été obligés de revoir leur façon d’évaluer la position. La mobilité fonctionnelle et les compétences avec des lancers hors calendrier ne sont plus des bonus supplémentaires pour les prospects haut de gamme. Ce sont des conditions préalables. Au cours des dernières saisons, presque tous les QB repêchés dans le top 10, y compris Baker Mayfield, Josh Allen et Kyler Murray, ont démontré leur capacité à se déplacer et à effectuer des lancers hors plateforme. Cette tendance ne devrait se poursuivre que cette semaine, avec des QB adaptables comme Joe Burrow, Tua Tagovailoa et Jordan Love, qui devraient tous être pris au premier tour. “Jared Goff, à mon avis, est le dernier bien, [highly drafted] QB qui ne peut pas bouger », explique Jordan Palmer, entraîneur du quart-privé, dont les clients comprennent Burrow et Allen.

Alors que le match de la NFL s’est étendu et accéléré, le rôle du quart-arrière a changé. De la façon dont le passant de longue date de la NFL, Sage Rosenfels, le voit, l’évolution du QB a reflété celle du meneur de la NBA. «Je regarde Kirk Cousins ​​comme un John Paxson», dit Rosenfels. «John n’a pas créé d’offense. Il a frappé le coup ouvert quand tout allait bien. C’est Kirk Cousins. Pat Mahomes est Steph Curry. Non seulement il peut frapper le coup ouvert, mais il peut créer toute une série d’offenses lorsque les choses se cassent. »

La position de quart-arrière est entrée dans une nouvelle ère. Les passants fonctionnellement mobiles sont devenus le modèle à tous les niveaux du jeu. Et ce changement a remodelé ce que les équipes recherchent dans le projet. “C’est vraiment cool de regarder l’évolution du jeu”, déclare Jake Heaps, l’entraîneur personnel de Wilson QB. «Je pense que cela a complètement changé les mentalités des évaluateurs à tous les niveaux quant à ce qui peut être fonctionnel au poste QB, ce qui peut réussir et ce qui peut être le plus dangereux.»

Jalen Hurts





Brian Bahr / .

Avant que la génération de passants la plus récente ne bouge le sport, l’évaluation QB était restée assez théorique pendant des décennies. Les scouts ont passé la majeure partie de leur temps à étudier comment un quart-arrière a jeté, en priorisant la précision, l’anticipation et le timing sur des facteurs tels que l’évasion et les compétences de précipitation. Même lorsque les entraîneurs ont creusé dans les moindres détails du jeu d’un prospect, ils se sont davantage concentrés sur des facteurs situationnels tels que les performances de la zone rouge et l’efficacité du tiers vers le bas que sur le jeu hors calendrier. «Il y avait la considération supplémentaire de« OK, cette personne peut-elle prolonger le jeu? Peut-il échapper à la ruée? Est-il une menace de brouillage? »», Explique Mike Sullivan, qui a passé huit saisons en tant qu’entraîneurs des NFL et coordinateur offensif de 2010 à 2018. «Mais je ne pense pas que ce soit tout aussi haut [list of] priorités. ”

Les premiers entraîneurs de la NFL à vraiment apprécier les avantages des quarts mobiles étaient en fait ceux chargés de les arrêter. Au cours de ses quatre décennies en tant que coordinateur défensif, Wade Phillips a constaté que les quarts qui pouvaient constamment garder les jeux en vie lui donnaient le plus de maux de tête. “Même les plus grands, vous n’avez pas eu à vous soucier de Brady [running]», Explique Phillips. “Vous devriez essayer de battre votre gars et essayer de l’atteindre, car vous saviez qu’il n’allait pas être en mesure de courir ou de prolonger le jeu très longtemps. Et Peyton Manning, de la même manière. Je veux dire, ce sont de très bons joueurs, mais ils allaient être dans la poche. »

«Je regarde Kirk Cousins ​​comme un John Paxson, qui n’a pas créé d’offense. Il a frappé le coup ouvert quand tout allait bien. Pat Mahomes est Steph Curry. » —Sage Rosenfels

Manning et Brady étaient tous deux des experts dans le déchiffrement des défenses, mais ni l’un ni l’autre n’a forcé Phillips et d’autres coordinateurs à modifier radicalement leurs approches. Cette nouvelle génération de quarts-arrière, d’autre part, rend le déclenchement de tactiques agressives telles que la couverture serrée des hommes et les zones de match-pattern une proposition beaucoup plus risquée. “Chaque fois que vous jouez avec un homme, vous êtes sensible à un quart-arrière en cours d’exécution”, explique Phillips. “C’est ce qui nous inquiétait avec Cam Newton quand nous l’avons joué. Vous pouvez jouer à l’homme, mais ensuite il peut s’enfuir avec. Donc, oui, ces gars nous posent toutes sortes de problèmes. »

Au fur et à mesure que les coordinateurs se préparent pour les quarts mobiles, ils doivent choisir où – pas si – leur défense sera vulnérable. En insistant sur l’importance de maintenir les voies de précipitation ou en utilisant un espion, les équipes sacrifient leur course de passe et exercent une pression indue sur le secondaire. Si un coordinateur décide de lancer un blitz pour forcer un QB dans une décision, la défense est susceptible d’être entaillée au sol. “Si vous donniez du sérum de vérité à tous les entraîneurs défensifs, et qu’il n’y avait pas de coach … Je vous garantis que 99,9% d’entre eux diraient qu’ils préféreraient faire face à un ‘passeur de poche’ de statue immobile dans le match d’aujourd’hui plutôt qu’à quelqu’un à la Deshaun. Watson, Patrick Mahomes, Aaron Rodgers », explique Sullivan.

Lamar Jackson





Patrick Smith / .

Trente ans avant de commencer à entraîner Lamar Jackson, James Urban n’était qu’un autre adolescent de Pennsylvanie avec une affiche de Randall Cunningham sur son mur. L’entraîneur des quarts des Ravens a déclaré que même si les meneurs de jeu hors calendrier sont désormais à la pointe de la ligue, les joueurs qui pouvaient créer par eux-mêmes ont été présents tout au long de l’histoire de la NFL. “Ce sont les gars que j’ai vus, et le fait est qu’il y a eu des quart-arrière mobiles du Temple de la renommée qui ont très bien réussi depuis le début – Roger Staubach, Fran Tarkenton, John Elway et Steve Young”, dit Urban. «Il y a toujours eu des gars qui peuvent courir et jouer.»

Les quarts-arrière athlétiques ne sont pas un nouveau concept, mais les équipes de la NFL ont traditionnellement eu du mal à les utiliser correctement ou ont abandonné trop tôt dans le processus. Cela tient en partie au manque d’imagination. Et une partie de cela a incontestablement à voir avec la course, car les quarts-arrières blancs qui passent dans la poche ont souvent été autorisés à échouer de la même manière que les quarts-arrière noirs qui ont fait du jeu. Mais à tous les niveaux du football, les entraîneurs sont devenus plus ouverts à l’idée de mettre le ballon entre les mains de leurs meilleurs athlètes et de les laisser faire face à des douleurs croissantes qui auraient pu faire dérailler les carrières QB. “Ce prochain lot [of young quarterbacks]”Et ce n’est qu’une supposition”, ils auront pu échouer davantage “, explique Joey Roberts, directeur du personnel d’Elite 11.” C’est le fruit du travail des gars que nous voyons le dimanche. [With] certains des gars qui descendaient la pipe, dans un monde il y a 10 à 15 ans, ça aurait été: “Allez prendre votre balle et la mettre sur la touche … vous n’êtes plus un quart-arrière.” ”

“Si vous donniez du sérum de vérité à tous les entraîneurs défensifs, et qu’il n’y avait pas de coach … Je vous garantis que 99,9% d’entre eux diraient qu’ils préféreraient faire face à un ‘passeur de poche’ de statue immobile dans le match d’aujourd’hui plutôt qu’à quelqu’un à la Deshaun. Watson, Patrick Mahomes, Aaron Rodgers. » —Mike Sullivan

La viabilité de joueurs comme Jackson et Watson a produit un effet d’entraînement, mais il y a une décennie, l’influence a coulé dans l’autre sens. Comme elle l’a si souvent fait, la ligue s’est tournée vers le football universitaire comme source d’innovation pour déployer au mieux son afflux de QB électriques. En 2010, l’option de spread avait repris les rangs collégiaux. Rich Rodriguez avait popularisé le système pendant son mandat en Virginie-Occidentale, et il n’a pas fallu longtemps avant que les meilleurs programmes du pays l’aient adopté. Des entraîneurs comme Urban Meyer en Floride construisaient leurs offensives autour de quarts qui pouvaient courir et lancer, ce qui signifiait que certains des meilleurs athlètes du sport avaient la chance de jouer QB. À l’automne 2010, une ancienne recrue de Meyer nommée Cam Newton a mis le feu au monde du football universitaire à Auburn. Le printemps suivant, les Panthers ont pris Newton avec le premier choix au repêchage de la NFL.

L’arrivée de Newton a coïncidé avec un changement dans la façon dont la NFL a jugé et déployé les quarts-arrière. Au cours des deux saisons suivantes, Russell Wilson, Colin Kaepernick et Robert Griffin III ont tous trouvé le succès comme double menace. Les équipes ont judicieusement intégré certains des principes d’option qui étaient devenus monnaie courante au collège, et pour la première fois, les QB de la NFL moderne ont reçu un cadre pour canaliser leur mobilité. Des entraîneurs perspicaces comme Kyle Shanahan et Andy Reid ont également trouvé des moyens de mettre en œuvre des concepts de propagation pour aider leurs quarts-arrière à s’acclimater plus rapidement à la ligue. «Ces gars-là ont été la première vague de« OK, le système universitaire a quelque chose à faire ici », dit Heaps. “Ce n’est pas quelque chose qui peut être un élément de base du jeu de descente tout comme il est au collège, mais nous pouvons le saupoudrer ici et là, et cela peut être efficace.”

Heaps a commencé sa carrière à BYU la même année que Newton a pris d’assaut le sport. L’ancienne recrue quatre étoiles était aussi traditionnelle que la tradition – un passeur de retour qui a travaillé sans relâche sur les mouvements robotiques QB qui avaient longtemps défini la position. Mais au moment où il a quitté l’université quatre ans plus tard, tout le paysage du football avait changé. «J’ai vraiment été pris dans cette transition», dit Heaps. «Mon entraînement quand j’étais plus jeune, vous parlez de lancer sur la course, des choses comme ça. Je ne me suis jamais entraîné pour que le jeu tombe en panne et se précipite vers la gauche et lance hors de la plate-forme et lance maladroitement. Ce n’était même pas une conversation quand je suis arrivée. ”

Ce changement peut être en partie la raison pour laquelle la ligue a souffert d’une pénurie de quarts dans les années qui ont suivi l’arrivée de Wilson et Griffin dans la ligue. Le sport avait irrévocablement changé, mais la sagesse conventionnelle sur l’apparence et le jeu d’un QB n’avait pas encore été rattrapée, les équipes continuant de rédiger des passants prototypiques comme Brock Osweiler et Christian Hackenberg sur des meneurs de jeu insaisissables comme Wilson et Dak Prescott. Au début de sa carrière, les détracteurs de Wilson ont fait valoir que lui et ses contemporains n’étaient rien de plus qu’une mode passagère, et que les délits gadgets fondés sur des courses de quart-arrière et des tactiques d’arrière-cour ne mèneraient jamais à une production durable. Cette notion a pratiquement disparu au cours des dernières saisons. Plutôt que de voir l’esprit d’improvisation de Wilson ou le flair créatif de Mahomes comme des complications, les entraîneurs avant-gardistes les ont adoptés comme un moyen d’amplifier le système offensif d’une équipe. «Il a fallu un gars comme Andy [Reid] pour dire: «Vous savez quoi? Je sens en quelque sorte que si je m’en tiens là où je suis, je vais me faire dépasser », a déclaré Roberts. Comme ces QB ont excellé, la NFL a cherché à trouver d’autres joueurs qui fournissent le même élément imprévisible.

“Lorsque Russell jouait en 2012, 2013, il était considéré comme un gars qui ne pouvait pas le faire de l’intérieur de la poche et comptait sur ses jambes pour créer ces pièces incroyables”, dit Heaps. «Dans les conversations des dix meilleurs quarts, Russell Wilson ne serait jamais retrouvé. Maintenant, regardez-le aujourd’hui, Patrick Mahomes, Deshaun Watson, Lamar Jackson – tous ces gars, leurs traits sont adoptés d’une manière qui n’était pas là quand des gars comme Russell Wilson sont arrivés pour la première fois dans la ligue. »

Deshaun Watson





David Eulitt / .

L’évolution schématique a joué un grand rôle dans la création de plus d’opportunités pour les quarts sportifs, mais d’autres facteurs plus organiques ont également contribué. Joey Roberts regarde beaucoup de football au lycée et dit que le plus grand écart de talents aux niveaux inférieurs du sport vient des lignes offensives et défensives. Les coureurs de bord du secondaire sont plus explosifs et dominants que jamais, mais le jeu de ligne offensif a largement atteint un plateau. «En mettant en place une ligne offensive cohérente au niveau du lycée, il y a probablement environ 50 dans le pays sur les 15 000 qui peuvent le faire là où vous avez une poche propre à chaque fois», dit Roberts. “Pour la plupart, vous obtenez des rushers gratuits. Vous obtenez des accélérateurs de bord qui vont être juste devant votre visage. ”

Ces préoccupations ne se limitent pas non plus au lycée. Alors que les défenses de la NFL sont devenues plus complexes et que le manque de temps d’entraînement a contribué à la stagnation le long de la ligne offensive, les quarts ont été contraints de surmonter les pannes de protection. «Lamar est le facteur X», explique Urban. «Quand ils nous mettent sur le blitz ou qu’ils nous complotent et que nous n’avons pas la protection tout à fait correcte, ou c’est juste un blitz difficile à ramasser ou un coup, Lamar peut y arriver en faisant rater le gars ou en prolongeant le jeu ou courir et faire une de ces pièces qu’il peut faire. »

L’épiphanie d’Avery à ce sujet est intervenue en 2014, lors de la deuxième saison de Joshua Dobbs au Tennessee. Un nombre disproportionné des meilleures pièces des Vols cette année-là est survenu après que Dobbs ait échappé à la course, réinitialisé ses pieds et lancé un lancer sur le terrain. Avery avait travaillé sur des lancers hors plate-forme avec ses quarts par le passé, mais cette année-là, il a décidé de faire tapis – pour faire de l’avion tout entier hors de la boîte noire. «C’est toujours quelque chose que j’ai fait, mais maintenant j’y met probablement plus l’accent que toute autre chose», dit Avery. Il n’est pas seul dans ces efforts.

“Nous ne pouvons pas répondre à ce que les gens veulent, parce que la seule façon dont nous pouvons permettre à la jeune génération de faire ce qu’elle veut faire et d’être qui elle veut être, c’est que nous soyons authentiques envers nous.” —Quincy Avery

Heaps et Palmer ont tous deux façonné leur programme pour aider les quarts-arrière à faire plus de pièces hors calendrier. Chaque intersaison, Heaps enregistre chaque lancer que Wilson a fait l’année précédente et note ses mouvements. Ils prennent ensuite ces scénarios et essaient de les visualiser en temps réel. «Ça a été une dynamique vraiment cool de sa part et je dis: ‘OK, voici cette situation: le tacle défensif bat un garde, et maintenant vous devez faire un pas sur votre droite et aller à pleine vitesse dans un angle vers l’avant pendant qu’un une croix profonde traverse le champ », dit Heaps. “Vous devez effectuer ce lancer quatre étapes après avoir effectué ce mouvement initial à votre droite.”

Palmer compare sa méthodologie à la boxe. Plutôt que de lancer des coups de poing dispersés, il veut que ses QB pensent en termes de combinaisons et de compteurs. Et tout comme les boxeurs peuvent affiner ces compétences, même les quarts les plus doués peuvent devenir plus précis avec la façon dont ils abordent l’extension des jeux et la prestation de lancers hors plateforme. “Je ne peux pas simuler [a QB] se faire attaquer, se faire frapper, n’importe laquelle de ces choses », dit Palmer. “Mais je peux simuler les types de mouvements que l’on vous demandera de faire, puis vous mettre en position de devoir vous réorganiser et revenir de façon constante encore et encore. Je pense que vous pouvez former beaucoup de ce genre de choses. ”

Des quarts comme Wilson, Watson et Josh Allen ont été façonnés par cette approche même – la poursuite de l’ajout de structure à des pièces non structurées. «C’est de cela qu’il s’agit vraiment», déclare Heaps. «Amener les gars à être à l’aise dans ces situations. Être à l’aise d’être mal à l’aise. ” En conséquence, cette génération de quart-arrière peut fonctionner dans un schéma traditionnel et improviser lorsque ce paramètre s’effondre contrairement à tout groupe précédent.

Tua Tagovailoa





Kevin C. Cox / .

Sullivan a atteint son point de basculement avec des quarts mobiles avant le repêchage de 2017. À l’époque, il était le coordinateur de l’offensive des Giants, et le personnel recherchait d’éventuels successeurs d’Eli Manning. Des quart-arrière meneurs de jeu comme Rodgers et Wilson avaient attiré son attention dans le passé, mais c’était la première fois qu’il regardait des prospects comme Watson et Mahomes – et il ne pouvait pas arrêter d’imaginer les possibilités. Il était amoureux de la pensée de ce qu’ils pouvaient faire, plutôt que de ce qu’ils ne pouvaient pas. “J’ai été très impressionné, très intrigué, et étant très” homme, et si? “, Dit Sullivan. “Vous pensez en quelque sorte comme,” Mec, je me demande à quoi ça ressemblerait. “Presque comme un savant fou. “Boy, c’est vraiment cool, que puis-je faire avec ça?” ”

Le succès que Watson et Mahomes ont connu au cours de leurs premières saisons a aidé à remodeler la perception de la façon dont un quart-arrière superstar devrait jouer, mais Jackson est celui qui l’a radicalement changé pour toujours. En 2016, Avery a regardé depuis les tribunes l’équipe Watson Watson Clemson affronter l’équipe Louisville de Jackson. Même en croyant fermement à la direction que prendrait l’évaluation QB, il avait des doutes sur l’avenir de Jackson. «Je me souviens juste d’avoir pensé:« C’est le gars le plus rapide sur le terrain », a expliqué Avery. “Mais je n’ai pas quitté ce match en pensant qu’il allait être un quart-arrière MVP. Il a changé ma façon de voir les choses. Si jamais je vois quelqu’un d’aussi dynamique, je voudrais lui donner une chance. ”

Même si Jackson a illuminé les défenses de la ligue, on ne peut nier l’impact que les préjugés raciaux continuent d’avoir sur la discussion entourant le jeu des quarts noirs. Mais Avery espère que le succès de Jackson, Watson et d’autres pourra aider à corriger ce déséquilibre à l’avenir. «Je pense que cela encourage [coaches] pour laisser les gars de leur équipe qui peuvent jouer de la même manière que ces gars-là », dit Avery. “Cela leur permet de les voir comme des quarts-arrière.” La décision de Jackson de dire à quiconque voulait l’écouter qu’il était un quart-arrière, de bout en bout, était une déclaration sur l’importance d’embrasser des talents uniques à ce poste. “Vous devez être vous-même”, dit Avery. «Nous ne pouvons pas répondre à ce que les gens veulent, car la seule façon dont nous pouvons permettre à la jeune génération de faire ce qu’elle veut faire et d’être qui elle veut, c’est que nous soyons authentiques pour nous et que nous réussissions lorsque nous arrivons au La NFL joue comme vous voulez. “

En tant que première classe de repêchage à suivre la saison MVP de Jackson, le groupe 2020 de Burrow, Hurts, Love et d’autres sera le premier à tirer pleinement parti des nouvelles perceptions sur les compétences les plus importantes dans le poste. Ils sont sur le point de pénétrer dans un monde où les talents comme la créativité et l’insaisissabilité sont nourris plutôt que tassés. “Je suppose que la meilleure façon de le dire est la suivante: ce serait comme faire de la peinture de Picasso ou de Van Gogh dans les lignes d’un livre de coloriage”, explique Heaps sur la façon dont la vieille garde traitait les QB athlétiques. La dernière génération a enfin donné les bons outils et une bonne toile. Et la ligue ne sera plus jamais la même.