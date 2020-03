Comment vous avez survécu au coronavirus

Au milieu du climat de fermeture et de report que le coronavirus a imposé, le cyclisme mondial trouve une exception qui est difficile à expliquer dans l’une des courses classiques du calendrier. Paris-Nice s’est terminé ce samedi dans le sud de la France, une zone qui, bien que frappée par le COVID-19, n’a pas été empêchée de voir certains des meilleurs riders de l’équipe évoluer dans une manche qui va au-delà des sports et que peu trouvent des explications à sa célébration.

La récente suspension du Giro d’Italia aux dates prévues – du 9 au 31 mai – en raison de l’interdiction faite à la Hongrie de démarrer la course dans ses rues, cela montre l’improbabilité du différend, deux mois avant, d’une course qui a lutté contre tout et chacun pour pouvoir finir avec dignité, mais aussi avec le risque. L’allemand Maximilian Schachmann s’est proclamé vainqueur après avoir été la meilleure dans l’effort constant de sept jours, qui devait être huit, mais l’organisation, obstinée à rester debout alors que Milan-San Remo, Giro, Tirreno ou Flandre tombaient, n’avait d’autre choix que d’amputer la dernière. étape pour pouvoir finir sans risquer – encore plus – exagéré d’obtenir des conséquences graves.

La huitième étape n’est pas la seule à être tombée des attentes de Paris-Nice en pleine crise des coronavirus. Quelques jours avant le début du tour de gala, des équipes d’élite, dont l’équipe Movistar, ont décidé de ne pas monter sur le vélo pour célébrer n’importe quelle course. Dans chacun d’eux, ils ont reçu – ou avaient déjà fait – le soutien des organisations en mode suspension, mais Paris-Nice a commencé sans les coureurs d’élite qui avaient préparé la course et d’autres cas pour vérifier qu’ils avaient quitté la marche pour différentes raisons, notamment à un commun et connu de tous.

Le coronavirus a constitué l’un des groupes les plus actifs de Paris-Nice, le Bahreïn Mérida prendra la décision de ne pas partir pour rouler dans la sixième étape du tour. La victoire extraordinaire de l’espagnol Iván García Cortina au troisième trimestre sera scellée dans le record de la course, mais l’obligation de l’équipe n’était pas de continuer à rouler avant la possibilité que l’un d’entre eux ait été infecté par COVID-19. Différent, mais fondamentalement similaire, était le cas des Américains Tejay Van Garderen, qui a abandonné Motu proprio – son équipe Education First a terminé sur le podium avec Higuita – après connaître l’annonce de Donald Trump de fermer le pays par le coronavirus.

Salon du cyclisme en territoire risqué

Critiques de la carrière En raison du manque de protection pour les cyclistes, ils ont été considérés en arrière-plan par l’organisation, laissant dans le premier le spectacle sportif qui, bien qu’imprudent, a permis au fan moyen de profiter de ce qui aurait pu être les derniers jours de bien et vivre dans les prochaines semaines.

Ce sont les cyclistes, avec Schachmann en tant que vainqueur mérité et Benoot, Higuita, Nairo ou Cortina agissant comme secondaire de luxe, ceux qui mettent le spectacle et le professionnalisme au-dessus même d’une pandémie mondiale sur les routes de l’un des pays les plus touchés. La quarantaine et la fermeture des pays commencent à s’étendre pour stopper le dangereux virus, mais entre-temps, Paris-Nice est devenu le dernier survivant dans un climat de suspensions qui menace de se propager à un nouvel ordre lointain.