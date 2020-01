Comment vous sentez-vous en regardant votre jeune frère se rendre au Super Bowl

Le Super Bowl 54 sera bientôt disponible. Les Chiefs de Kansas City font leur première apparition en 50 ans. Ils jouent les 49ers de San Francisco, qui sont à la recherche de leur sixième victoire au Super Bowl, égalant les Steelers et les Patriots pour la plupart des trophées Lombardi de toute franchise.

Une attaque au top avec un QB exceptionnel et une défense ascendante des Chiefs contre la défense d’élite et l’offensive méthodique des 49ers. Cela devrait être spécial.

Et pour ma famille, ce jeu est très spécial.

J’ai 33 ans. J’ai grandi dans une maison de sport. Nous regardions les sports tous les soirs – baseball, basket-ball et football. Je suis allé à chaque match de football de l’UCLA depuis le moment où je pouvais marcher assez vite pour suivre mon père, jusqu’à ce que je parte en Oregon. Enfant, comme la plupart d’entre nous qui grandissons avec le sport dans notre vie, je jouerais le rôle du coup gagnant dans les finales de la NBA, du home run off des World Series et de la passe gagnante le Super Bowl.

J’imagine que j’ai regardé près de chaque Super Bowl, que je m’en souvienne ou non. Mon premier souvenir du jeu remonte à 1995, lorsque mes 49ers préférés d’enfance ont jeté le bois aux San Diego Chargers. En tant que jeune, vous regardiez l’apparence entourant le dernier match de chaque saison de la NFL et comprenez que celle-ci est différente. Mais, il est presque impossible de comprendre l’ampleur du jeu assis depuis votre canapé.

Quand je suis entré dans la ligue, j’ai rapidement appris ce que le Super Bowl signifiait pour les gens de la NFL. Les joueurs plus âgés et les entraîneurs ont discuté du jeu en termes mythiques. Le Super Bowl est plus de 60 minutes entre deux ennemis – il s’agit d’héritage. Il vous définira pour le reste de votre vie. Le Super Bowl est la raison pour laquelle nous venons tous au travail. Oui, nous gagnons de l’argent, mais nous jouons aussi pour pouvoir dire que nous sommes champions du Super Bowl.

Et même si mon rêve de jouer dans un Super Bowl ne s’est jamais réalisé au cours de mes huit années de carrière de joueur (0-3 en séries éliminatoires), je peux regarder mon plus jeune frère, le chef des attaquants de droite Mitchell Schwartz, obtenir son premier départ dans le grand match. le dimanche. Et wow, quelle expérience enrichissante ça va être.

La course du Super Bowl des Chiefs a été une montagne russe d’émotions

Je ne suis pas une personne émotive. Je ne suis jamais trop haut ou trop bas. Je crois à l’équilibre et, avec cela, vous devez contrôler vos sentiments. Même avec ma famille, j’essaie de rester détendu, concentré et non découragé par les petits irritants. Stable. C’est ainsi que j’ai vu mon frère jouer toute sa carrière, en commençant à l’université de Californie, en passant par Cleveland et en terminant sa quatrième saison à Kansas City.

Contrairement à mes parents, qui, à juste titre, deviennent émotionnels en regardant leurs enfants jouer, j’ai toujours regardé Mitch avec une concentration calme sur ce qu’il faisait à chaque pièce. Je sais qu’il était préparé, il a étudié et a pu exécuter sa mission. At-il fait des erreurs? Bien sûr, nous le faisons tous. Mais puisque j’ai joué la même position que lui, je sais ce que ça fait de faire ces erreurs.

Quand Mitch était un jeune dans la NFL, je regardais son match et si je le regardais en direct, je lui envoyais des SMS sur certaines pièces en temps réel. Je savais exactement sur quelles pièces il avait des questions. Après les matchs, nous discutions de ce qui s’était passé et nous débriefions. Au fil du temps, comme Mitch a excellé en tant que joueur, nous avons de moins en moins ces conversations, car il n’a pas eu besoin de mon aide.

Mais comme vous vous en doutez, je suis toujours son plus grand fan. J’ai toujours admiré la capacité de Mitch à diagnostiquer ce qui lui est présenté. Sa reconnaissance de la passe précipitée avec laquelle il est sur le point de s’engager et sa façon de contrer cela. Jouer plus intelligemment, pas plus fort. Ça n’a jamais été mon style. Je ne pouvais tout simplement pas le faire. Je voulais malmener les gens et je ne pouvais pas jouer aussi bien techniquement. Cela a probablement abrégé ma carrière, mais qui sait. Je n’ai aucun regret.

J’étais excité quand Mitch a signé avec les Chiefs, étant donné que j’aimais ma seule saison à Kansas City avec Andy Reid. J’ai regardé Mitch terminer ses deux premières saisons en séries éliminatoires et j’ai ressenti de la tristesse parce que je savais qu’il était déçu. Mais je pensais que ces équipes pouvaient tout gagner, ce qui a enlevé une partie de la piqûre. Cela a changé la saison dernière dans la ronde divisionnaire.

Les Chiefs sont entrés en séries éliminatoires comme tête de série n ° 1. Je me suis assis dans la cuisine pour regarder le match. Et je suis devenu nerveux. Je n’avais jamais ressenti ce sentiment avant de regarder mon frère jouer à ce niveau. Les chefs étaient censés battre les Colts, et j’étais inquiet à ce sujet. Je ne sais pas trop ce qui m’a pris, mais c’était quelques heures, même avec les Chiefs qui dominaient les Colts. Lorsque les Chiefs ont gagné, je me suis installé, j’ai envoyé un texto aux félicitations de mon frère et j’ai commencé à planifier mon voyage à Kansas City pour le match de championnat de l’AFC.

Lors de ce match contre les Patriots, j’étais nerveux au début, mais être environ 70 000 fans des Chiefs nerveux m’a calmé. J’ai pu regarder le match sans trop de nerfs, même si les Chiefs traînaient au début du match. Ce fut une défaite écrasante en prolongation et je me sentais très mal pour mon frère, qui était clairement enthousiasmé par son premier match de championnat. Après quelques jours, j’étais de retour à Charlotte et la vie a continué.

Au début de cette saison, le seul objectif des Chiefs était de se rendre au Super Bowl de Miami. Quand ils ont lutté au milieu de la saison, j’étais une voix calme sur les réseaux sociaux. J’ai fait valoir que c’était au début de la saison et que les chefs étaient battus. Sois patient. Pas de panique. C’est facile pour moi de faire cette déclaration, car j’ai joué et compris le déroulement d’une saison, et j’ai fini par avoir raison.

Les choses se sont bien passées pour les chefs. Ils ont été confrontés aux Texans lors de la ronde divisionnaire, un match que je pensais que les Chiefs gagneraient facilement. Les Chiefs se sont inclinés 24-0 et je n’étais pas inquiet. Il était tôt et ils avaient fait leurs propres erreurs. Ensuite, Kansas City a couru 51-7 pour gagner, 51-31. Puis ce fut le retour au match de championnat, cette fois contre les Titans.

J’étais préoccupé par les Titans. Ils jouaient bien et je ne savais pas si quelqu’un allait arrêter le train de marchandises. Je me suis mis au travail avant le match. J’ai de nouveau cette sensation nerveuse. J’étais assis à la cuisine, tout seul pendant que mes enfants faisaient la sieste. Le match n’a pas bien commencé pour les Chiefs. Mon anxiété a repris lorsque les Titans ont marqué, ce qui en fait 17-7.

Ensuite, Patrick Mahomes est arrivé.

Soudain, les Chiefs se dirigeaient vers la mi-temps, 21-17. Je savais que c’était fini alors. La deuxième mi-temps a pris le chemin des Chiefs, et ils ont finalement réussi à hisser le trophée Lamar Hunt en victoire, en direction de Miami pour affronter les 49ers.

Après la fin du match, ma femme et mes enfants m’ont laissé seul. Ils sont allés commencer la routine nocturne. J’ai éteint le jeu, je me suis assis tranquillement sur ma chaise et j’ai commencé à déchirer. Je n’avais pas l’intention de pleurer, mais j’étais tellement submergé par l’émotion après avoir été énervé pendant des heures. J’ai sauté le dîner (une rareté pour moi) et je suis resté assis là à penser à ce moment pour Mitch pendant quelques heures.

Comme c’est spécial. Un Super Bowl. Un événement qui définit l’héritage. Je ne peux pas attendre dimanche.