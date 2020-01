Comment Zion Williamson est utilisé par les Pélicans dans ses premiers matchs NBA

Zion Williamson a fait un brillant retour de blessure auparavant. Après avoir raté trois semaines d’action à Duke à la suite de la rupture de la chaussure entendue dans le monde, le futur choix de repêchage n ° 1 combiné pour 60 points et 25 rebonds lors de ses deux premiers matchs de retour de blessure dans le tournoi ACC. La première blessure de Williamson en tant que pro était moins viscérale mais plus grave, le gardant à l’écart des trois premiers mois de la saison NBA alors que l’anticipation montait pour un des débuts les plus attendus de l’histoire de la ligue.

Williamson a maintenant joué deux matchs pour les Pélicans de la Nouvelle-Orléans avec une restriction de minutes stricte qui ne lui a permis de jouer que les cinq premières minutes de chaque quart. Bien que nous n’ayons pas encore vu Zion déchaîné dans toute sa fureur, ses deux premiers matchs ont laissé entrevoir comment les Pélicans prévoient de l’utiliser, et à quel point il sera incroyable une fois qu’il sera en pleine santé.

En deux matchs contre les San Antonio Spurs et les Denver Nuggets, Williamson a combiné pour 37 points et 13 rebonds sur 15 tirs sur 20 en 39 minutes. Son retour nous a donné une grandeur passagère, comme le tronçon de 3:08 à ses débuts où il a frappé quatre trois points consécutifs et a marqué 17 points consécutifs.

Une partie de ce qui fait de Williamson un joueur si fascinant est sa polyvalence: il peut être utilisé comme un handballeur ou un grand homme à chaque extrémité, avec sa combinaison sans précédent de vitesse, de puissance et de toucher lui donnant autant de débouchés pour avoir un impact sur le jeu. . Le rôle de Williamson changera probablement avec le temps, mais c’est ce que nous savons de son jeu en NBA jusqu’à présent.

Les pélicans donnent du temps à Williamson comme petit centre de balle

Les Pélicans ont Williamson dans la formation de départ à l’attaquant pour commencer les matchs, flanqué de Lonzo Ball, Jrue Holiday, Brandon Ingram et Derrick Favors. Après son premier passage, cependant, Williamson voit beaucoup de temps comme le seul grand homme sur le sol. Williamson a joué 46% de ses minutes au centre jusqu’à présent, selon une référence du basket-ball.

À quoi cela ressemble-t-il fonctionnellement? Cela signifie que nous avons vu Williamson comme l’homme de roulis dans le pick-and-roll, pas comme le gestionnaire de balle. Il exige une immense quantité d’attention dans ces actions et est suffisamment habile pour terminer le jeu avec un seau la plupart du temps.

Jouer à cinq a également donné à Williamson l’occasion de toucher le poteau. La Nouvelle-Orléans peut espacer le sol autour de lui avec des tireurs, et le laisser aller travailler quand il obtient un interrupteur sur un petit défenseur.

C’était bien trop facile.

Les Pélicans ont surtout utilisé Williamson au centre dans les changements de rythme pour donner un coup de pouce à leur attaque. Bien qu’il passe beaucoup de temps à l’attaque à côté d’un autre intrigant recrue des Pélicans, Jaxson Hayes, il est clair que l’entraîneur-chef Alvin Gentry est heureux de déployer Williamson à cinq dans certaines situations.

Voici une prédiction pour l’avenir immédiat: la plupart de ses meilleurs moments viendront quand il jouera au centre entouré de tireurs.

Williamson est déjà super efficace en tant que marqueur

Tout ce que Zion a fait au cours de ses deux premiers matchs est de faire 75% de ses tentatives de placement sur le terrain, ce n’est pas grave.

Cela ne devrait pas être une grande surprise. Chez Duke, Williamson a réussi 74,7 pour cent de ses buts sur le terrain de deux points, une efficacité stupéfiante pour quelqu’un qui a pris 364 tentatives de deux points. Son pourcentage de tir réel de 70,2 était l’un des meilleurs cerceaux d’université jamais vu pour un joueur à forte utilisation.

Williamson ne tirera pas à 75% sur le terrain contre des pros au cours d’une saison complète, mais il restera monstrueusement efficace. Bien que sa capacité à tremper ait attiré autant d’attention, Williamson a également une touche rare sur les couches autour de la jante. Une fois qu’il a fermé le panier, il va généralement marquer.

Zion a déjà un impact prononcé sur la victoire

Cette statistique dit tout.

Pelicans 2 derniers matchs

– Zion Williamson au sol (39 min): +19

– Zion Williamson hors sol (57 min): -30

Son PC à 75% de FG est le meilleur grâce à 2 matchs de quiconque à l’ère du chronomètre (min. 20 FGA) via @EliasSports pic.twitter.com/WBklEyuf8c

– ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 25 janvier 2020

Tout le monde veut voir Williamson jouer plus, mais les Pélicans savent également qu’ils doivent le garder en bonne santé à long terme. Malheureusement, la restriction des minutes a un impact à court terme sur leur capacité à gagner des matchs. Il est possible que la Nouvelle-Orléans ait battu Denver et San Antonio avec Williamson jouant une pleine charge de minutes. Au lieu de cela, ils ont perdu les deux matchs après sa sortie.

Sion peut encore nous épater avec son athlétisme

Dans les tribunes!

À l’avenir, ne soyez pas surpris lorsque Williamson commencera à faire basculer le ballon vers lui dans des situations comme celle-ci pour lancer le fastbreak. Pour l’instant, nous allons prendre le point culminant viral.

Les Pélicans tenteront éventuellement d’utiliser Williamson comme initiateur offensif, à la fois en manipulant le ballon dans le pick-and-roll et en exécutant des isolements. En tant que grand homme, sa courte passe ne fera que s’améliorer, ce qui débloquera tant de tirs ouverts pour l’offensive de la Nouvelle-Orléans.

Ce ne sont que nos premiers aperçus de ce à quoi ressemble Williamson en NBA. S’il vous plaît, gardez cet homme en bonne santé, car il est déjà tellement amusant à regarder.