Commentaire complet de l’affrontement de la FA Cup plus l’heure du coup d’envoi et les nouvelles confirmées de l’équipe

Manchester City, champion de Premier League, affrontera Fulham ce week-end.

City a remporté la FA Cup la saison dernière et a emporté Port Vale lors du dernier tour.

Dimanche, Pul Guardiola, Man City, accueillera Fulham en FA Cup

Fulham se concentre sur la récupération de son statut de haut vol cette saison, mais se dirigera vers l’Etihad sans rien à perdre dimanche.

Les Cottagers ont battu l’équipe Aston Villa Prem au troisième tour.

Man City vs Fulham: Comment écouter

Le match de quatrième ronde de la FA Cup débutera à 13 heures le dimanche 26 janvier.

Le commentaire complet de l’Etihad sera en direct sur talkSPORT, avec notre couverture à partir de 12h.

Ian Danter et Danny Mills vous apporteront toute la mise en place et notre commentaire en direct.

Pour vous connecter, cliquez ici pour la diffusion en direct ou cliquez sur le lecteur radio ci-dessous.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB ou sur le MW 1053 ou 1089.

Pour plus d’informations sur la façon d’écouter EN DIRECT sur talkSPORT, cliquez ici.

Man City vs Fulham: Qu’est-ce qui a été dit?

Le patron de Fulham Scott Parker: «Lorsque vous jouez contre City, comme ils l’ont fait à Manchester United après 30 minutes ou à Aston Villa récemment, contre n’importe quelle équipe, ils ont la capacité de vous mettre à l’épée quand ils le veulent.

«Une tâche difficile mais que nous apprécions tous. C’est toujours intimidant, c’est une équipe de classe mondiale, cela ne fait aucun doute.

«Il y a eu des équipes qui sont allées là-bas et qui sont reparties avec quelque chose, donc il y a toujours un peu d’espoir sur lequel vous pouvez vous tourner.

«Ils ont beaucoup de matchs et participent à de nombreuses compétitions.

«Celui que Pep décide d’utiliser, vous verrez normalement un joueur international et une équipe solide. Rien ne change trop pour eux.

«Le message principal pour mes joueurs est d’y aller avec beaucoup de courage, un grand cœur et une grande détermination.

«Vous allez dans des endroits comme Etihad et jouez avec des équipes comme Man City et vous y allez sans aucune conviction réelle et neuf fois sur 10 vous sortez de là avec une défaite.

«Mon message principal est d’y aller avec courage, croyons-y et essayons d’y mettre notre marque.»

Fulham de Scott Parker fait le déplacement à Manchester City ce week-end

Man City vs Fulham: Équipes confirmées

Guardiola a sélectionné un alignement de départ assez solide pour le choc de dimanche, avec des joueurs comme David Silva, Bernardo Silva, Riyad Mahres et Gabriel Jesus. Cependant, les cinq arrières du gardien de but et de la défense sont en grande partie constitués de joueurs remplaçants, tandis que le jeune talent Phil Foden arrive au milieu de terrain.

Fulham a fait ses débuts avec Terence Kongolo cet après-midi depuis son arrivée à Huddersfield, Parker ayant également appelé Steven Sessegnon, Stefan Johansen et Cyrus Christie dans le onze de départ.

Homme Ville XI: Bravo, Cancelo, Garcia, Otamendi, Angelino, Gundogan, Silva (C), Foden, Bernardo, Mahrez, Jesus

Subs: Ederson, Stones, Sterling, Aguero, Zinchenko, Rodrigo, De Bruyne

Fulham XI: Rodak, Hector, Johansen, Ream, Decordova-Reid, Kongolo, Cavaleiro, Bryan, Onomah, Sessegnon

Subs: Bettinelli, Odoi, McDonald, Cairney, Jasper, Stansfield, De La Torre

