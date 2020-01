Commentaire complet de SPORT pour l’affrontement du troisième tour de la FA Cup au Riverside

L’équipe en titre du championnat, Middlesbrough, recherchera un bouleversement de la FA Cup lorsqu’elle accueillera Tottenham au troisième tour du tournoi historique.

Boro a remporté quatre victoires sur quatre au cours de la période des fêtes, notamment deux victoires consécutives 2-0 à West Brom et Preston.

Tottenham de Jose Mourinho affronte Middlesbrough en FA Cup ce week-end

Les Spurs, quant à eux, n’ont remporté qu’un de leurs quatre derniers matchs et ont été pauvres lors de leur défaite 1-0 à Southampton la dernière fois.

Les deux équipes ont été éliminées au quatrième tour la saison dernière et voudront un meilleur run ce trimestre.

Middlesbrough vs Tottenham: Comment écouter

Le match de troisième ronde de la FA Cup débutera à 14 h 01 le dimanche 5 janvier.

Le commentaire complet du Riverside sera en direct sur talkSPORT, avec notre couverture à partir de 13h.

Mark Saggers vous apportera tous les éléments nécessaires avant de passer la parole à Joe Shennan et Micky Gray pour notre commentaire en direct.

Pour vous connecter, cliquez ici pour la diffusion en direct ou cliquez sur le lecteur radio ci-dessous.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB ou sur le MW 1053 ou 1089.

Pour plus d’informations sur la façon d’écouter EN DIRECT sur talkSPORT, cliquez ici.

Ally McCoist dit qu’il peut comprendre que Jose Mourinho appelle quelqu’un un idiot

Middlesbrough vs Tottenham: Qu’est-ce qui a été dit?

Le patron de Tottenham, Jose Mourinho: «Le problème est la façon dont nous concédons les buts et la façon dont nous jouons.

«Mais nous devons nous améliorer. Nous concédons trop d’objectifs et c’est très frustrant.

«Si j’étais l’un de mes joueurs offensifs, je serais très frustré de ne pas pouvoir l’arrêter derrière.

«Quatre matches à l’extérieur, nous en avons gagné deux, nous en avons tiré un et nous en avons perdu un. Est-ce mieux qu’avant? Oui. C’est parfait? Non.

«C’est donc frustrant, mais c’est aussi un grand sentiment de savoir que l’équipe n’abandonne jamais, c’est aussi un grand sentiment de savoir que même dans les circonstances les plus difficiles, nous allons et nous allons et nous allons.

“Je veux louer cet esprit fantastique.”

Le troisième tour de la FA Cup revient ce week-end

Middlesbrough vs Tottenham: Composition

Middlesbrough: À SUIVRE

Sous-marins:

Tottenham: À SUIVRE

Sous-marins:

