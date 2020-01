Commentaire complet du match du quatrième tour de la FA Cup plus le temps de coup d’envoi et les formations confirmées

Arsenal affrontera Bournemouth ce soir dans le dernier match nul du quatrième tour de la FA Cup.

Les Gunners ont remporté le célèbre vieux tournoi au cours de trois de leurs six dernières saisons, mais ils doivent faire face à une énorme tâche pour le faire à nouveau ce trimestre.

L’équipe de Mikel Arteta affrontera les Cerises ce soir alors qu’elles cherchent à se qualifier pour le cinquième tour.

Arsenal de Mikel Arteta affronte Bournemouth en FA Cup ce soir

Bournemouth vs Arsenal: Comment écouter

Le match de quatrième ronde de la FA Cup débutera à 20 heures le lundi 27 janvier.

Les commentaires complets du Vitality Stadium seront en direct sur talkSPORT, avec notre couverture à partir de 19h.

Mark Saggers vous apportera toutes les informations nécessaires avant de passer la main à Sam Matterface et David Connolly pour notre commentaire en direct.

Pour vous connecter, cliquez ici pour la diffusion en direct ou cliquez sur le lecteur radio ci-dessous.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB ou sur le MW 1053 ou 1089.

Pour plus d’informations sur la façon d’écouter EN DIRECT sur talkSPORT, cliquez ici.

Martin Keown pense que le défenseur d’Arsenal Shkodran Mustafi «doit mieux comprendre le jeu»

Bournemouth vs Arsenal: Qu’est-ce qui a été dit?

Mikel Arteta, patron d’Arsenal: «Nous allons nous battre pour chaque compétition à laquelle nous participons.

«Je sais ce que cela signifie pour ce club de gagner cette compétition et nous devons retrouver la victoire.

«Nous devons revenir à être là-haut et avoir tout le monde parle de nous. Nous avons besoin de tous les concours pour essayer de le faire.

“Beaucoup de choses [have changed since then] que je voulais mettre en œuvre, pas seulement vers les joueurs mais autour du club, en termes de culture. Je vois de très bons signes en cours.

«Beaucoup de choses sur notre façon de jouer et notre style aussi, même si les circonstances de certains matchs ont rendu les choses un peu plus difficiles que prévu. Mais en général, je peux voir la direction vers ce que je voulais il y a un mois.

Eddie Howe’s Bournemouth accueillera Arsenal ce soir

Bournemouth vs Arsenal: Composition confirmée

Le défenseur de Bournemouth, Steve Cook, revient au XI après que le défenseur central a raté la victoire en milieu de semaine contre Brighton en raison d’une suspension d’un match après son renvoi à Norwich.

Eddie Howe a nommé six changements de l’équipe qui a battu Brighton 3-1 la semaine dernière, avec les jeunes Alex Dobre et Brooklyn Genesini sur le banc.

Le club de la côte sud reste sans une foule d’absents à long terme, dont Charlie Daniels, Chris Mepham et David Brooks, tandis que le match arrive également trop tôt pour Joshua King.

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a donné à Eddie Nketiah son premier départ depuis qu’il est en charge du club.

Il est rejoint par le rouge-chaud Gabriel Martinelli à l’avant, avec Nicolas Pepe sur le flanc droit.

Matteo Guendouzi est également nommé dans le onze de départ aux côtés du capitaine Hector Bellerin, qui cherche à poursuivre son beau retour de blessure.

.