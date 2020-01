COMMENTAIRE: le désir de Tim Henman de retourner au tennis doit être embrassé

Tim Henman était un joueur qui n’a jamais obtenu le crédit qu’il méritait, explique Kevin Palmer, alors nous devrions tous être ravis de son apparente envie de retourner au tennis.

Au fur et à mesure des introductions, ce fut un début assez médiocre de la part du Tim Henman normalement immaculé, mais nous devrions tous porter un toast à sa présence en tant que capitaine de l’équipe GB lors de la première ATP Cup en Australie.

Le premier devoir de Henman à son retour dans le tennis traditionnel a été de présenter son équipe à un public des médias sociaux, mais sa première tentative a mal échoué alors que Dan Evans et Jamie Murray étaient parmi ceux qui restaient à rire à ses dépens.

Tim, parle-nous de ton équipe…

Ce fut un beau moment pour commencer l’année de tennis pour un héros de retour qui ouvre clairement son esprit à jouer un rôle plus actif dans un sport qu’il a tant fait pour promouvoir au Royaume-Uni au cours d’une carrière ridiculement ridiculisée par un temps partiel sans instruction observateurs de tennis.

Comme ce fut le cas avec Andy Murray pendant la période de sa carrière, alors qu’il frappait à la porte des plus gros prix du jeu et se heurtait terriblement contre les meilleurs du jeu, Henman se retrouva jeté comme un “ perdant ” par un média anglais et un grand public dont l’intérêt pour le tennis a tendance à débuter le jour de l’ouverture de Wimbledon et à se terminer par la finale sur le Court central.

Il est difficile d’acquérir un quelconque niveau d’expertise en tennis lorsque votre sphère de référence est basée sur un tournoi solitaire et cela a contribué à garantir que les réalisations impressionnantes de Henman dans le jeu n’ont jamais reçu les applaudissements qu’ils méritaient au Royaume-Uni.

La participation aux demi-finales de l’US Open et de l’Open de France ainsi que la victoire aux Masters de Paris 2003 ont cimenté l’héritage de Henman comme l’un des artistes les plus respectés du circuit ATP, avec son succès à drainer chaque once de ses talents naturels. a obtenu une réalisation qui aurait dû attirer plus d’éloges vocaux.

La retraite de Henman en 2007 a provoqué une nouvelle série de lamentations de ses détracteurs qui ont réfléchi sur ses déceptions plutôt que sur son succès à rester au sommet du jeu pendant une décennie, avec son activité dans le sport au fil des ans depuis qu’il a joué son dernier match. dans une égalité de Coupe Davis à Wimbledon lui permettant de prendre plus d’un rôle de siège arrière.

Mis à part ses apparitions sur la couverture de la BBC à Wimbledon et les événements occasionnels pour ses sponsors, Henman a concentré son attention sur son travail en tant que l’un des principaux décideurs du All England Club et a refusé certaines offres de coaching de haut niveau qui auraient pu garder lui impliqué dans le jeu au plus haut niveau.

Henman semble maintenant prêt à faire son retour, en quelque sorte, après avoir été convaincu par Andy Murray de diriger l’équipe britannique à la Coupe ATP et comme l’ancien joueur de la Coupe Davis britannique Mark Petchey l’a dit à Tennis365, sa réapparition devrait être saluée.

“C’est formidable de le voir se remettre au tennis un peu plus”, nous a confié Petchey. «Il a toujours eu une tête sage sur ses épaules et ce sera un excellent ajout au jeu s’il revient à titre officiel.

«Il ne se précipitera sur rien et le rôle qu’il a joué à Wimbledon au cours des dernières années a évidemment été d’une grande aide pour ce tournoi et les progrès accomplis à plusieurs niveaux. Il pourrait être président du All England Club à un moment donné, mais peut-être qu’il veut se remettre au tennis de manière plus importante et son implication dans la Coupe ATP lui permettra de se réengager.

«Vous n’avez besoin d’être aux tournois que lorsque Tim est là et vous pouvez voir à quel point il a du respect de tous les anciens champions. Il n’a peut-être pas gagné de majeur lui-même, mais il a tout tiré de son jeu au cours de sa carrière et du tennis mieux pour qu’il y revienne. »

Les commentaires de Petchey seront repris par tous les membres de la famille du tennis, car le professionnalisme de Henman sur le terrain a toujours été égalé par sa classe digne.

Le tennis britannique a besoin d’un géant de la gravité de Henman pour jouer un rôle de premier plan dans son avenir et s’il est ouvert à la perspective en 2020, tous les acteurs du jeu doivent s’assurer qu’ils exploitent son immense réservoir de connaissances.

