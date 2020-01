Commentaire, nouvelles confirmées de l’équipe, heure du coup d’envoi et diffusion en direct du calendrier de la Premier League

Le blessé de Newcastle, Steve Bruce, a affronté le Chelsea de Frank Lampard lors du coup d’envoi de samedi.

Newcastle entre dans ce match à la suite d’un match nul 1-1 contre les Wolves, mais n’a pas gagné lors de ses quatre derniers matches de championnat.

Cependant, Joelinton a mis fin à une sécheresse de cinq mois dans la victoire de Newcastle en FA Cup pour redonner confiance à l’attaquant raté.

Alors que Chelsea essaie toujours de retrouver un peu de cohérence et cherchera à maintenir l’élan de sa victoire 3-0 lors de son dernier match contre Burnley.

Newcastle vs Chelsea: Face à face

L’histoire récente entre les deux parties favorise Chelsea, les Bleus ayant remporté cinq des sept dernières rencontres de Premier League.

Chelsea a remporté trois des quatre derniers affrontements entre les deux, la dernière défaite ayant eu lieu le dernier jour de la saison 2017/18 lorsqu’un match d’ouverture de Dwight Gayle et deux buts d’Ayoze Perez ont assuré que les points restent dans le nord-est.

Un but de Marcos Alonso était tout ce qui séparait les équipes lors de leur dernière rencontre en octobre à Stamford Bridge pour aider Chelsea à remporter cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues.

Marcos Alonso a marqué le vainqueur pour Chelsea la dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées

Newcastle vs Chelsea: les faits

Newcastle n’a pris que quatre points lors de ses huit derniers matches de Premier League contre Chelsea (W1 D1 L6), perdant chacune de ses trois dernières rencontres d’affilée.

Chelsea cherche à enregistrer des victoires consécutives en Premier League à l’extérieur contre Newcastle United pour la première fois depuis sa victoire 2-0 en 2007/08 et 2008/09.

Chelsea n’a battu Tottenham Hotspur (29 victoires) plus souvent en Premier League que Newcastle United (25 victoires).

Newcastle a perdu ses deux derniers matchs à domicile en Premier League, concédant autant de buts dans ces défaites qu’il en avait eu lors de leurs sept précédents combinés à St James’s Park (5).

Malgré le fait qu’il ait le deuxième plus haut total de points décrochés à l’extérieur de la Premier League cette saison (22), Chelsea n’a gardé qu’une feuille blanche sur la route ce trimestre, concédant 19 buts en 11 matchs.

Quatre joueurs anglais différents ont marqué 20 buts combinés en Premier League pour Chelsea cette saison, le plus grand nombre sur les deux points en une saison pour les Blues depuis 2012/13 (5 joueurs marquant 23 buts).

Le manager de Newcastle, Steve Bruce, n’a remporté qu’un seul de ses 22 matches de Premier League contre Chelsea (D5 L16). Dans les matchs à domicile, Bruce est sans victoire en 10 matchs contre les Blues (D2 L8), les matchs avec le plus de matches sans victoire contre un adversaire à domicile en Premier League, avec Martin O’Neill contre Arsenal et Man Utd (10 matchs , 0 victoires).

En tant que joueur, Frank Lampard de Chelsea a affronté des équipes dirigées par Steve Bruce à 17 reprises en Premier League et n’a perdu aucun de ces matchs (W13 D4); le seul joueur à affronter les équipes d’un manager plus souvent et à ne pas perdre est John Terry, également contre Bruce (18 – W14 D4).

Miguel Almiron, de Newcastle, a marqué avec chacun de ses deux derniers tirs cadrés en Premier League, n’ayant réussi à trouver le filet avec aucun de ses 15 premiers efforts de ce type dans la compétition.

Willian de Chelsea a lancé quatre séquences menant à des buts en Premier League cette saison après avoir repris possession de l’opposition, plus que tout autre joueur de la compétition.

Frank Lampard n’a jamais perdu un match contre une équipe dirigée par Steve Bruce

XIs confirmés

Newcastle: Dubravka, Kraft, Clark, Lascelles, Fernandez, Willems, Shelvey, Hayden, Saint-Maximin, Almiron, Joelinton.

Sous-marins: Schar, Ritchie, Lejeune, Darlow, Atsu, Sean Longstaff, Matthew Longstaff.

Chelsea: Kepa, James, Rudiger, Christensen, Azpilicueta, Kante, Jorginho, Mount, Hudson-Odoi, Abraham, Willian.

Sous-marins: Barkley, Pedro, Caballero, Zouma, Kovacic, Batshuayi, Emerson Palmieri.

.