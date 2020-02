Commerce NBA: guerriers et loups-garous travaillent sur une grosse affaire

Les Golden State Warriors et les Timberwolves du Minnesota ont discuté d’un centrage commercial autour d’Angelo Russell.

Russell est lié aux Timberwolves depuis l’été dernier.

L’année dernière, il a été question du Minnesota qui tentait pour Russell d’apaiser la superstar de la franchise Karl-Anthony Towns, dont Russell est un ami proche.

Malheureusement, les deux organisations n’ont pas été en mesure de conclure un accord mutuellement avantageux.

Selon l’initié de l’Athletic NBA Anthony Slater, les conversations se sont poursuivies cette saison – mais finalement le même problème s’est présenté.

Bien que les Warriors ne voient pas nécessairement Russell comme un ajustement à long terme après le retour de Stephen Curry et Klay Thompson, ils ne sont pas non plus disposés à l’échanger pour rien.

Cette saison, Russell marque en moyenne 24 points et 6,3 passes décisives par sortie.

Il a participé à 31 matchs jusqu’à présent.

Avec Curry et Thompson hors, il a porté la majeure partie de la charge offensive pour Golden State.

De toute évidence, lorsque ces gars reviendront, cela diminuera.

Le gros problème pour le Minnesota en ce moment est que les Warriors ne sont clairement pas intéressés par un package composé d’Andrew Wiggins et de pièces de rechange – même si Wiggins a une année de carrière en ce moment.

Jusqu’à ce qu’ils puissent rassembler une collection d’actifs que les guerriers trouvent dignes, aucune conversation ne changera le fait qu’ils ne pourront pas éloigner Russell.

