Composition des équipes et nouvelles de l'équipe alors que Mourinho se prépare à affronter Lampard dans le derby de Londres

Jose Mourinho et Frank Lampard verrouillent à nouveau les cornes en tant que managers alors que Chelsea se rend à Tottenham Hotspur dimanche.

Le derby de Londres est un match chargé d'histoire et de drame, mais prendra un avantage supplémentaire lorsque Lamps affrontera son ancien manager.

Dimanche, Frank Lampard affrontera l'ancien patron de Chelsea, Mourinho

Sous Mourinho, Lampard s'est imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain au monde et a été le catalyseur du succès national et européen des Blues.

Mais la paire mettra sa relation personnelle en attente pendant 90 minutes dans le nord de Londres avec la course aux places en Ligue des champions qui se réchauffe.

Une victoire pour les Spurs verrait Mourinho dépasser son protégé, les quatre défaites de Chelsea lors de leurs cinq derniers les laissant en danger de se retirer du top quatre.

Compte tenu de la façon dont les fans de Chelsea se sont retournés contre les Portugais alors qu'il était le patron de Manchester United, l'atmosphère dans le nord de Londres devrait être très épicée ce week-end.

Mourinho s'est moqué de la foule de Chelsea lors de son dernier match contre eux

Nouvelles de l'équipe

Frais après la signature de son nouveau contrat, Toby Alderweireld devrait commencer car Mourinho ne devrait pas apporter de nombreux changements drastiques.

Hugo Lloris et Michel Vorm sont toujours des absents de longue date, tandis que Tanguy Ndombele (aine), Erik Lamela (cuisse) et Ben Davies (cheville) sont également absents.

Frank Lampard n'a pas non plus de nouveaux doutes sur les blessures et il est donc peu probable qu'il apporte des changements en profondeur à l'équipe qui a perdu contre Burnley à Stamdford Bridge la dernière fois.

Ruben Loftus-Cheek est encore loin du fitness, tandis que Fikayo Tomori (hanche) et Olivier Giroud (cheville) sont des doutes.

Lloris hurle de douleur après s'être disloqué le coude

XI prévus

Voici comment les deux équipes pourraient s'aligner pour le derby de Londres dimanche

