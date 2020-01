Compositions possibles pour la ronde 22 de la Ligue de Santander 2019-2020

Après le huitième de la Copa del Rey, la Ligue de Santander revient avec le Jour 22 qui, à cette occasion, commencera samedi, quelque chose que les utilisateurs de Comunio, Biwenger, Futmondo ou Fantasy Marca devraient prendre en compte lors de leurs alignements. Il Real Madrid arrive à cette date en tant que leader solo, une position qu’il défendra à Santiago Bernabéu contre Athlétique. Il Barcelone, qui a été imposée avec force pour Leganés, est à l’affût et sera responsable de la clôture de la journée.

Grenade – Espanyol (samedi, 13 h 00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Alignement possible du Grenade: Rui Silva; Víctor Díaz, Germán, Duarte, Neva; Gonalons, Herrera, Machís, Portes; Carlos et soldat.

Alignement possible du Espanyol: Diego López; Javi López, Bernardo, Cabrera, Dídac; David López, Darder, Melendo, Embarba; Calleri et De Tomás.

Real Madrid – Atlético de Madrid (samedi, 16h00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Alignement possible du Real Madrid: Courtois; Mendy, Ramos, Varane, Carvajal; Casemiro, Kroos, Modric, Valverde; Isco et Benzema.

Alignement possible du Athlète de Madrid: Oblak; Lodi, Savic, Felipe, Trippier; Herrera, Thomas, Saúl, Vitolo; Correa et Morata.

Real Mallorca – Real Valladolid (samedi, 18 h 30 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Alignement possible du Real Mallorca: Reine; Gámez, Raíllo, Valjent, Lumor; Baba, Salva Sevilla, Dani Rodríguez; Cucho, Junior Lake et Budimir.

Alignement possible du Real Valladolid: Masip; Antoñito, Olivas, Salisu, Raúl García; Alcáraz, San Emeterio, Míchel, Toni Villa; Guardiola et Enes Ünal.

Valence – Celta de Vigo (samedi, 21 h 00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Alignement possible du Valence: Jaume; Gayá, Garay, Gabriel, Wass; Parejo, Coquelin, Ferran, Carlos Soler; Rodrigo et Maxi Gómez.

Alignement possible du Celtic of Vigo: Rubén; Kevin, Murillo, Araujo, Olaza; Yokuslu, Bertrán, Rafinha; Brais, Santi Mina et Aspas.

Leganés – Real Sociedad (dimanche, 12:00 heures / Movistar Liga et Mitele Plus)

Alignement possible du Leganés: Soriano; Silva, Omeruo, Chidozie, Kevin, Bustinza; Roque Mesa, Rubén Pérez; Oscar, Braithwaite et Carrillo.

Alignement possible du Société réelle: Remiro; Monreal, Le Normand, Aritz, Zaldua; Zubeldia, Merino, Odegaard; Portu, Oyarzabal et Isak.

Eibar – Real Betis (dimanche, 14 h 00 / But)

Alignement possible du Eibar: Dmitrovic; Tejero, Burgos, Bigas, Côte; Edu Expósito, Cristóforo, Orellana; Pedro León, Inui et Enrich.

Alignement possible du Real Betis: Joel; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; Édgar, Channels, Aleñá; Fekir, Joaquín et Borja Iglesias.

Athletic Club – Getafe (dimanche, 16 h 00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Alignement possible du Athlétique: Unai Simón; Yuri, Íñigo, Yeray, Capa; Unai López, Dani García, Raúl García; Muniain, Williams et Villalibre.

Alignement possible du Getafe: Soria; Damián, Djené, Etxeita, Olivera; Arambarri, Maksimovic, Cucurella, Nyom; Molina et Mata.

Séville – Alavés (dimanche, 18 h 30 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Alignement possible du Séville: Vaclik; Navas, Koundé, Sergi Gómez, Reguilón; Fernando, Jordanie, Banega; Nolito, Ocampos et De Jong.

Alignement possible du Alaves: Pacheco; Martín, Laguardia, Ximo, Duarte; Manu García, Camarasa, Rioja, Borja Sainz; Joselu et Lucas Pérez.

Villarreal – Osasuna (dimanche, 18 h 30 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Alignement possible du Villarreal: Asenjo; Rubén Peña, Albiol, Funes Mori, Mario; Iborra, Cazorla, Trigueros; Chukwueze, Moi Gómez et Bacca.

Alignement possible de Osasuna: Herrera; Nacho Vidal, Aridane, David García, Estupiñán; Íñigo Pérez, Moncayola, Rubén García; Rober, R. Torres, Adrián.

Barcelone – Levante (dimanche, 21h00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Alignement possible du Barcelone: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Arthur, De Jong; Ansu Fati, Griezmann et Messi.

Alignement possible du Lift: Aitor; Vezo, Tobacco, Shutter; Miramón, Toño, Radoja, Campagne, Rochina; Roger et Morales.