Comprendre 5 écrans de fumée potentiels

Les dernières 24 heures avant le repêchage de la NFL peuvent être déroutantes. Les équipes de la NFL se penchent après que les perspectives qu’elles craignent seront choisies plus tôt dans le repêchage. Et plutôt que d’échanger pour obtenir ce joueur, ils choisissent plutôt de répandre des rumeurs sur la conduite personnelle ou la condition physique de ce joueur dans le but de l’embaucher.

C’est une période de l’année tout à fait normale.

Avec des équipes qui tentent de se détourner les unes des autres pour créer une confusion de masse – et il y en aura certainement encore plus dans le projet virtuel de cette année – il est difficile de comprendre ce qui est réel et ce qui ne l’est pas. Après tout, je ne pensais pas que les Giants de New York prendraient Daniel Jones au sixième rang. Cela ressemblait à un écran de fumée. Et pourtant, c’est exactement ce qu’a fait le GM David Gettleman. Pourtant, nous allons faire de notre mieux pour disséquer les plus grandes rumeurs de cette année dans l’espoir de séparer le fait de la fiction.

1. Tua Tagovailoa va baisser

Ce qui a été signalé: Mel Kiper et Todd McShay d’ESPN ont débattu ouvertement du projet de stock de Tagovailoa, Kiper suggérant que Tagovailoa pourrait tomber en raison de préoccupations concernant ses informations médicales. L’ancien cadre de la NFL, Mike Lombardi (qui a travaillé pour Bill Belichick) a parlé au Miami Herald de toutes sortes de problèmes médicaux pour Tagovailoa, y compris un poignet cassé deux fois.

Ce qui se passe probablement: Les Dolphins ont probablement décidé s’ils préféraient Tagovailoa, Justin Herbert ou quelqu’un d’autre au cinquième rang. Mais c’était sûrement une décision difficile à prendre, étant donné que Miami ne pouvait pas obtenir le quart-arrière de l’Alabama pour un examen physique avant la fin de la pandémie de coronavirus. Ce qui est fou, c’est que Miami ne peut même pas prendre un quart-arrière au cinquième rang. Et puis nous nous demanderons la même chose à propos des Chargers, qui n’ont rien indiqué sur ce qu’ils feront au sixième rang.

Alors Tua va-t-il tomber? Je suppose que non. Mais ce sont des moments bizarres, à l’intérieur et à l’extérieur du football. Il y a une réelle chance que les équipes aient peur de repérer Tua sans physique, tout comme elles ont peur de signer Cam Newton pour la même raison. C’est donc tout à fait possible.

Mais méfiez-vous: Lombardi a joué un grand rôle dans la création de cette nouvelle – et il a déjà travaillé pour les New England Patriots, qui sont étroitement liés à Nick Saban et ont grandement besoin d’un quart-arrière. Si Tagovailoa glisse et que les Patriots bondissent, il y a une chance que nous nous demandions si Belichick a conçu la glissière du quart-arrière.

2. Justin Herbert va être le deuxième quart-arrière du tableau

Ce qui a été signalé: Non seulement les Miami Dolphins indiquent qu’ils aiment Herbert, selon Matt Miller de Bleacher Report, mais les Giants de New York mènent également une enquête approfondie sur la perspective, selon Ian Rapoport de NFL Network.

Ce qui se passe probablement: Les géants qui regardent Herbert me font penser qu’ils pensent que les dauphins et / ou les chargeurs veulent Herbert.

Trame. Dois-je répéter cela?

Si c’est vrai, New York fait semblant de vouloir Herbert pour que les Chargers ou les Dolphins remontent le tableau de bord pour prendre un quart. Cela pousse les joueurs à d’autres positions sur le tableau de sélection. New York veut-il donc Herbert? Probablement pas, après avoir pris Jones au premier tour l’an dernier (Jones était très bien en tant que recrue). Miami veut-il Herbert? Les Giants semblent penser que les Dolphins le font. Mais cela remonte au premier écran de fumée: les équipes ont-elles peur de la condition physique de Tua? Parce que le quart-arrière de l’Alabama devrait être le deuxième QB du tableau.

3. Les Redskins pourraient échanger sur le n ° 2 global

Ce qui a été signalé: Les Redskins n’ont pas l’intention de reculer, mais ils le feraient pour la bonne offre, selon NFL Network.

Ce qui se passe probablement: Personne ne fera une offre substantielle. Washington choisira Chase Young au deuxième rang.

4. Les Falcons tentent d’échanger dans les 10 premiers choix

Ce qui a été signalé: Les Falcons veulent le demi de coin de l’Ohio Jeff Okudah ou le demi de coin de Floride C.J. Henderson, et Atlanta est prêt à monter pour en obtenir un, selon Ian Rapoport de NFL Network.

Ce qui se passe probablement: Tant qu’Atlanta est disposée à payer le bon prix, ils devraient pouvoir gravir les échelons sans problème. Les Arizona Cardinals et les Carolina Panthers cherchent à reculer, selon le réseau NFL. Donc, si les Falcons sont authentiques – et il semble qu’ils le soient – ils peuvent totalement atterrir l’un des demi de coin souhaités, probablement Henderson. Cela semble idiot, car les Falcons sont à peine à un coin de rue. Mais le directeur général Thomas Dimitroff fera ce qu’il pense être le mieux.

5. Le genou de Jerry Jeudy est un problème

Ce qui a été signalé: La perspective de l’Alabama a «des problèmes de genou qui n’ont pas encore été révélés», selon Natalie Egenolf de NBC Philly.

Ce qui se passe probablement: Il n’y a rien à voir ici. En fait, son agent a répondu pour clarifier qu’il s’agissait d’un écran de fumée. Les Eagles de Philadelphie ont cruellement besoin d’un récepteur, et ils convoitent peut-être Jeudy plus que les autres récepteurs. Mais à ce stade, Jeudy ne devrait pas durer jusqu’au 21e rang. Il serait donc logique pour Philly de suggérer que Jeudy a des problèmes de genou avec l’espoir que cela signifie qu’il leur tombe dessus. Mais il ne le fera pas.

