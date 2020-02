Comprendre le chaos du caucus de l’Iowa

Les caucus présidentiels démocrates de l’Iowa se sont réunis à 19 heures. heure locale lundi, et même s’ils ont ajourné dans quelques heures, il est difficile de dire quand exactement ils se sont terminés. L’incertitude quant aux résultats s’est prolongée jusque dans la nuit et le lendemain matin. Il y avait des ennuis. Le Parti démocrate de l’Iowa n’a pas pu compter les résultats des 1 679 circonscriptions électorales de l’État, où les responsables électoraux ont eu du mal à signaler les décomptes comptés à la main via un réseau d’applications difficiles et de lignes d’assistance très fréquentées. C’était un spectacle de merde. “Je soupçonne que je parle au nom de tous les candidats”, a déclaré le sénateur du Vermont, Bernie Sanders. «Je suis extrêmement déçu de l’incapacité du Parti démocrate de l’Iowa à fournir les résultats en temps opportun. Je ne sais pas pourquoi en 2020 cela devrait prendre autant de temps. “

Les caucus démocratiques de l’Iowa sont un format délibératif de voisinage qui présente plus de défis logistiques qu’une élection dans les urnes. Pourtant, l’Iowa a tendance à fonctionner comme prévu le soir des élections. Depuis Jimmy Carter, les démocrates se sont appuyés sur l’Iowa pour distinguer les favoris des longs coups. L’ancien maire de South Bend, Pete Buttigieg, et les sénateurs Amy Klobuchar du Minnesota et Elizabeth Warren du Massachusetts ont parié leur “éligibilité” plus large sur une performance en Iowa, le premier État à porter un jugement sur les candidats à la présidentielle des deux partis. L’Iowa savoure son privilège de premier au pays pour dire à tous les autres États comment voter. Il y a douze ans, Barack Obama a bouleversé Hillary Clinton là-bas, puis a remporté la nomination présidentielle de son parti sur la force de son élan: c’est l’histoire de l’Iowa. Les caucus de l’Iowa répartissent 56 délégués sur un total de 4 366 délégués à la Convention nationale démocratique en juillet. Les candidats à la présidentielle n’ont pas autant besoin des délégués qu’ils ont besoin de filature: le premier grand discours victorieux de la longue marche vers Milwaukee.

Par conséquent, la frustration massive des observateurs électoraux lundi soir alors que le Parti démocrate de l’Iowa retenait les résultats du caucus pour des raisons initialement peu claires. Les déclarations clairsemées et contradictoires de l’État partie ont suscité des spéculations sur les causes du retard: piratage, corruption, incompétence, inefficacité, tout cela. Les candidats à la présidentielle ont exploité l’incertitude. La campagne de Joe Biden a demandé au Parti démocrate de l’Iowa de suspendre les résultats jusqu’à ce que les responsables des élections expliquent les complications. Buttigieg a immédiatement déclaré la victoire dans l’Iowa. Il a célébré sa «victoire» dans les caucus de l’Iowa bien avant que le Parti démocrate de l’État ne communique ses résultats officiels. “Selon toutes les indications”, a annoncé Buttigieg, “nous allons au New Hampshire victorieux.” Sanders a peut-être mené les derniers sondages avant le caucus de l’Iowa, mais les autres candidats pourraient chacun prétendre à une certaine “victoire”, même illusoire. , car l’absence de vainqueur clair dans l’Iowa signifiait qu’il n’y avait pas non plus de vrais perdants. Klobuchar a parlé le premier lundi soir, prononçant son discours sur le moignon comme s’il s’agissait en fait de son discours de victoire. “Nous savons qu’il y a des retards, mais nous savons une chose”, a déclaré Klobuchar. “Nous dépassons notre poids”. En réalité, Klobuchar a recueilli 9% de soutien parmi les démocrates de l’Iowa, se classant cinquième parmi ses rivaux. Elle aurait sinon suspendu sa campagne après une mauvaise performance dans un État du Midwest. Mais maintenant, «victorieusement», les soldats de Klobuchar se rendent au New Hampshire.

Les problèmes liés à la communication des résultats ne semblent pas avoir affecté la capacité de quiconque à voter. Mais le retard a privé les médias sociaux et les réseaux d’information par câble du spectacle d’analyser des déclarations concluantes aux heures de grande écoute, qui dictent les attentes en matière de campagnes. Il n’y a aucune raison rationnelle pour que l’électeur moyen panique à propos du retard de 18 heures dans le dépouillement des délégués dans une convention nationale qui s’ouvre dans six mois. Le contrecoup des caucus présidentiels démocrates de l’Iowa, en général, est antérieur au récent fiasco. Les démocrates ont lutté pour défendre les caucus de l’Iowa: l’État est trop blanc et trop rural pour justifier sa proéminence hors normes dans la politique nationale, et les caucus sont trop pittoresques et trop transactionnels pour être romantiques en tant que gantelet électoral d’un État négligé. Les partis, les campagnes et les réseaux ont conspiré pour exagérer l’importance de l’État dans le cycle présidentiel. C’est un problème pour le Parti démocratique de l’Iowa, mais c’est aussi un problème pour les gens qui claquent la porte de l’État partie tous les quatre ans.

Le contrecoup contre le Parti démocrate de l’Iowa révèle à quel point la culture de l’information par câble – ses récits plug-and-play, ses traqueurs de nuit des élections, ses cycles d’actualité mercuriels – dicte le processus démocratique. Il pourrait bien dicter la rétrogradation éventuelle de l’Iowa en tant que premier État à voter, et son retour au format électoral primaire, dans les cycles de campagne présidentielle ultérieurs. Les réseaux de câblodistribution modèrent les débats et repèrent les gagnants et les perdants aux élections à l’échelle de l’État, même avec des rapports zéro. Mardi soir, plus de 60% des circonscriptions de l’Iowa avaient communiqué leurs résultats. Buttigieg s’est classé premier, suivi (par ordre décroissant) de Sanders, Warren, Biden et Klobuchar. Rétrospectivement, la déclaration victorieuse de Buttigieg lundi soir est logique; il ne prédisait pas le résultat autant qu’il anticipait la nécessité de diffuser des images d’un rassemblement victorieux le soir des élections, et non d’une conférence de presse terne réunie pour annoncer sa victoire le lendemain. Il voulait ressembler à Obama en prononçant son propre triomphe dans l’Iowa il y a 12 ans. C’est une vidéo gagnante. Mieux vaut tard que jamais.